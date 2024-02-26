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الشاعرة فيلومين نصار توقع ديوانها وشوشات تحت سقف الروح

2/26/2024 10:11:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- وقعت الشاعرة فيلومين نصار أول من أمس في مقر المكتبة الوطنية، ديوانها "وشوشات تحت سقف الروح"، الصادر عن دار يافا للنشر والتوزيع ويتضمن عددا كبيرا من القصائد التي جاءت ضمن نمط قصيدة النثر.
الحفل الذي حضره مندوب عن وزيرة الثقافة هيفاء النجار، مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال الأحمد العياصرة، شارك فيه الشاعر سعيد يعقوب، وأدارها د. مهدي العلمي.
أهدت الشاعرة ديوانها لشهداء غزة، بعد العدوان الصهيونيّ على القطاع، حيث أن الديوان يحفل بعدد من النصوص التي تتحدث عن المأساة الإنسانية لأبناء غزة، الذين يتعرضون للتنكيل والتدمير والقتل والتجويد والتشريد، وعدد من المقطوعات التي تبحر في الذات الإنسانية وهواجسها عبر أجنحة الخيال لترسم عالما من الذكريات والرضا الحالمة.
الديوان الذي كتب مقدمته الشاعر سعيد يعقوب تطرق فيها إلى الحديث عن قصيدة النثر وتطور القصيدة العربيّة والمراحل التي مرت بها وصولا إلى النمط الجديد من الشّعر، الذي يُعرف بقصيدة النثر والذي بيَّن رأيه فيها من حيث إنها نمط كتابيّ جديد ظهر حديثا في الأدب العربي بصورته التي استقر عليها أو يحاول أن يستقر عليها، وأن التراث العربي يتضمن كثيرا من النصوص التي يمكن أن تعد أساسا له وجذرا حيّا له ارتباط وثيق به، كما ورد في نصوص كثير من المتصوِّفة على سبيل المثال.
وهذا النمط الجديد أفرز كثيرا من النصوص التي تعد في ذروة الروعة والجمال، من خلال شعراء كبار أجادوا الكتابة في هذا النمط الجديد، وهو يخلو من الوزن والقافية، ولكنه لا يخلو من الإيقاع الداخلي ويرتكز على عدد كبير من مقوّمات الشّعر بمعناه المطلق، من حيث إن الشعر هو شعور وتصوُّر وعلم بالشيء وإدراك له.
وبين أن الديوان فيه بناء لعلاقات جديدة بين الكلمات والتراكيب اللغوية، لم يعتد القارئ عليها من قبل، عبر جملة من الأنزياحات والتشابيه والاستعارات والصور والأخيلة، مبينا أن الإشكال الحقيقي هو في المصطلح إذ يذهب المعترضون عليها إلى أن الجمع بين الشعر والنثر يخالف المنطق والمألوف.
وذهب إلى أن الشاعرة أتقنت فن الشعر في شكله النثري، ومن خلال ديوانها تعيد ترميم ما شوهته الحضارة الزائفة بقيمها الشائهة وقد ارتقت إلى مصاف الشعر الكوني الحالم الرفيع، فقصيدة النثر لديها تفارق ما عرف في الأعم الأغلب عن قصيدة النثر من المجانية والعبثية والعدمية، وعدم وضوح الموقف وضياع الرسائل وفقدان التوازن والتشظي والضياع
وفي نهاية الحفل قرأت الشاعرة فيلومين عدداً من قصائد ديوانها منها "حدقات جوعى وشيب أخرق، أومن، لغة الحياة السرمدية وتجلي هوميروس". وقرأت: "ألحان تتسامى وجدا وسعدا/ تجتاز دوحات وبساتين فواحة/ مشغولة بأزهار وصباحات البنفسج/ تراقص بتلات الدفلى/ تبادلني همسات منمقة/ تسبح في ثوبها الشفاف تغريني/ تتضوع أشعارا مزركشة مثلى..".

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