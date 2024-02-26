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الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

2/26/2024 10:10:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) افتتاحية - (إندبندنت عربية) 2024/2/23 أظهر نقاش حاد في مجلس العموم حول إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، أن الإجراءات الخلافية التي اتخذها البرلمان غير مناسبة لتخفيف توترات من هذا النوع. ويحسُن بأعضاء البرلمان أن يتذكروا حجم المعاناة الإنسانية وأهمية السلام الدائم.
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يريد الحزب القومي الأسكتلندي "وقف إطلاق النار بصورة فورية في غزة وإسرائيل". أما حزب "العمال" فيدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية". وتتمثل سياسة حكومة المحافظين في السعي إلى "هدنة إنسانية فورية، اعتماداً على الاقتراحات التي قدمتها الأحزاب الأربعاء في 21 فبراير (شباط) خلال مناقشة مجلس العموم البريطاني الأخيرة للحرب في غزة، حيث من الممكن تلخيص مواقفها بناء على ما تقدم".
قد يتساءل البعض كيف يمكن لهذه الاختلافات الطفيفة في العبارة والمعنى أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تداعي جلسة النقاش في مجلس العموم وسط حالة من الفوضى الكاملة. وكان الفشل الذريع في التصويت مبهماً ومأساوياً.
لقد خالف السير ليندسي هويل، وهو رئيس مجلس العموم، التقاليد وحاول إجراء عملية تصويت على مقترحات كل من الأحزاب الثلاثة، الأمر الذي سمح لكل الأطراف بالتعبير عن آرائهم المختلفة بشأن مسألة ذات أهمية وطنية. وكان ذلك يعني أيضاً، في بعض الحالات، أن في وسع الأعضاء أن يصوتوا بطريقة تتوافق مع وجهة نظرهم بشكل أدق، وتحميهم من الضغوط الخارجية من الناخبين بشأن موقفهم.
وكان كاتب مجلس النواب قد حذر رئيس المجلس علناً من أن قراره ينطوي على خطر حرمان الحزب القومي الاسكتلندي من فرصة تصويت جميع النواب على مذكرته الجوهرية المطروحة في يوم المعارضة البرلماني.
لقد جازف السير ليندسي، ومن ثم خذلته الحكومة بتغيير تكتيكاتها. وكانت النتيجة التي تمخضت عنها الجلسة هي حصول أزمة ثقة في رئيس البرلمان وتصرف أعضاء مجلس العموم بشكل جماعي على نحو سخيف يفتقر إلى الحكمة أمام عامة الناس.
أدت المزاعم القائلة إن حزب العمال هدد رئيس مجلس النواب بإقالته بعد الانتخابات إلى تأجيج الخلاف. وكانت هذه أهم مسألة تفتق عنها الوضع المعقد. وعلى الأغلب سينقذ السير ليندسي اعتذاره المذل من أن يكون الرئيس الثالث على التوالي لمجلس العموم الذي يطيح به النواب عملياً في مدة تزيد قليلاً على عقد من الزمن، بيد أن سلطته عانت من ضربة موجعة.
ليس من المفترض أن تنتهي جلسات المناقشة في يوم المعارضة على هذا النحو. وعادة ما لا يحدث ذلك عندما يتركز النقاش على قضايا سياسية دنيوية. لكن جذور المشاهد الهزلية في المجلس لا يمكن العثور عليها لدى إرسكين ماي (الذي وثق قواعد الإجراءات البرلمانية في كتاب شهير قبل نحو قرنين)، وإنما في غبار غزة وركامها. وهي تسلط الضوء، بشكل مؤلم، على مدى عجز البرلمان البريطاني عن التحدث بصوت واحد بشأن القضية المطروحة بشكل أكثر إلحاحاً وحيث الخلافات محدودة نسبياً.
على الرغم من أن ذلك سيكون أشبه بابتكار دستوري جديد يشكل نسخة معكوسة للاتفاقيات المعتادة، ربما كان يتوجب على السياسيين أن يأخذوا بنصيحة الأمير ويليام وأن يدعوا ببساطة إلى "إنهاء القتال".
وقد يبدو من غير الواقعي، بعد الخلافات المريرة والانسحابات من قاعة البرلمان، أن نتوقع إجماعاً على أي جانب من جوانب السياسة الخاصة بالشرق الأوسط. ولكن في واقع الأمر، تتفق الأطراف الرئيسة كافة فعلياً على وجوب تحقيق هدف "حل الدولتين". وفي تطور أحدث لهذه الصيغة القائمة منذ فترة طويلة، سيعترَف رسمياً بالدولة الفلسطينية عاجلاً وليس آجلاً، وفي أقرب وقت ممكن في بداية عملية السلام، وليس في نهايتها البعيدة.
إن التناقضات مع الحرب في أوكرانيا مفيدة أيضاً. فمنذ اليوم الأول للغزو الروسي، ومنذ الوقت الذي لاح فيه هذا الاحتمال الكئيب في الأفق للمرة الأولى، كان هناك اتفاق واسع النطاق بين الأطراف كلها على أن هذا العدوان الروسي لم يحصل رداً على استفزاز ما، ولم يكن هناك مبرر له كما أنه غير قانوني. وأقرّ الجميع أنه ينبغي إرسال كل أشكال المساعدة إلى الأوكرانيين في أسرع وقت ممكن. وقد صمد هذا الإجماع في المملكة المتحدة، وتم وضع الخلافات الطفيفة حول السياسة جانباً.
أما الحرب في غزة فهي تسمم السياسة البريطانية، إذ يجري تصوير اليسار، بمعناه الواسع، بشكل مشوّه على أنه مؤيد لفلسطين من دون قيد أو شرط (أو حتى مؤيد لـ"حماس" ومؤيد للإرهاب)، فيما يتم تصوير اليمين على أنه مؤيد لإسرائيل (أو حتى مؤيد للإبادة الجماعية). وتمثل بعض الحجج في البرلمان، وعلى الإنترنت، وفي التظاهرات نسخة محرّفة على نحو صادم لدوافع المعارضين وسياساتهم.
هذا وضع خطير، ولا يعكس التوافق الفعلي الذي يمكن أن يوجد حول الوضع إذا سعى الناس إلى أرضية مشتركة. ومن دون هذه الجهود، سوف تستمر معاناة بريطانيا من تنامي نزعتي معاداة السامية وكراهية الإسلام، وسوف يعاني كل مجتمع فيها نتيجة لذلك. ولا ينبغي أن تكون الأمور على هذه الشاكلة. كما أن العادات العدائية المتبعة في البرلمان ليست ملائمة لتخفيف هذه التوترات. وقد أدت في هذه المناسبة بالفعل إلى تفاقم التوترات.
إن وجود درجة أكبر من الإجماع حول الرغبة في إنهاء القتال في غزة قد يساعد أيضاً اللورد كاميرون في جهوده الرامية إلى ثني بنيامين نتنياهو عن شن هجوم بري على رفح يؤازره قصف جوي على حوالي مليون ونصف المليون شخص ممن يحتمون بالخيام والركام هناك. ويتفق الجميع على أنه سيكون هجوماً كارثياً، خاصة وأنه سيستهدف أناس نصفهم تقريبًا من الأطفال الذين بينهم العديد من الأيتام.
وحتى بعد مقتل 29 ألف شخص وكل الأهوال التي وقعت من قبل، بما في ذلك الفظائع التي ارتكبتها "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، يبدو من المرجح أن تكون هناك المزيد من الأهوال في المستقبل. وسوف تقع المزيد من الخسائر في الأرواح، وستشوه الحرب المزيد من الأبرياء، وسيُحرم شطر أكبر من الأطفال من عائلاتهم.
في بعض الحروب، التي يصفها البعض بـ"العادلة"، هناك معنى لخسارة الأرواح، والتي تكون متكافئة ومتوافقة مع المعايير الإنسانية الدولية، ومن أجل تحقيق أهداف معقولة للحرب. لكن الحملة الإسرائيلية، إذا كانت عادلة من الأساس، لن تستوفي أياً من معايير إدارة الحرب العادلة إذا ما تم قصف رفح لتدميرها عن بكرة أبيها.
إن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا يمنحها الحق في تحدي القانون الدولي. لكن الأكثر أهمية، عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، هو أن مثل هذا الهجوم لن يجعلها أكثر أمناً. إن تسوية رفح -أو أي مكان آخر- بالأرض لن تضع حداً للإرهاب، ولن تساعد إسرائيل على تطبيع علاقاتها مع جيرانها.
ينبغي أن نكون على يقين من أن المعركة المقبلة من أجل رفح ستدفع "محكمة العدل الدولية" إلى الاقتراب من إصدار حكم يدين إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وما ستفعله تلك المعركة أيضاً هو تكثيف المعاناة، والمجازفة بتصعيد الصراع ونشره، وإحداث شرخ في علاقات إسرائيل مع أميركا والآخرين الذين وقفوا إلى جانب تل أبيب في تشرين الأول (أكتوبر).
وكما قال أمير ويلز: "في بعض الأحيان، لا تتجلى أهمية السلام الدائم إلا عندما ندرك الحجم الهائل من المعاناة الإنسانية".
لقد حان ذلك الوقت للسلام بالتأكيد. ولعل قادتنا السياسيين يجمعون على ذلك.

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