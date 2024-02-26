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مصادر: مخالفات التعويضات البيئية لم تعالج منذ 4 أعوام.. والبيئة: صوبنا بعضها

2/26/2024 10:11:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان - لم تحرز وزارة البيئة تقدما ملحوظا بمعالجة المخالفات المالية والفنية بشأن برنامج إعادة تأهيل البادية (التعويضات البيئية) منذ أكثر من 4 أعوام مضت، وكان أوردها تقرير ديوان المحاسبة منذ عام 2021، وفق مصادر مطلعة.
وأكدت المصادر لـ"الغد"، أنه بشأن "الملاحظات الواردة بشأن البرنامج في التقرير، لم ترسل وزارة البيئة أي ردود رسمية، تثبت معالجتها وإغلاقها لهذه الملفات التي أشار إليها تقرير الديوان".
في حين جاء رد مدير البرنامج بوزارة البيئة محمد الجازي أن "جزءا من ملاحظات تقرير الديوان صوبت وبشكل تقريبي، وتبقى فقط الملاحظات المتعلقة بالاتفاقيات الموقعة مع وزارة الزراعة، بخاصة المرتبطة بالمحميات الرعوية التي ما تزال قيد العمل".
وشدد الجازي لـ"الغد"، على أنه "جرى تمديد العمل بمعظم المشاريع التي تتولى تنفيذها وزارة الزراعة، بهدف المتابعة والتقييم"، لافتا إلى أن "وزارتي الزراعة والمياه هما الشريكان الرئيسان في مشاريع البرنامج".
وينحصر دور وزارة البيئة ضمن البرنامج بتقديم التمويل والتوجيه، والتنسيق ومتابعة تنفيذ مشاريع ونشاطات الخطة، في حين تنفذ المشاريع الجهات المنفذة التي توقع اتفاقيات معها كل حسب اختصاصه ومسؤولياته، وفق الجازي.
ويكمن الهدف الرئيس للبرنامج، بإعادة تأهيل النظم البيئية البرية في البادية، بحماية المراعي وموارد المياه والحياة البرية وزيادة إنتاجيتها، وبمشاركة مربي الأغنام والجمعيات التعاونية الرعوية، وصولاً إلى التنمية المستدامة لهذه النظم.
ومن بين المخالفات التي ما تزال قائمة، وفق المصادر "مشروع تعلية سد الواله، إذ جرى صرف 138,113 دولارا من مخصصات مشروع الأعلاف المروية، ودون إبراز معززات الصرف".
ويستمر العمل بتنفيذ أعمال مشروع التعلية، برغم انتهاء مدة الاتفاقية في العام 2019، ما تسبب بـ"عدم تجهيز 16 دونما لإنتاج الأعلاف في مناطق الخربة السمراء، وجنوب عمان، وشرق ذيبان، أو توفير البنية التحتية وشبكات الري لإنتاج الأعلاف المروية"، وفق المصادر ذاتها.
وتمحورت الإنجازات في المشروع، بـ"إعداد التصاميم الهندسية ووثائق العطاء، وتعلية السد 15 م لزيادة سعته التخزينية 15 م3، مع اختيار مواقع لزراعة الأعلاف على المياه المعالجة الخارجة من محطة تنقية جنوب عمان، وتنفيذ مشاريع بمساحة 3000 دونم"، بحسب وثيقة رسمية حصلت عليها "الغد" من وزارة البيئة.
ومن بين الأمور الفنية المنجزة "مد الخطوط الناقلة للمياه المعالجة من محطة تنقية جنوب عمان إلى مواقع زراعة الأعلاف في البادية الوسطى، وبدأت جمعيات بزراعة وإنتاج الأعلاف".
ويهدف المشروع لتحقيق الإنتاج المستدام للأعلاف المروية بالتعاون مع سلطة وادي الأردن، وقد خصص له 39,375,476 دولارا، منها 32,933,571 دولارا لتعلية السد، و6,441,905 دولارات للإنتاج المستدام للأعلاف المروية.
ومن بين المخالفات الفنية، وفق المصادر، ما ورد في مشروع توزيع حبوب الشعير على مربي الأغنام في البادية، اذ "وزع الشعير على مربي الأغنام والإبل في المملكة، ولم يقتصر على مربي الأغنام بخلاف قرار لجنة التعويضات"، في وقت لم "يتحقق فيه الهدف المنشود من المشروع، ما ترتب عليه إيقاف العمل بتوزيع الشعير عام 2015، وتحويل الرصيد لتوطين البدو في المدورة، وتعزيز إنتاجية وجودة صوف الأغنام في البادية الأردنية".
وتوافق ذلك مع ما أثبتته، الوثيقة الرسمية من وزارة البيئة بأنه في "عام 2012 وزعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 47,991 طناً على 25,370 مربي الأغنام في المحافظات، وفي عام 2014 وزع 50,080 طناً على 27,045 مربي أغنام".
ولكن "بعد ذلك أوقف التوزيع، والاستفادة من موازنة المشروع بتزويد مربي الاغنام والجمعيات التعاونية بمشاريع إنتاجية اقتصادية مدرة للدخل".
كما "وقعت اتفاقية المشروع في آذار (مارس) 2019 بين وزارة البيئة ضمن برنامجي إعادة تأهيل البادية، والأمم المتحدة الإنمائي في الأردن.
ويهدف المشروع لإراحة أراضي المراعي المتدهورة عبر توزيع الشعير مجاناً على مربي الأغنام في البادية، كحوافز لمنعهم من الرعي في المواقع المستهدفة ضمن المساقط المائية، اذ نفذ المشروع من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بين الأعوام 2012 و2014.
وبشأن مشروع التعليم البيئي اللامنهجي، فإن "الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، لم يعمل على إعادة 68,917 دولارا الى حساب برنامج التعويضات بعد صرف 243,083 دولارات من أصل 312,000 خصصت لتنفيذه"، وفق المصادر.
كما ولم يلتزم الصندوق بتنفيذ الأنشطة المتفق عليها، والمتعلقة بإنشاء مراكز ومتاحف بيئية وعددها 100 متحف بيئي، ما ترتب عليه إيقاف العمل بهذه النشاطات.
وهذا ما أثبتته بالفعل الوثيقة الرسمية لوزارة البيئة، إذ اقتصرت الأنشطة فقط على "إطلاع الطلبة في 100 مدرسة بمناطق البادية على النظم البيئية، وإعداد وإنتاج المواد والمحاضرات التعليمية التي تتعلق بالبيئة والحفاظ عليها"، وعقد 9 ورش تدريبية شملت 140 معلما ومعلمة، وتنفيذ 835 درساً ومحاضرة ذات طابع بيئي، وفق الوثيقة ذاتها.
ويهدف المشروع للمساعدة في التربية البيئية الرسمية للتلاميذ والشباب، وقد خصص له 390,000 دولار، وينفذه الصندوق الهاشمي لتنمية البادية.
ووفق المصادر، فإن المخالفات المتعلقة بمشروع إنشاء الطرق الزراعية، بقيت كما هي دون أي معالجة، ومن بينها "تنفيذ طرق تخدم فقط أصحاب مزارع كبيرة خاصة، موجودة في منطقة المشنشلة بمحافظة المفرق، والتي لا تحتوي على مساقط أو مسطحات مائية، باستثناء برك خاصة أنشأها أصحاب هذه المزارع، وتقع داخل حدود مزارعهم".
كما ولا يوجد ما يشير إلى تنفيذ اللجنة المشار إليها في الاتفاقية "مهامها الرئيسة والمتعلقة بتحديد مسارات الطرق المنوي إنشاؤها، لتسهيل الوصول للمساقط المائية، وطرح العطاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك".
ووفق ما تشير إليه وثيقة وزارة البيئة فإن "وزارة الأشغال العامة والإسكان، نفذت 56.3 كم من الطرق الزراعية في البادية الشمالية، كما انتهي من فتح وتعبيد الطرق: الواصلة الى بئر ضبعان (0.3 كم)، والواصلة الى سد الارتين (4 كم) في البادية الشمالية"، لكن الوثيقة لم ترد على ما ورد في تقرير الديوان، إن كانت تلك الطرق أنشئت ضمن مزارع خاصة أم لا، ولم تتحدث عن أي طرق ذات علاقة بتسهيل الوصول للمساقط المائية التي أشار إليها تقرير الديوان.
ويهدف المشروع لإنشاء طرق زراعية في البادية، لتسهيل الوصول للمساقط المائية في المنطقة المستهدفة، وفق المصادر التي لفتت إلى أن "23,149 من قيمة المخصصات لمشروع إنشاء وتنفيذ تقانات نشر المياه وحفظ التربة من الانجراف من أصل 197,050 دولارا، ودون تنفيذ أي نشاط على أرض الواقع، أو إبراز معززات لهذا الصرف".
ووفق وثيقة وزارة البيئة، فما نفذته وزارة البيئة فقط والمركز الوطني للبحوث الزراعية بهذا الشأن، يتضمن "تنفيذ تقانات الحصاد المائي الكنتورية في 73 موقعاً بمساحة 75,205 دونمات موزعة في البوادي الثلاث، وتوقيع اتفاقية جديدة 2022-2024 لتنفيذ 25,000 دونم موزعة على البوادي الثلاث". لكن الوثيقة لم تذكر أين أنفقت هذه الأموال التي أشار إليها تقرير الديوان.
ويهدف المشروع لمكافحة انجراف التربة والتقليل من خطر الفيضانات في أراضي المراعي، وكان ينفذه المركز الوطني للبحوث الزراعية.
وفي هذا النطاق، فقد أقر المجلس الحاكم للجنة التعويضات في الأمم المتحدة منحة كتعويضات بيئية، لتمكين الحكومة الأردنية من إعادة تأهيل النظم البيئية البرية في البادية الأردنية، عبر تطبيق برنامج الإدارة التشاركية مع الجمعيات التعاونية لمربي الأغنام في البادية، والتي تضررت جراء حرب الخليج عامي 1990 و1991 بسبب الرعي الجائر الناتج عن لجوء عدد كبير من اللاجئين مع سياراتهم وأغنامهم، والتي تقدر بـ1.8 مليون رأس إلى البادية الأردنية.

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