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كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

2/26/2024 10:10:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة أتول سينغ؛‏‏ ‏‏وغلين كارل*‏‏ ‏- (فير أوبزيرفر) 9/2/2024
‏يلعب العالم لعبة شطرنج جيوسياسية كبيرة بينما تصبح التحولات الدراماتيكية، على المستويين الإقليمي والعالمي، حتمية. وكان التغيير يختمر منذ فترة طويلة، لكن الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس هي الشرارة التي أوقدت الشعلة. وقد امتد الصراع بين إسرائيل وحماس من الإقليم إلى الساحة العالمية.‏
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‏لطالما كان الكفاح من أجل تشكيل ديناميات القوة في الشرق الأوسط طويلاً ومستمراً. في العام 2020، توسطت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في إبرام "اتفاقيات إبراهيم" -اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدولتين العربيتين؛ البحرين والإمارات العربية المتحدة. كما وقّع كل من المغرب والسودان اتفاقيات تطبيع في وقت لاحق أيضًا. وبدا أن الاختراق الكبير التالي قد أصبح في الأفق حيث كانت المملكة العربية السعودية، وإسرائيل، والولايات المتحدة تتفاوض على اتفاق سلام.‏
‏دفع اتجاه التطبيع العربي مع إسرائيل كلاً من فلسطين وإيران إلى الهامش. وسعت حماس، المدعومة من إيران، إلى تغيير ذلك الواقع، فقامت بشن هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. ولم يقتصر الأمر على أن ذلك الهجوم والحرب التي تلته جلبا القضية الفلسطينية إلى مقدمة ومركز الخطاب مرة أخرى فحسب، بل أعادا أيضًا إدخال إيران في لعبة الصراع من أجل النفوذ الإقليمي.‏
الآن، أصبحت أمام إيران انفراجة لم يكن لديها مثلها من قبل. وبطبيعة الحال، كما يقولون في عالم الأعمال: "لا تستثمر أبدًا بأموالك الخاصة". وقد استخدمت إيران حماس للاقتحام والانخراط في القتال من أجل النفوذ الإقليمي، وسوف تستمر في اتباع هذا التكتيك. وتقدم الجماعات الآخرى الموالية، مثل الحوثيين في اليمن و"حزب الله" في لبنان، فرصة لإيران لقلب الديناميات الإقليمية الهشة. وليس هذا فحسب، بل يمكن لإيران أيضًا أن تهدد التجارة العالمية التي تصبح أكثر هشاشة باطراد.
ليست سراً حقيقة أن القوة غير المتمركزة جغرافياً تفوز غالباً على الدول المتمركزة جغرافياً. ولذلك، يمكن لإيران أن تضرب من أماكن عديدة في وقت واحد، مما يمدّد انتشار قوة الولايات المتحدة ويعقد قدرتها على الرد. وكما كان الحال مع الحرب بين الولايات المتحدة وفيتنام، أثبتت الحرب غير المتكافئة نجاحها إلى حد كبير في إقلاق ما بدا أنه دينامية قوة أحادية الجانب. ومن خلال دعم وتمويل جماعات مثل حماس والحوثيين، تعمل إيران الآن على توسيع مركز الانتباه. وفي الواقع، لم يعد العالم يركز على الحرب بين إسرائيل وحماس فحسب، وإنما أصبح التركيز ينصب بشكل متزايد على إيران أيضًا كلاعب مهم يتمتع بنفوذ متزايد.‏
‏تجد القوى الكبرى في الشرق الأوسط نفسها، إلى حد كبير، مثل بحارة أوديسيوس، عالقة بين "سيلا" و"كاريبدس". وتشعر الدول العربية المهمة خصوصًا بالضغط. فمن ناحية، تبقى الحرب مع إسرائيل آخر ما تريده هذه الدول. ولكن من ناحية أخرى، يرى سكانها، وأغلبهم من المسلمين السنة، أن القادة يتجاهلون مشاعر مواطنيهم. وبطبيعة الحال، تقف قلوب الشارع العربي مع إخوانهم المسلمين في فلسطين. وبذلك، يخاطر القادة الإقليميون بأن يُنظر إليهم على أنهم إما ضعفاء أو فاسدون. هكذا وضعت إيران العصا في دواليب خطط النظام العربي.
‏في الحقيقة، انتشرت الارتدادات المتموجة التي تحدثها إيران إلى ما هو أبعد من الحدود الجغرافية للشرق الأوسط أيضًا. فالحوثيون الذين ترعاهم إيران يهاجمون سفن الشحن في البحر الأحمر من قاعدتهم في اليمن. ومن خلالهم، تلحق إيران الضرر بالتجارة العابرة للقارات، وبالتالي بالاقتصاد العالمي بأكمله.‏
‏وقد بدأت الولايات المتحدة تشعر بالتوتر بينما تشن إيران وحلفاؤها ضربات في البحر الأحمر وسورية والعراق وباكستان. وقد تغتنم روسيا والصين الفرصة للتحرك إلى داخل المنطقة بينما تدير الولايات المتحدة ظهرها. وحتى الهند استشعرت التوتر المتصاعد. وفي حين أنها تعلم وجوب محافظتها على صلات مع إيران، فإنه يجب عليها أيضًا أن تتمسك بمبدأ التجارة الحرة في أعالي البحار الذي تهاجمه إيران. ولذلك، بدأت الهند ودول أخرى خارج المنطقة في التوتر.‏
من عالم أحادي القطب
إلى مناطق نفوذ متعددة‏
‏قد تكون للحرب بين إسرائيل وحماس عواقب دائمة على مستوى العالم. فقد خسرت أوكرانيا، على وجه الخصوص، الكثير في أعقاب 7 تشرين الأول (أكتوبر). وبينما تحوِّل الولايات المتحدة مساعداتها إلى إسرائيل والبحر الأحمر، لا يمكن أن يشق العون طريقه إلى أوكرانيا. وتجد إدارة بايدن صعوبة متزايدة في تقسيم دعمها بين إسرائيل وأوكرانيا.
‏كما تؤثر الاضطرابات في الشرق الأوسط على الولايات المتحدة محلياً أيضاً. فالشعب الأميركي منقسم بين دعم إسرائيل أو فلسطين. وينتقد اليسار الإدارة لرفضها الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. ويتهم اليمين الإدارة بالتواطؤ مع حماس. ومرة أخرى، يبدو أن الانقسام بين الحزبين قد أضعف تماسك الولايات المتحدة وأفعالها ونفوذها.
‏ليس ضعف النفوذ هو الخطر الوحيد الذي يأتي مع انقسام الرأي العام الأميركي. الآن، يكافح الجمهور لفهم لماذا يجب أن تتورط الولايات المتحدة في أي صراعات في الشرق الأوسط. وهذا يثير الإغراء الذي يواجهه قادة الولايات المتحدة بفك الارتباط عن المنطقة -أو حتى عن العالم بأسره. وسوف يضمن فك الارتباط الفوضى. وسوف تشكل مناطق النفوذ بحكم الأمر الواقع التعاملات الدولية بدلاً من نظام أحادي القطب مدعوم من الغرب.‏
بعبارة أخرى، ما نعرفه عن النظام المعياري أصبح ينهار الآن أمام أعيننا. ‏
‏وسوف تغير هذه الفوضى الوشيكة كل شيء، من سعر أقلام الرصاص إلى كيفية شن الحرب. والحرب بين إسرائيل وحماس هي قطعة انتُزعت من النظام العالمي ليقع فيه الضرر. لن نواجه بعد الآن نظامًا عالميًا أحادي القطب حيث الولايات المتحدة على القمة. بدلاً من ذلك، أصبحنا نواجه الآن نظامًا ‏‏متعدد الأقطاب‏‏. ‏
‏لقد بدأت بالفعل لامركزية السلطة. فقد شرع نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، الذي خلف الاستعمار الأوروبي في المنطقة، في فقدان مبرره في نظر المواطنين الأميركيين والعالم. وكانت الحرب بين إسرائيل وحماس هي القشة التي قصمت ظهر البعير. وقد انتقل تأثير الدومينو الآن من المنطقة إلى المسرح العالمي.‏
والآن يجري استبدال النظام المعياري، ولا أحد يعرف كيف سيكون النظام متعدد الأقطاب القادم.‏

‏*أتول سينغ Atul Singh: المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس تحرير موقع "فير أوبزيرفر "Fair Observer. درَّس الاقتصاد السياسي في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وكان أستاذًا زائرًا للعلوم الإنسانية والاجتماعية في المعهد الهندي للتكنولوجيا، غانديناغار. عمل ضابطًا في المناطق الحدودية المتقلبة في الهند حيث كانت لديه بعض تجارب الاقتراب من الموت.
‏*غلين كارل Glenn Carle: مؤلف مشهور وقارئ نهم وضابط متقاعد في وكالة المخابرات المركزية يتمتع بخبرة غنية. بصفته نائب ضابط الاستخبارات الوطنية، قاد غلين 17 وكالة في مجتمع الاستخبارات في إعداد أعلى تقييمات الحكومة الأميركية للتهديدات العابرة للحدود للرئيس وأعضاء مجلس الوزراء وكبار القادة العسكريين في البلاد. خلال حياته المهنية، عمل في المكتب التنفيذي للرئيس، ولديه خبرة واسعة في التفاوض والسياسة.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: How the Israel–Hamas War Is Now Changing the World
**سيلا Scylla: هي وحش بحري، نصفه امرأة والنصف سمكة، تنمو من وسطها رؤوس كلاب. كاريبديس Charybdis:‏ هي وحش أسطوري من ملحمة الأوديسة التي كتبها الشاعر الإغريقي هوميروس إبان القرن 8 قبل الميلاد،

وهي من تمتص مياه البحر ثم تلفظها بقوة عاتية تجعل الاقتراب منها ضرباً من الانتحار. وقد كلفت أوديسيوس في الملحمة الكثير من رجاله.

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