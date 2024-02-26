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إسرائيل ترفض منح تأشيرات لموظفي الإغاثة لدخول الضفة وغزة

2/26/2024 10:11:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: عميره هاس 26/2/2024

سلطة السكان والهجرة ترفض إعطاء تأشيرات لموظفي الإغاثة الدولية غير الحكومية الذين يعملون في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، هذا في الوقت الذي فيه محكمة العدل الدولية في لاهاي من شأنها أن تفحص إذا كانت إسرائيل تطبق تعليماتها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. المبرر المتأخر الذي أعطي لهذه السياسة، هو إعادة تنظيم ترتيب منح التأشيرات لموظفي هذه المنظمات، المسؤولة عنه وزارة الرفاه وسلطة السكان والهجرة. الوزارة ترفض منذ أشهر تنفيذ دورها في هذا الاتفاق، رغم أنه موجود في إجراءات خطية.
حوالي 160 منظمة إغاثة دولية غير حكومية، تعمل في القطاع وفي الضفة (بما في ذلك شرقي القدس)، مسجلة في قسم التعاون الدولي في وزارة الرفاه. الوزارة أيضا مسؤولة عن التجديد السنوي لمكانة هذه المنظمات كجمعيات غير ربحية. في المرات السابقة التي فيها هذه التأشيرات لم يتم منحها لأي سبب كان، مثلا أثناء وباء "كورونا"، تم تمديدها بشكل تلقائي.
في هذه المرة سلطة السكان والهجرة، تطلب من موظفي هذه المنظمات المغادرة على الفور رغم أنهم قاموا بالمطلوب منهم حسب القانون.
موظفو هذه المنظمات الذين تحدثت "هآرتس" معهم يخشون من أنه بعد التعقيد البيروقراطي الذي وصلوا إليه يوجد دافع سياسي للمس بعملهم. وبالتالي، بسبب رفض منح التأشيرات تشوش نشاط عشرات المنظمات المشاركة في جهود إدخال وتوزيع الغذاء والمياه على سكان القطاع، الذين في معظمهم يعانون من الجوع والجفاف، وتقديم العلاج لمن يحتاجون. خطوة إسرائيل تضر أيضا بجهود المساعدات لعشرات التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، التي تم تهجيرها من أراضيها بسبب عنف المستوطنين وضغط الإدارة المدنية والجيش، أو أنهم تعرضوا للعنف والضغط.
بسبب الوضع، فإن عشرات المواطنين بالأساس من دول غربية، اضطروا إلى ترك عملهم أو أنهم لم يتمكنوا من العودة من الخارج إلى مكاتبهم في شرقي القدس أو في رام الله. الموظفون الجدد لن يتمكنوا من البدء في عملهم.
إجراءات سلطة السكان والهجرة، التي تم تحديثها للمرة الأخيرة في العام 2013، التي تمس هذه المنظمات (لا تشمل منظمات الأمم المتحدة)، تنص على أن طلب الحصول على التأشيرة سيتم علاجه فقط إذا أرفقت فيه مصادقة مبدئية خطية من وزارة الرفاه. المصادقة يتم إرسالها إلى موظفي المنظمات وهم في الخارج. الموظفون يدخلون إلى اسرائيل بتأشيرة سائح، بعد ذلك يقدمون طلبا لتأشيرة عمل في سلطة السكان والهجرة. مواطنو الدول الذين دخولهم مرهون بمصادقة مسبقة، يقدمون في ممثليات إسرائيل في بلادهم المصادقة من وزارة الرفاه. من يتواجدون في البلاد في ذلك الحين يقدمون طلبا جديدا قبل شهر أو شهرين على انتهاء سريان مفعول التأشيرة. وزارة الرفاه يمكن أن ترسل المصادقة خلال أسبوعين. أبناء عائلات الموظفين، ومن ضمنهم، الأولاد في المدارس وفي رياض الأطفال، يحصلون على تأشيرة حسب الإجراءات نفسها.
ومنذ تموز (يوليو) وحتى أيلول (سبتمبر) من العام 2023، فإن الطلبات التي تم تقديمها للمصادقة المبدئية لم تحصل على رد حتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر). في بداية الشهر الموظفون حصلوا على بلاغ موحد من وزارة الرفاه، يفيد بأنه بسبب حالة الطوارئ وعبء العمل في الوزارة، فإن التأشيرات تم تمديدها بشكل تلقائي حتى 8 شباط (فبراير) الماضي، هذا حسب قرار سلطة السكان والهجرة. التمديد لم يكن ساريا على الموجودين في الخارج في حينه، بعضهم طلب منهم المغادرة بسبب اندلاع الحرب. منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث الموظفون في هذه المنظمات يريدون تسوية تمديد إقامتهم، وزارة الرفاه ترفض منح المصادقة المطلوبة، للموجودين في البلاد وفي الخارج أيضا. لم يتم إعطاء تفسير لذلك. سلطة السكان والهجرة بدورها ترفض الموافقة على طلبات تمديد التأشيرات التي قام الموظفون بتقديمها بذريعة أنها غير مرفقة بالرسالة المطلوبة من وزارة الرفاه.
موظفو سلطة السكان والهجرة طلبوا من الموظفين الخروج من البلاد لغاية 8 من شباط (فبراير). القاضية في محكمة الاستئناف التي مهمتها مناقشة قرارات سلطة السكان والهجرة حول الدخول إلى اسرائيل والمكوث فيها، رفضت استئناف شخصية رفيعة في إحدى المنظمات بذريعة أن السلطة تصرفت حسب القانون عندما لم تمنح هذه الشخصية التأشيرة، لأنه لم يكن مرفقا بالطلب رسالة من وزارة الرفاه. وقالت أيضا: "إنه ليس من صلاحية محكمة الاستئناف مناقشة اعتبارات الوزارة".
يوتم بن هيلل، المحامي الذي يمثل الهيئة العليا للمنظمات الدولية، طلب في الاسبوع الماضي تدخل المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا. في الرسالة التي أرسلها إليها في الأسبوع الماضي، أشار الى أن كثيرين ممن رفضت تأشيراتهم هم مديرون في إسرائيل وفي المناطق. "هم الذين لديهم الصلاحية والتخويل من قبل الإدارة الرئيسية – بتمثيل المنظمات في كل تعامل مع السلطات الإسرائيلية والممثليات الأجنبية والمنظمات الدولية الأخرى التي توجد في البلاد"، قال. "هم المسؤولون الرئيسيون عن تجنيد التبرعات والتنسيق الإنساني في نقل المساعدات، ضمن أمور أخرى، إلى قطاع غزة مثلا، في مجال تزويد الغذاء والمياه والصحة والنظافة والمأوى وإدارة الميزانيات والتوقيع في البنوك في إسرائيل وفي المناطق".
المتحدثة بلسان سلطة السكان والهجرة ردت، أنه يجب التوجه إلى مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق الموجود في وزارة الدفاع ووزارة الرفاه. وقد جاء من مكتب المتحدث بلسان وزارة الرفاه: "على خلفية الوضع الأمني المعقد الذي نشأ بعد 7 من تشرين الأول (أكتوبر)، فقد تقرر نقل المسؤولية إلى جهة حكومية أخرى، ونحن نعمل مع النظراء في الوزارات الحكومية ذات الصلة من أجل استكمال العملية". وجاء أيضا أنه قبل فترة طويلة قبل 7 من تشرين الأول (أكتوبر) وزارة الرفاهن طلبت إعفاءها من هذا الدور لأنه ليس من اختصاص موظفيها. وقالوا في المكتب: "إنه لا يوجد أي دافع سياسي لهذا القرار". وجاء أيضا، أن موضوع التأشيرات لموظفي المنظمات الدولية تم نقله إلى هيئة الأمن القومي. وبعد المشاورات تقرر نقل معالجة الموضوع إلى وزارة الخارجية.
من مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق، جاء: "أنه يجب التوجه إلى وزارة الخارجية". ومن وزارة الخارجية جاء: "أن هذا الموضوع لم يتم نقله إليها، ولا يتوقع أن يتم نقله إليها". رد مرتب لم يتم الحصول عليه. من هيئة الأمن القومي جاء فيه: "أن الموضوع لم يتم نقله إلى مسؤولية الهيئة. لأن وزارة الرفاه تدعي أنه ليس لديها الأدوات للانشغال بذلك، فإن هيئة الأمن القومي تقوم بتركيز أعمال الهيئة لفحص بديل آخر".
هآرتس سألت وزارة العدل ووزارة الخارجية، إذا كان هناك أي خوف من أن المحكمة في لاهاي ستعتبر ذلك خرقا لتعليماتها. ولم يتم الحصول على أي رد.

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