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السنوار لم يخطئ: الوضع الراهن في الحرم هو حقا في خطر

2/26/2024 10:11:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: روغل الفر 26/2/2024


ايهود أولمرت يقول بأن "الهدف الأسمى للثنائي ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش هو المعركة على الضفة الغربية والحرم". "الهدف النهائي" حسب قوله هو "تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين وتطهير الحرم من المصلين المسلمين وضم المناطق لدولة إسرائيل". هذا الحلم مشبع بالدم اليهودي والعربي. هو يسميه وبحق "يأجوج ومأجوج". وحسب تحليله "هم سيطروا على حكومة إسرائيل وجعلوا رئيسها خادما لهم".
هذا التفسير ليس من نصيب أولمرت وحده. فهو تفسير معظم المحللين المناهضين لبيبي، وليس فقط في "هآرتس". هذه هي النظرة السائدة في ايديولوجيا بن غفير وسموتريتش وميزان القوة بينهم وبين نتنياهو. أولمرت كان المحلل الأول. لقد جاء ليحذر مما سيأتي. ولكن ايديولوجيا هذا الثنائي الفاشي لم تولد من فراغ في أعقاب 7 تشرين الاول (أكتوبر). هذا التحليل يمكن وينبغي تطبيقه بشكل معاكس من وجهة نظر تاريخية.
في الحقيقة عاموس هرئيل ("هآرتس" في 23/2)، كتب أنه "بأثر رجعي يبدو أن سلوك بن غفير في الحرم في الأشهر التي سبقت الحرب الحالية
وفر الذريعة لشن هجوم حماس". نداف أيال ("يديعوت احرونوت"، 23/2)، كان أكثر حزما في هذا الشأن. "في الأجهزة الاستخبارية في إسرائيل أخذت تتبلور صورة واضحة جدا للأسباب التي جعلت حماس ويحيى السنوار يقومان بهجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر). ما اكتبه هنا لا يرتكز على تقديرات أو نقاشات ذهنية، بل ترتكز على معلومات استخبارية تم ضبطها وتحليلها أثناء الحرب في القطاع. أحيانا تكون بين الاستخبارات والشباك خلافات، لكن بالذات في فهم دافع السنوار فإن مقاربتهم متشابهة". أيال يؤكد على أن صورة الاستخبارات تعتمد على "معلومات إثبات قوية ووثائق وتسجيلات ومواد تحقيق".
ما هي الصورة إذا: "السنوار والمقربون منه اقنعوا أنفسهم بأن الوضع الراهن في الحرم يوجد في خطر بسبب اليمين المتطرف في الحكومة"، شرح أيال (بين دوافع السنوار الأخرى وضع السجناء والتطبيع مع السعودية وإقصاء القضية الفلسطينية عن جدول الأعمال الدولي والعودة إلى التصفيات المركزة في القطاع).
"السنوار والمقربون منه أقنعوا أنفسهم". ما معنى ذلك؟ هم لم يقنعوا أنفسهم، بل قرأوا الواقع الموجود. فمنذ تشكيل هذه الحكومة الفاشية "الوضع الراهن في الحرم يوجد في خطر بسبب اليمين المتطرف في الحكومة"، كما يتبين من ادعاء أولمرت، الذي كما قلنا يعكس موقف التيار العام في إسرائيل المناهض لبيبي، فإن السنوار لم يخطئ. الوزراء المتطرفون الذين يسيطرون على نتنياهو يسعون إلى "تطهير الحرم من المصلين المسلمين"، حسب قول أولمرت. أي أن الوضع الراهن في الحرم يوجد في خطر على أقل تقدير.
ليس السنوار والمقربون منه هم الذين اقنعوا أنفسهم بأن الوضع الراهن في الحرم في خطر، بل بن غفير وسموتريتش هما اللذان قاما باقناعهم. استخذاء نتنياهو أمامهما أقنعهم. هم لم يقنعوا أنفسهم، بل هم ببساطة كانوا على حق. خلافا لإسرائيل فإن تقديرهم لنوايا العدو كان صحيحا ودقيقا وله أساس. اسم "طوفان الأقصى" يعكس الهدف الحقيقي لهجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، الذي نبع من خوف له أساس وهو أن مصالح المسلمين في الحرم توجد في خطر.
هنا السنوار لم يظهر جنون العظمة أو السادية الاجتماعية المتوحشة أو نزعة تدمير شيطانية، لقد كانت هناك أمور، يجب الاعتراف بذلك: معظم ضحايا المذبحة والاختطاف دفعوا ويدفعون ثمنا باهظا مقابل موقع ديني لا يهمهم، الذي حسب بن غفير وسموتريتش والسنوار يساوي تدمير العالم من أجله.

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