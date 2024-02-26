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استقالة اشتية مقدمة لتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة

2/26/2024 10:11:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- تشكل استقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية أمس مقدمة لتشكيل حكومة "تكنوقراط" جديدة، بالتزامن مع عشية انعقاد لقاء موسكو، وذلك في إطار مساعي ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة تحديات مرحلة ما بعد حرب الاحتلال على قطاع غزة.
وتأتي استقالة حكومة اشتية في ظل استمرار عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وفي ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بمرحلة ما بعد الحرب.
وبهذه الخطوة، ستصبح الحكومة حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، حيث من المتوقع أن يتم تشكيل حكومة تكنوقراط، من أجل الاستحقاقات المقبلة خاصة في ظل الحديث عن اليوم التالي للحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من أربعة أشهر.
وقال اشتية، إن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين.
وأوضح بأن تلك الخطوة تأتي في ظل ما يواجهه الشعب والقضية الفلسطينية من هجمة شرسة، وإبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة، وتكثيف الاستعمار، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في الضفة الغربية، للمخيمات والقرى والمدن، وإعادة احتلالها.
كما يأتي وسط الخنق المالي الاحتلالي غيرُ المسبوق للسلطة الفلسطينية، ومحاولات تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلطة إدارية أمنية، وبلا محتوى سياسي.
واعتبر أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تتنافس في الاستعمار والقتل والتنكيل بالشعب الفلسطيني، بما يتجسد حالياً بالإبادة الجماعية التي ترتكب بحق قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في الضفة الغربية، لاسيما القدس المحتلة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
يأتي ذلك بينما تستعد الفصائل الفلسطينية لإجراء محادثات في موسكو خلال الأسبوع الحالي، وفق ما أكده عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، محمد نزّال، الذي قال إن هنالك لقاء رسميا مع حركة "فتح" والفصائل الفلسطينية، سيعقد في موسكو.
وأضاف نزّال، في تصريح له أمس، أنه "ليس هناك تواصل رسمي مع السلطة الفلسطينية بشأن خطة اليوم التالي لانتهاء الحرب"، مبيناً أن "ما يشاع عن أن آخر معاقل "حماس" في مدينة رفح، جنوبي القطاع، يعدّ رهاناً خاسراً، فالمقاومة موجودة في القطاع كله".
وأوضح بأن "الحركة تخوض معركة سياسية تفاوضية شرسة، لا تقل عن المعركة التي تخوضها على الأرض"، مشدداً على المضي "في العملية التفاوضية، وهدفنا تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني".
وأشار نزال "إلى أن الأولوية الآن لوقف العدوان وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة في الشمال"، مبيناً بأنه "لا يوجد أي وعد بوقف العدوان على غزة حتى الآن"، إذ يعرض الاحتلال وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار لتبادل الأسرى، على أن يستكمل بعدها عمليته العسكرية في رفح".
وكانت روسيا قد أعلنت، منتصف الشهر الحالي، عن دعوتها لكل من قادة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"فتح"، بالإضافة إلى عدد من التنظيمات الأخرى، لما أسمته بـ"محادثات موسكو"، وذلك يوم 29 شباط (فبراير) الحالي، بخصوص بحث الحرب على قطاع غزة المحاصر.
وفي السياق نفسه، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، "ميخائيل بوغدانوف"، عن "محادثات بين الفلسطينيين، اعتبارا من 29 شباط (فبراير) الحالي في موسكو، لا سيما مع حركتي "الجهاد الإسلامي" و"حماس".
وأوضح "بوغدانوف"، الذي يشغل أيضاً منصب مبعوث الكرملين الخاص للشرق الأوسط، أن "المناقشات سوف تمتد حتى 1 أو 2 آذار (مارس) المقبل"؛ مضيفا: "لقد قمنا بدعوة جميع ممثلي الفلسطينيين، وجميع القوى السياسية التي لديها ممثلون في مختلف البلدان، بما في ذلك سورية ولبنان".
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن ما يحدث إبادة جماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والجميع يعلم أن استمرار العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني والمقدسات، ومحاولات التهجير المدانة في قطاع غزة والضفة الغربية، وانعدام الأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية، ستدمر المنطقة بأسرها.
ورأى أبو ردينة، في تصريح له أمس، إن الخطة التي أعلنها مكتب رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، لإجلاء المدنيين كما أسماها، مرفوضة ومدانة لأنها تهدف لعودة احتلال قطاع غزة، وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من القطاع.
وأضاف أن الخطة التي يتحدث عنها "نتنياهو"، تؤكد للعالم أسره أنه ماض في عدوانه على أهالي قطاع غزة، في ظل قراره المسبق باقتحام مدينة رفح رغم كافة المطالبات الأممية والعالمية بوقف العدوان وللجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وقال أبو ردينة، إن "على الإدارة الأميركية التحرك بشكل مختلف وجدي لوقف "الجنون" الصهيوني وتحمل مسؤوليتها بإلزام الاحتلال بوقف العدوان المتواصل على الشعب والأرض الفلسطينية، قبل فوات الأوان، حيث يشجع الدعم الأميركي المتواصل سلطات الاحتلال على تصعيد عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني".
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة، بارتكاب 10 مجازر ضد العائلات الفلسطينية، راح ضحيتها 90 شهيداً، و164 جريحاً، خلال الساعات الـ24 الماضية، بما يؤدي لارتفاع عدد الشهداء إلى 29782 شهيداً وعدد الجرحى إلى 70043 جريحاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
وأفادت "الصحة الفلسطينية" بأنه ما يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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