بصبوص: منفتحون على الانخراط بائتلافات تحمل برنامجا وطنيا شاملا

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد سمور الرنتيسي وغادة الشيخ

- نسعى لتمكين وتجذير التحول الديمقراطي

- "العتبة الوطنية" تحفز الحزب على العمل والانتشار

- نظام الأنشطة الحزبية بالجامعات فيه عدالة

- النظام السابق لتمويل الأحزاب أوجد "دكاكين"

- بدأنا نلمس رغبة في الانخراط بالأحزاب

عمان - يرى أمين عام حزب التكامل الوطني الأردني، النائب د. فايز بصبوص، أن قوة الأحزاب الجديدة لا تقاس بعدد الأعضاء، ذلك أن "الازدحام يعيق الحركة"، معتبرا بأن المهم هو "مدى قدرة الحزب على نشر أفكاره على مستوى المملكة، وقدرته على إقناع الناس بها".

وأضاف بصبوص في حوار مع "الغد" أن "حزب التكامل، هو تنظيم أردني إصلاحي برامجي، إطاره منفتح على المصلحة الوطنية العليا والإيمان بالديمقراطية والتعددية والحريات العامة، والمواطنة المتكافئة والهوية الوطنية الجامعة، والتأكيد على الثوابت التي تقام عليها المملكة، بما يتوافق مع الدستور وموروث الثورة العربية الكبرى، وإنجازات الهاشميين في بناء الدولة الأردنية الحديثة، ومضامين الأوراق النقاشية الملكية التي تمثل رؤية الملك، وتساهم في عملية التحول الديمقراطي وتكوين الإرادة السياسية للمواطنين".



وأشار إلى أن "جميع الأوراق النقاشية الملكية منذ العام 2004 وحتى اليوم، حثت الحكومات المتعاقبة على الإصلاح والتحول والتحديث السياسي، وكانت نتائج الأوراق ولادة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أخرجت قانوني الانتخاب والأحزاب وهي قوانين إصلاحية".



واعتبر بصبوص أن "الخيار الديمقراطي هو منهج وطني راسخ، وركن أساسي من أركان الدولة المدنية الديمقراطية، وأن الأحزاب تساهم في عملية التحول الديمقراطي في تكوين الإرادة السياسية للمواطنين، ذلك أن الحزب شريك للنظام السياسي وتطوره".



وتطرق إلى اختيار اسم الحزب قائلا، إن "التكامل يعني إنجاز أهداف في إطار الكل الوطني، ويعني أيضا تكامل القطاع العام مع الخاص"، لافتا إلى أنه "في جائحة كورونا كان هناك تكامل كبير بين القطاعين".



وتابع، "نحن حزب أردني، إستراتيجيته تقوم على تعميق وتجذير وتمكين التحول الديمقراطي، وأهدافنا تتمثل بإنجاز التكامل بين أطراف العملية السياسية من أجل التمكين الديمقراطي، وإبراز دور الشباب والمرأة كمحركات جبارة لعملية التحول الديمقراطي، والتكامل بين أجزاء البناء الاجتماعي ومؤسساته المدنية لتحقيق هدف الديمقراطية المسؤولة، التي تعنى بالمصلحة الوطنية العليا، والتوعية حول أهمية الأحزاب ودورها في بناء الدولة المعاصرة وتبيان مفهوم المشاركة الأوسع، والتأكيد كذلك على المشاركة السياسية والانتخابية، وتذويب الفروقات الوهمية بين المؤسسات المدنية والرسمية، للوصول إلى وحدة الأهداف، فضلا عن هدف الحفاظ على مكتسبات الحركة النسوية الأردنية، وتوسيع دائرة مشاركتها".



فالمرأة وفق ما يؤكد بصبوص، "عنصر مهم لدينا في الحزب، ونسعى إلى تعزيز وإبراز دورها في عملية الإصلاح السياسي".



وبشأن التوصيف السياسي للحزب، قال، "نحن حزب وسطي، نسعى للتماهي مع النظام السياسي بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ورؤيتنا تقوم على أساس برنامج وطني ائتلافي، وليس لدينا مشكلة أن ننخرط في ائتلافات تحمل برنامجا وطنيا شاملا لكل المجالات والقطاعات، شريطة أن تتقاطع أفكارنا مع أفكار أحزاب أخرى".



وأضاف بصبوص، أن "حزب التكامل، يعتمد مفهوم النقد والنقد الذاتي والتغذية الراجعة للحكومات المتعاقبة، ففي المستقبل ستكون هناك حكومات حزبية، ورؤيتنا أن النصف الممتلئ من الكأس أساس النقد، ورسالتنا تعميق الانتماء الوطني عبر تعميق الحس القومي والهوية الوطنية الجامعة، كأساس للكل الوطني في المحيط العربي، والتماهي مع منطلقات الثورة العربية الكبرى عبر السعي الى وحدة عربية قومية، ركيزتها الوحدة والحفاظ على مفهوم الوحدة الوطنية الواحدة، دون المساس بالتعددية الوطنية والمرجعيات الفردية".



وفي سياق آخر، شدد بصبوص على أن "التكامل الوطني بوصلته دوما القضية الفلسطينية، فبالنسبة للأردن، القضية الفلسطينية هي القضية المحورية، والآن وخلال الحرب الهمجية الشرسة على غزة، كان موقف الأردن موحدا بإسناد الغزيين في وجه هذا الكيان المارق".



ولفت إلى إيمان الحزب بأهمية "الانخراط الكلي في النضال الوطني الفلسطيني، وإسناد البعد السياسي والروحي والقانوني والتاريخي للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس"، متطرقا بهذا الخصوص إلى أن "هناك استهدافا مباشرا للوصاية الهاشمية ومحاولات لانتزاعها، وهي سد منيع أمام محاولات تفريغ المدينة المقدسة من ساكنيها، لكن ثقل وحكمة جلالة الملك أفشلت كل تلك المحاولات".



وحول موقف الحزب من "العتبة الوطنية"، أبدى بصبوص تأييد الحزب لوجود العتبة "بحيث لا يطرح أي شخص نفسه كمرشح دون أن يكون لديه قواعد شعبية، فالعتبة تحفز الحزب على العمل أكثر والانتشار أكثر، لأنه إذا لم يحقق العتبة، فلن تكون لديه فرصة للنجاح".



أما بشأن نظام تمويل الأحزاب، فقال، إن "نظام التمويل السابق كان يقدم لـ150 عضوا يشكلون حزبا مرخصا دعما ماليا بقيمة 50 ألف دينار، وفي ذلك الوقت، كثر عدد الأحزاب وكانت عبارة عن دكاكين غير فاعلة نهائيا، ولم تكن هناك جدية لديها في العمل على الأرض".



لكن الآن، يضيف بصبوص، "حتى يكون هناك جدية للعمل الحزبي، جرى تعديل قانون الأحزاب بحيث لا يقل عدد المؤسسين عن ألف عضو، من أجل توسيع المشاركة، وربط التمويل المالي بالمشاركة في الانتخابات، فإذا تعدى الحزب نصف العتبة يحصل على 30 ألف دينار، ولن تكون لمرة واحدة بل مستدامة لمدة 4 أعوام، أي أن النظام المالي محفز للأحزاب للمشاركة في الانتخابات حتى يكون لها مستقبلا قدرة على النفقات اليومية، وطالبنا كأحزاب بأن يكون هناك تمويل يمكن الحزب من الوقوف على قدميه، لكن ربط التمويل بأداء الحزب في الانتخابات".



ويؤيد بصبوص في سياق حديثه عن نظام الأنشطة الحزبية في الجامعات، عدم فتح الباب أمام الأحزاب لتمارس أنشطة ترويجية وما شابه داخل أروقة الجامعات، معتبرا بأن "الأمر فيه نوع من العدالة، للحفاظ على كون الجامعات صروحا للتعليم لا منابر للترويج للأحزاب، وحتى لا تصبح الأمور عشوائية وتؤثر على العملية التعليمية"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن ذلك لا يمنع أن يقيم طلبة أنشطة وفعاليات في الجامعات، بوصفهم أعضاء في أحزاب.



وبشأن حجم الإقبال على الانتساب للأحزاب، قال بصبوص، "بدأنا نلمس في اللقاءات أن الناس أصبح لديها رغبة في الانخراط بالأحزاب ولو بنسبة بسيطة، لأن حملات التشجيع في الانضمام اليها بدأت ترتفع، وحتى طلبة الجامعات أصبحوا يبادرون لمعرفة برامج الأحزاب، وهناك من يسأل عن المكتسبات من الانتساب، وأول سؤال يطرحه: ماذا سأستفيد من الحزب؟ وهنا أقول إن الحزب الفاعل قادر على خدمة منتسبيه على نحو أوسع، خاصة عندما يكون قويا ويصل إلى البرلمان ومن ثم إلى الحكومة".



وأضاف، "التخوفات من الانخراط في الأحزاب ليس لها مبرر، لأن جلالة الملك هو الضامن الأول، وتعديلات قانون الأحزاب حظرت التعرض لأي عضو حزبي قولا أو فعلا، ومن يتعرض لشيء من هذا القبيل، له الحق في أن يقدم شكوى رسمية، وبالتالي هذا الملف أغلق قانونيا، والأحزاب ستشكل حكومات".



وقال بصبوص، "في السابق كانت الحكومات تعين حسب نظام محاصصة، لكن ذلك سينتهي، والحزب هو من سيشكل البرلمان والحكومة، والمواطن أصبح واعيا لكل شيء، وسيقرأ برنامج الحزب الذي انتخبه ويسائله إذا فشل بتطبيق برنامجه".

وأكد أنه "يهمنا أن تكون لدينا أحزاب فاعلة، والأردن متقدم ديمقراطيا ولدينا سقف عال من الحريات والحق في التعبير عن آرائنا"، مشيرا إلى أن "هناك فرقا بين حرية التعبير ومخالفة القانون بالذم والشتم والتحقير".



واختتم بصبوص حديثه بدعوة "كل الشباب والشابات لأن ينضموا للأحزاب، ويقرأوا برامجها ويبحثون عن الأحزاب التي تمثلهم وتمثل أهدافهم، لأن الأحزاب يجب أن تشكل النسيج الوطني، ونحن من أكثر الدول التي تتعرض لمحاولات ضرب نسيجها، لكن تماسك الشعب الأردني ووعيه والتفافه حول قيادته، يفشل ويجهض كل هذه المحاولات".







