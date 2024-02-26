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ليست شرطة عظمة يهودية

2/26/2024 10:11:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: أسرة التحرير 26/2/2024

القوة المبالغ فيها التي استخدمتها شرطة إسرائيل في المظاهرة ضد الحكومة التي جرت في منتهى السبت الماضي – وأدت إلى اعتقال 21 متظاهرا (أفرج عنهم في أثناء الليل) وإصابة ما لا يقل عن 4، تشهد على تغيير في سياسة الشرطة تجاه الاحتجاج. في ليلة الاحتجاج الأكثر عصفا منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، لم ترحم سيارة المياه العادمة حتى متظاهرة كانت مخطوفة وأعيدت من أسر حماس.
ليس هذا هو الحدث العنيف الوحيد، المحلي. فقد استخدمت الشرطة قوة شديدة ومتواصلة على مدى كل المساء بما في ذلك الاستخدام المتواتر للمياه العادمة والفرسان. فقد صعد أفراد الشرطة الى الأرصفة بضع مرات ودحروا المحتجين إلى الوراء. أحد الفرسان جلد رأس متظاهر كبير بالسن بأحزمة الجلد لحصانه؛ متظاهرة أخرى أصيبت بركلة حصان عندما كانت تجتاز الطريق؛ وأصيب متظاهران آخران في بتيار من المياه العادمة.
سجلت الشرطة دركا أسفل جديدا في تاريخ العنف الشرطي، عندما فرقت بسيارة المياه العادمة مسيرة شاركت فيها عائلات المخطوفين. ايلانا غريتسفسكي، التي تحررت في صفقة المخطوفين بعد أن اختطفت من نير عوز كانت بين المشاركين في المسيرة. يفترض بانعدام قدرة الشرطة على ان تبدي ضبطا للنفس تجاه أبناء عائلات المخطوفين واحتواء الاحتجاج من دون استخدام العنف، أن يقلق كل مواطن في إسرائيل. فالأمر يشهد انعداما متطرفا وخطيرا للتسامح تجاه كل من تشخصه الحكومة كمعارضة.
إن الغضب المدني الذي أبداه المحتجون في الشوارع في المظاهرة في منتهى السبت كان محقا. فالحكومة الأكثر إخفاقا في تاريح دولة إسرائيل أوقعت على الدولة مصيبة وتركت المواطنين لمصيرهم. وهي الآن لا تفعل ما يكفي كي تعيد المخطوفين وترفض الاستقالة، رغم مسؤوليتها عن الإخفاق العظيم.
إن وحشية الشرطة في الميدان لن تمنع أعمال إخلال بالنظام ولم تقمع الاحتجاج. فالتجربة تفيد بأن استخدام القوة الشرطية المبالغ فيها وسيارات المياه العادمة، يشجع فقط المحتجين ويوسع صفوف الاحتجاج. فما بالك أنه لم يكن أي شيء غريب في خطورته في سلوك المتظاهرين، يبرر فقدان الصواب من جانب شرطة إسرائيل.
من غير المستبعد، أن تكون الشرطة عملت بروح الوزير المسؤول عنها ايتمار بن غفير. فبن غفير يسعى إلى أن يثير الخواطر كنهج عمل؛ فهو مقتنع بأنه في المكان الذي تزرع فيه الفوضى يحصد المقاعد. من يهيج الضفة والحرم من غير المستبعد أن يهيج تل أبيب أيضا.
صحيح أن الشرطة تتبع بن غفير، محظور أن تكون فرعا لـ"عظمة يهودية". عليها أن تسمح بحرية الاحتجاج، حجر الأساس في الديمقراطية وتحتوي الغضب والإحباط المدنيين المبررين بسبب إخفاقات غير مسبوقة تتحمل الحكومة المسؤولية عنها.

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