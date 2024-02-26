نافذة فرص ضيقة تفتح لنستغلها

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: آفي كانو 26/2/2024





لأول مرة منذ أسابيع طويلة يسجل تفاؤل حذر في أوساط العاملين في الاتصالات لعائلة مخطوفين، هكذا حسب المنشورات. من واشنطن وحتى الدوحة، من القاهرة وحتى القدس. ظاهريا، يبدو أن قيادة حماس التي تعاني من مصاعب اتصال عضال في ضوء الضغط العسكري المتعمق في جنوب القطاع (ما يتيح دخول مناهج براغماتية إلى الغرفة بإدارة قيادة حماس في قطر)، مستعدة إلى أن تلين مواقفها في المسألتين الأساسيتين مما سيتيح تقدما في الاتصالات: فالاستعداد لتنازل كبير بالنسبة لاصطلاح "وقف النار" بحيث، لا يتضمن توقفا للقتال بشكل مطلق لكنه يسمح بالوصول إلى منطقة شمال القطاع؛ ومرونة معينة بالنسبة لكمية ونوعية السجناء الأمنيين الذين سيتحررون في الصفقة المرحلية المرتقبة.

إذا ما تبنينا للحظة، نهجا عموميا اقتصاديا لمسيرة المفاوضات، فإنه يخيل إلينا بأن المسيرة آخذة في الاستقرار، لأول مرة منذ بدء الحرب، على نقطة توازن من جهة يقف فيها الجيش الإسرائيلي على عتبة جهد عسكري في معقل حماس الأخير – منطقة رفح، بما في ذلك محور فيلادلفيا الذي يشكل أنبوب الأكسجين لصناعة (المقاومة)، ومن جهة أخرى، التواجد العسكري الإسرائيلي في أرجاء القطاع آخذ في التقلص، لكنه يبقي على محور كارني نتساريم (سابقا)، كجيب أمني يفصل وسط القطاع عن شماله. هذا وذاك يشكلان، بالتالي، ذخائر حقيقية في المسيرة، ورافعة لتليين مواقف حماس.

مع ذلك، فإن مسألة السجناء، يمكنها أن تشكل عائقا، بشكل يلزم الوسطاء في المسيرة بالإبداعية والجسر بين مواقف الطرفين. حقيقة أن جهاز المخابرات العامة المصرية برئاسة عباس كامل، المقرب من الرئيس السيسي، هو الذي يتصدر المسيرة تضع أساسا مزدوجا لنجاح محتمل: وذلك بسبب المعرفة الحميمية والعميقة لكبار رجالات الجهاز مع قيادة حماس على جانبي المتراس (الداخل والخارج)، وكذا بسبب التجربة طويلة السنين في جسر مواقف الطرفين، في مواضيع الأسرى والمفقودين وأكثر من ذلك. أما قطر، من جهتها، فتتعرض لضغط أميركي متزايد لتوفير البضاعة والحث على صفقة مخطوفين تؤدي إلى تهدئة إقليمية، لكنها قادرة على إدارة حوار مباشر وثاقب مع قيادة حماس وبخاصة، تلك التي توجد في الدوحة، وإبداء مرونة تسمح، على طريقة قطر، الإبقاء على حماس مركز قوة ذا صلة في الساحة الفلسطينية – إن لم تكن قوة عسكرية، فعلى الأقل محفل سياسي فلسطيني داخلي. إسرائيل بالطبع، ليست مطالبة بأن تقبل هذا الموقف وبوسعها – بالذات بسبب الاحتمال الكامن للتقدم في حل مسألة المخطوفين - أن تصمم "اليوم التالي" في القطاع وبعامة الساحة الفلسطينية، في ظل الدحر قدر الإمكان لحماس عن الساحة (الضفة والقطاع على حد سواء).

وبالنظر إلى التوافقات في المسائل الجوهرية آنفة الذكر، فإن الجدول الزمني لتحقيق الصفقة حتى حلول شهر رمضان في آذار (مارس) المقبل، هو تحد لكن يمكن معه: بلورة وإقرار قوائم السجناء الذين سيتحررون، المصادقة على القرار في الكابينت وفي الحكومة واستنفاد الإجراءات القانونية التي ينطوي عليها الأمر، بما في ذلك إمكانية الالتماس إلى العليا حسب القانون لمتضرري الإرهاب؛ هذه المساحة الزمنية يمكنها أيضا أن تسمح للجيش الإسرائيلي بتنظيم نفسه تمهيدا لوقف نار لمدة نحو ستة أسابيع، حسب المنشورات.

في البعد الاستراتيجي، فإن أهمية الصفقة، فضلا عن القيمة الإنسانية واليهودية عظيمة المعاني التي تنطوي على إعادة مخطوفينا، تكمن في تثبيت الصفقة كحجر أساس لتخفيف حدة التوترات في المنطقة، بل ولتسوية إقليمية تتجاوز حرب غزة؛ هكذا، كجزء بنيوي من التوترات حيال حكومة إسرائيل يحتاج الرئيس الأميريكي جو بايدن حاجة ماسة إلى استقرار المنطقة قبيل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي، من تهدئة التوتر في الحدود اللبنانية (وبناء على ذلك أيضا عودة سكان الشمال الى بيوتهم)، وحتى التوصل إلى تفاهمات مرحلة مع الحوثيين، تتيح حركة آمنة في مسارات الملاحة الدولية، تحرير عنق الزجاجة في سلسلة التوريد واستقرار الأسواق (بما في ذلك في الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من غلاء إضافي في جداول البضائع المستوردة في ضوء الأزمة).

وختاما، فإن نجاحا في شكل تحقيق صفقة مخطوفين ستقدم نقاط استحقاق باهظة الثمن لإسرائيل في واشنطن وفي العواصم الأوروبية، وتؤكد من جديد أهمية إسرائيل للغرب، ومن هنا فإنها عنصر حيوي في مفهوم الأمن القومي لإسرائيل، في هذا الوقت الصعب والتاريخي.