Tuesday, 27 February 2024 06:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضجيج المنصات.. يطارد الأردن مع كل أزمة ودور في القضايا المصيرية

2/26/2024 10:11:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - لم يغادر الأردن يوما منطقة الأزمات الإقليمية، فقد كان وما يزال في عين العاصفة بحكم موقعه الجيوسياسي ودوره في قضايا الامة، التي يعبر عن التزامه بها، ويعلن صلابة موقفة وثوابته منها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
فمنذ اندلاع 7 أكتوبر الماضي أو ما عرف بـ"طوفان الأقصى"، استجاب الأردن الرسمي والشعبي لانحيازاته وثوابته التي دأب على الالتزام بها تاريخيا، معززا خطابه ودوره وفق امكاناته، وصار مستوى الاشتباك من الاحداث الجارية في قطاع غزة، أمام وحشية وهمجية الاحتلال الصهيوني بحق الأبرياء، يستوجب جهودا مختلفة عن سابقاتها في حقب الصراع العربي الإسرائيلي.
ولأجل فلسطين والدفاع عنها وعن غزة، كان الخطاب الشعبي كما هو معتاد أردنيا، لامس فيه الأردن، سقوفا تدين المتواطئ، وتطالب بمحاسبة المحتل على جرائمه، وتنادي بـ"فتح الحدود".
في المقابل، وعلى نحو ينسجم مع هول الجريمة، لم يغادر الأردن دبلوماسيته الحيوية، فلم يقتصر على الاكتفاء بإدانة المحتل في خطابه وتحركه الرسمي، بل اتسع وتعمق باتباع تكتيك مهاجمة المجرم وتعرية جرائمه، وفضحه بالتحرك لمواجهة "جريمة الإبادة" المستعرة في القطاع، على مستوى قادة العالم ومراكز صنع القرار، ومؤسسات الأمم المتحدة، وحتى محكمة العدل الدولية التي تحدث فيها الفريق الأردني بوضوح لا لبس فيه، حول مسؤولية العالم عن جريمة الصمت على جرائم الاحتلال الوحشي.
ومع كل أزمة، يجد الأردن نفسه مشتبكا مع قضايا امته، مجترحا الحلول والمساعي لإنهائها، لكن في مقابل ذلك، تنشط آراء تشكك بمواقفه والطعن بها، وتجد لها مساحات في فضاءات التواصل الاجتماعي. كل ذلك، يثير تساؤلات حول محاولة إيجاد التفسير المنطقي لأسباب ارتفاع منسوب التشكيك والطعن بالأردن ومواقفه في الأزمات.
في هذا السياق، قال وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، إن "هذا الأمر ليس خاصا بالأردن، لأننا نجده ضد دول عربية أخرى"، مضيفا "لكن من الواضح أن الجهات التي تستهدفه، تقوم بهذا الدور، وإن كان بشكل مختلف وأقل مع دول أخرى".
ولفت المعايطة، إلى أن تطور وسائط التواصل التقني، ألغى الحدود بين الداخل والخارج، لكن ما تعرض له الأردن، جهد منظم لتثوير الرأي العام الأردني ضده داخليا، مشيرا إلى أن ذلك مرده قوى ذات امتدادات تنظيمية في الداخل، وايضا هنالك دول في الإقليم تحاول التشكيك والمسّ بصورة الأردن القومية.
وأضاف "للأسف هناك أناس عاديون وبحسن نوايا، يتعاملون مع اي إشاعة أو عملية تحريض على أنها حقيقة"، مؤكدا أن أي متابعة لما يتعرض لها الأردن من حملات منظمة، تكشف عن عدم عفويتها بل تبرمج وتوجه، مستغلة صدق الأردنيين مع قضايا أمتهم، وتعتمد الافتراء ونسج روايات كاذبة، ما يوجد تصديقا لدى بعضهم"، موضحا أن دراسة لغة ومنهجية ومضمون الحملات على الأردن، يفضح هوية من يقفون وراءها، فهي ذات أبعاد سياسية، تندلع من خصوم وأعداء يستعملون الحدث الفلسطيني في نطاق جهود منظمة، لتصفية حسابات لهم مع المملكة.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية د. بدر الماضي، إنه "منذ بدء الحرب العدوانية على غزة وقبلها، كان الأردن يتعرض للتشكيك بمواقفه ولمساءلات في مواضيع ليس طرفا فيها، وهذا ما اعتاد عليه"، مضيفا "يبدو أن بعضهم استمرأ حقيقة مثل هذا التشكيك للنيل من سمعة وكرامة الأردن وقيادته"، مؤكدا أن هنالك أسبابا عدة وراء تفرد الأردن بهذه الحالة، مقارنة بدول عربية أخرى، وهي أن كثيرا من الحكومات والمؤسسات، تتأخر دائما بوضع المواطنين في صورة ما يجري على الأرض.
وقال الماضي "لو أخذنا فقط مثالا في الفترة الأخيرة، نرى ارتفاع وتيرة التشكيك في مسألة الجسر البري للكيان الصهيوني، إذ تأخرت الحكومة لأكثر من شهر ونصف، حتى أعلنت أنه لا علاقة لها بكل ما يجري الحديث عنه على وسائل التواصل، كما صرح رئيس الوزراء".
وأضاف "للأسف هناك من هو بيننا وهم قلة، يحاولون التشكيك بموقف الأردن وقيادتها لصالح أجندة خاصة، ولصالح أهداف لا يرونها إلا بمنظورهم الضيق تجاه المملكة، ويريدون دائما تحميلها ما لا طاقة لها به".
وأكد الماضي، أن الأردن يحاول أن يكون السباق في القضايا الإيجابية، وهذه إشكالية لا يستطيع رواد وسائل التواصل التفريق فيها بين المصلحة العليا للأردن وما له من إمكانيات للتصرف عبرها بما يجري في المنطقة والعالم.
وشدد الماضي، على أن الأردن محوري ومعنوياته مرتفعة جدا، من خلال معنويات قيادته، وهو دولة تحترمها الدول في العالم والقوى كافة، لكن "علينا الاعتراف بأن هناك قدرات محدودة لتأثيرها في الاحداث"، مشددا على وجوب ألا يُطلب منا أن نكون المؤثر الأول والأخير في الأحداث.
وقال، إن ما يمكن للحكومة فعله هنا، هو الرد والاستجابة عبر منصات تنشأ لهذا الغرض، مبينا أن تفعيل منصة "حقك تعرف" في الأسابيع الماضية إيجابي، موضحا أن على العالم والمواطنين، النظر للأردن بما لديه من إمكانيات وفي اطار دوره في الأمة العربية، بخاصة القضية الفلسطينية، مبينا أن من يريد النظر بوعي، يجب أن ينظر للامر عهنا من جوانبه كافة، وقياس ذلك على الدول العربية، عندئذ يمكنه المقارنة بما يقوم به الأردن وما يقوم به الآخرون.
وقال الماضي، إن كثيرين نسوا أن 25 % من المساعدات التي تصل للقطاع، مصدرها الأردن أو تمر عبره، وهذه قضية مهمة جداً عند الحديث عن مثل هذه القضايا.
مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز وحماية الصحفيين نضال منصور، قال "قبل الحديث عن التشكيك بمواقف الأردن، يجب التأكيد أن موقفه وسرديته التي أعلنها منذ بدء العدوان على غزة، متقدمة، عبر عنها جلالة الملك ووزير الخارجية".
وأضاف منصور "في آخر محطتين، بلور الموقف الأردني أهميته عبر الحديث الذي أدلى به جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن بحضور الرئيس الأميركي، وبالمرافعة الشفهية التي تلاها وزير الخارجية في محكمة العدل الدولية، كذلك ما قدمه الأردن في مؤتمر ميونخ للأمن"، مؤكدا أن هناك سياقا ممنهجا تقوم به مجموعات أو دول، لتقويض أي سردية قوية متماسكة، تكشف عن جرائم الاحتلال.
وقال "ربما تكون أطراف صهيونية تسعى للتقليل من قوة وتماسك الخطاب الأردني الذي يناصر القضية الفلسطينية، ويقدّم تصورا لم يبدأ في 7 اكتوبر بل هو مستمر منذ 75 عاما، ما يؤكد أن زوال الاحتلال وإعادة الحق الفلسطيني، هي كلمة السر الأساسية في هذا المعطى".
وأضاف "يجب أن نسأل أنفسنا، هل هناك بناء تصوّر متماسك في الدولة الأردنية يقدّم هذا الخطاب ويروج له بوضوح؟"، مبينا أنه "إذا ما ذهبنا أبعد من الجهد الذي يقوم به وزير الخارجية، فما هي الخطة المتبعة أردنيا لتسويق خطابه ومواجهة التشكيك بمواقف الاردن؟ هل هذا الموضوع مربوط بوسائل الإعلام؟ أو بالنشطاء في فضاء المجتمع المدني؟ هل هو التماهي مع دور مؤسسات المجتمع المدني؟".
ولفت منصور إلى أن هناك ثغرات في هذا الجانب، وعلى الدولة ألا تعتمد فقط على أن هناك خطابا واضحا يصدر من جلالة الملك، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تصوّر كامل متكامل متناغم يسير في هذا الاتجاه.
وتساءل "هل هناك إفصاح ردًا على الإشاعات بشكل حاسم وواضح وتوفير للمعلومات؟"، مشيرا إلى الحاجة لردع أي إشاعة تحاول إضعاف موقفنا"، متسائلا: هل هناك إفصاح مستند على معلومات وأدلة، تمكّن الراغبين بالدفاع عن الأردن من أن يكونوا قادرين على استخدام هذه المعلومات.
وحول ما إذا كان الأردن معرضا وحده للطعون والتشكيك، قال منصور الأمر لا يقف على الأردن، فهناك دول وأشخاص يُستهدفون بشكل ممنهج ومقصود، وهذا الأمر يتزايد في الأزمات، وبالتالي فالأردن، ومنذ بداية الحرب، وتحركاته إنسانيا وحقوقيا وعلى المنابر الدولية، يشكل حالة صادمة بمواقفه الصلبة أمام قوى ضغط تريد إضعاف موقفه.

MENAFN26022024000072011014ID1107902859

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث