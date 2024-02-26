شهر على محاكمة إسرائيل.. كشف حساب لممارساتها بغزة



وهذه السياسات تشمل استمرار شن هجمات مكثفة وعشوائية على غزة، وتقليص المساعدات الإنسانية الشحيحة أصلا، ومواصلة الاجتياحات البرية في مناطق سكنية، والاعتداء على مستشفيات، ضمن حرب مدمرة مستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي أمرت محكمة العدل الدولية - أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة - تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.



كما أمرت المحكمة - مقرها في مدينة لاهاي بهولندا - إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار الأولي في القضية بشأن بمدى تطبيقها التدابير المؤقتة. وتعتبر الأوامر الصادرة عن المحكمة التي تبت في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا، لكنها لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها.



وخلال الحرب، توغل الجيش الإسرائيلي في عمق قطاع غزة وقسّمه إلى قسمين، الأول جنوب وادي غزة ويضم المنطقة الوسطى والجنوبية، والثاني شمال الوادي ويضم محافظتي غزة والشمال، فيما نشر حواجز عسكرية بينهما، ومنع المرور عبرها، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، دون الحصول على إذن.



وترصد الأناضول في هذا الإطار أبرز ملامح الخروقات التي ارتكبتها إسرائيل تجاه تدابير المحكمة التي تواصل النظر بالقضية، عبر رصد الأوضاع في غزة حين صدور التدابير وما آلت إليه الآن.



قتل واعتقال وقصف

قبل 26 يناير الماضي، بلغ عدد ضحايا القصف والتوغل الإسرائيلي 25 ألفا و295 قتيلا و63 ألف جريح، فيما ارتفع الاثنين إلى 29 ألفا و782 قتيلا و70 ألفا و43 جريحا، أي أن إسرائيل قتلت خلال شهر 4 آلاف و487 فلسطينيا وأصابت 7 آلاف و43.



كما بلغ عدد الصحفيين الذين قتلتهم إسرائيل، قبل تدابير المحكمة 120، وارتفع حاليا إلى 132، ما يعني أنها قتلت 12 صحفيا خلال الشهر.



وقبل 26 يناير، ألقت إسرائيل نحو 65 ألف طن متفجرات على منازل سكنية في غزة، وحاليا بلغت 70 ألف طن، أي أنها ألقت 5 آلاف طن متفجرات خلال شهر.



والأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت ألفين و600 شخص قبل تدابير المحكمة، مشددا على أن العدد ارتفع. لكنه لم يتمكن من تقديم رقم محدد في ظل الظروف الراهنة.



ورفضت إسرائيل، بحسب المكتب، تقديم أي معلومات بشأن مصير المعتقلين أو أماكن احتجازهم؛ بهدف حرمانهم من الحماية القانونية لأطول فترة زمنية ممكنة.



ووفق الإعلامي الحكومي، فإن "الاحتلال الإسرائيلي تعمد معاملة المعتقلين لديه معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة لكرامتهم".



وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "اتخذ من مئات المواطنين رهائن كدروع بشرية خلال العدوان وخاصة في أحياء الزيتون والشيخ رضوان والنصر ومخيم المغازي ومنطقة غرب غزة بمدينة غزة".



اجتياح وشيك لرفح

تحت وطأة قصف مدمر، فرضت إسرائيل النزوح القسري على قرابة مليوني فلسطيني، أغلبهم لجأوا إلى مدينة رفح أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر، مما زاد عدد سكان المدينة، التي كان يعيش فيها نحو 280 ألف نسمة، أكثر من 4 مرات ليتجاوز 1.2 مليون نسمة قبل أيام.



ونظرا للاكتظاظ وعدم توفر مساكن كافية، يكافح غالبية النازحين للعيش في خيام يتم نصبها من مواد بسيطة منها النايلون والأقمشة وصفائح الحديد المتهالكة (زينكو)، بحسب السلطات الفلسطينية.



وفي 12 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، شهدت رفح ليلة دامية، إذ خلَّفت غارات إسرائيلية عشرات القتلى والجرحى.



وبدأت الحكومة الإسرائيلية منذ 1 فبراير/شباط الجاري، إصدار إشارات إلى اعتزامها اجتياح رفح بقوات برية؛ بزعم وجود كتائب مسلحة تابعة لحركة "حماس".



وفي 24 من الشهر ذاته، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يعتزم إقرار "خطط عملياتية" خلال أيام بشأن رفح، متحديا تحذيرات إقليمية ودولية من التداعيات المحتملة على حياة السكان والنازحين، الذين دفعتهم إسرائيل جنوبا؛ بزعم أنها منطقة آمنة.



تدمير المنظومة الصحية

في 22 يناير، بدأت إسرائيل سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على مدينة خانيونس جنوب القطاع وفي محيط مستشفياتها، بالتزامن مع تقدم قواتها البرية والآليات في المناطق الجنوبية والغربية منها؛ مما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح عن المدينة.



وفي الأول من نوفمبر، اقتحم الجيش الإسرائيلي ساحة مستشفى "الأمل" التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خانيونس، بعد مرور 10 أيام من حصاره.



وقصف الجيش مبانٍ داخل المستشفى وخطوط المياه؛ مما أدى إلى مقتل نازحين، واعتقال 7 من طواقم الهلال الأحمر، إلى جانب قطع وسائل الاتصالات المختلفة وخدمة الإنترنت؛ مما تسبب في تعقيد عمليات الإغاثة والرعاية الصحية.



وفي 15 فبراير، داهم الجيش "مستشفى ناصر" بخانيونس، بعد مضي نحو ثلاثة أسابيع من حصاره، وقتل فلسطينيين داخله واحتجز آلافا آخرين، بينهم أفراد من الطاقم الطبي ونازحون لجأوا إليه للحصول على الرعاية الطبية.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة بعد 5 أيام، عن وفاة ثمانية أشخاص في غرفة العناية المركزة؛ جراء قطع إسرائيل الكهرباء عن المشفى وإيقاف جهاز الأكسجين، وتكدس أطنان من النفايات الطبية وغيرها في أقسام وساحات المشفى، وتدفق مياه الصرف الصحي في أقسام الطوارئ والأشعة.



وقبل تدابير المحكمة، أخرجت إسرائيل 30 مستشفى عن الخدمة بالقصف والتدمير والحرمان من الإمدادات، وارتفع العدد حاليا إلى 31 مستشفى.



كما استهدفت 150 مؤسسة صحية جزئيا، قبل التدابير، وارتفع العدد إلى 152 حاليا، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي.



تقليص المساعدات الإنسانية

وقبل صدور تدابير محكمة العدل الدولية بأسبوعين، دخل إلى غزة ما متوسطه 156 شاحنة مساعدات يوميا، رغم أن عدد الشاحنات المسموح به كان بالمتوسط 93، وفقا لبيانات حصل عليها مراسل الأناضول من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).



لكن بحسب مدير عام المكتب الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة للأناضول، فإنه منذ صدور التدابير، وصل إلى غزة 119 شاحنة مساعدات أساسية، بمعدل 4 شاحنات يوميا، مما يعني أن إسرائيل قلصت عدد شاحنات المساعدات.



ولا تلبي المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع عموما سوى 7 بالمئة من احتياجات السكان من كافة المستلزمات الغذائية والإغاثية، وفقا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



ومنذ اندلاع الحرب، تعاني غزة من شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود جراء قيود إسرائيلية؛ مما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة وباتت مناطق عديدة في القطاع على شفا المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.



مجاعة شمال غزة

وتحذر الأمم المتحدة من أن 2.3 مليون فلسطيني معرضون لخطر المجاعة في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية.



وفي 16 فبراير، أعلن "أوتشا" أنه بين 1 يناير و12 فبراير رفضت إسرائيل وصول 51 بالمئة من البعثات التي خططت لها المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني لإيصال المساعدات وإجراء تقييمات في المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة.



وبحسب الأمم المتحدة، تشير التقارير إلى تزايد المستويات الكارثية لانعدام الأمن الغذائي الحاد في شتى أرجاء القطاع، إذ يتزايد عدد الأسر التي تكافح لإطعام أطفالها، ويزداد خطر الوفيات الناجمة عن الجوع شمال القطاع.



وأفاد "أوتشا" بأن أكثر من نصف شحنات المساعدات إلى شمال غزة مُنعت من الوصول في يناير، ويوجد تدخل متزايد من الجيش الإسرائيلي في كيفية ومكان تسليم المساعدات، وبات نحو 300 ألف شخص في الشمال محرومون إلى حد كبير من الحصول على المساعدات ويواجهون خطر المجاعة.



ولجأ سكان غزة والشمال إلى طحن علف الحيوانات للحصول على الدقيق اللازم لإعداد الخبز وضمان بقائهم على قيد الحياة، لكن حتى مخزون الأعلاف يتضاءل بشكل كبير.



ويعاني سكان الشمال من ظروف كارثية، إذ يمضون أياما دون طعام، ويتحمل الكبار الجوع لتوفير طعام ولو شحيح للأطفال.



دمار شامل

واصل الجيش الإسرائيلي بعد قرار المحكمة التدمير العشوائي والمتعمد للمدن والقرى والمباني التعليمية والعلمية والدينية.



ولا تتوفر إحصائيات محددة حول المنشآت التي تم تدميرها بعد قرار المحكمة، لكن بيانات حكومية فلسطينية تشير إلى أن الجيش دمر أكثر من 500 مسجد وكنسية وأكثر من 300 جامعة ومدرسة، وأكثر من 360 ألف وحدة سكنية مدنية، وأكثر من 31 مستشفى، وعشرات المراكز الحيوية المدنية.



وعمل الجيش الإسرائيلي خلال يناير على نسف جامعة الأقصى بمدينة غزة وعشرات المباني السكنية بالمدينة وخانيونس ورفح (جنوب)، إضافة لقصفه مسجدين بمدينة رفح قبل نحو أسبوعين.



فاجعة الطفلة هند

في 10 فبراير، عُثر على جثمان الطفلة هند رجب (6 سنوات) و5 من أفراد عائلتها بعد 12 يوما من فقدان الاتصال بها، بعد أن حاصرتها دبابات إسرائيلية داخل سيارة وقتلت أفرادا من أقربائها قرب محطة للمحروقات بمدينة غزة.



هند توسلت عبر الهاتف لمسؤولي الهلال الأحمر لينقذوها من السيارة التي كانت بداخلها مع أقاربها الذين أعدمهم الجيش الإسرائيلي بالرصاص، لكن طواقم الإسعاف عجزت عن الوصول إليها بسبب كثافة النار واستهداف الجيش لكل ما يتحرك.



وظلت الطفلة ثلاث ساعات تخبر طواقم الهلال الأحمر بأنها خائفة بين جثث أقاربها في السيارة. وبعد أيام من هذا الاتصال الأخير، عثرت فرق الإسعاف على جثمان هند، وكانت قد فارقت الحياة منذ اليوم الذي أطلقت فيه استغاثتها، فضلا عن جثماني مسعفين خرجا لإنقاذها.



آنذاك، أعربت الولايات المتحدة - أكبر داعم لإسرائيل - عن صدمتها إزاء الوفاة "المفجعة" لهند، ودعت إلى تحقيق عاجل.



وللمرة الأولى منذ قيامها عام 1948، تخضع إسرائيل حاليا لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.



كما تعقد المحكمة جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيدا لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.-(الاناضول)