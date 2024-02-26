حماس: إدارة بايدن مسؤولة عن وفاة الطيار الأميركي

حماس: إدارة بايدن مسؤولة عن وفاة الطيار الأميركي
التاريخ
2/26/2024 10:11:08 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "إدارة الرئيس الأميركي جو
بايدن مسؤولة عن وفاة الطيار بالجيش الأميركي آرون بوشنل بفعل سياستها
الداعمة للكيان الصهيوني".
وقدمت الحركة عزاءها لعائلة الطيار الأميركي بوشنل، قائلة إنه خلّد اسمه كمدافع عن القيم الإنسانية ومظلومية الشعب الفلسطيني.
واعتبرت حماس أن الحادث الذي أفقد الطيار بوشنل حياته يعبر عن غضب متنام بين الشعب الأميركي الرافض لسياسة بلاده.
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