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تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

2/26/2024 10:10:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة تقرير خاص - (الإيكونوميست) 22/2/2024
قد يشهد قطاع غزة 58.000 حالة وفاة إضافية خلال الأشهر الستة المقبلة إذا ما استمر القتال.
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الجرحى يرقدون على أرضيات المستشفى، والدماء تتدفق من جروحهم غير المعالجة. والأطباء يجرون عمليات البتر بلا تخدير. وبسبب نقص الشاش، لجأوا إلى تمزيق أرديتهم واستخدامها للتضميد. وبعد الجراحة، لا يوجد ماء ليغسلوا الدم عن أيديهم. ومن دون معدات معقَّمة، تنشر المستشفيات الأمراض بدلاً من علاجها. ويقول العديد من الأطباء الذين عملوا في مناطق حرب أخرى إن الظروف في غزة هي الأسوأ بين كل ما شاهدوه في أي صراع آخر. ويقول تقرير صدر في شباط (فبراير) عن "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، وهي منظمة رقابية إسرائيلية: "المستشفيات، التي كان المقصود منها أن تكون ملاذات آمنة... تحولت في كثير من الأحيان إلى أفخاخ للموت".
وفي 18 شباط (فبراير)، أعلنت "منظمة الصحة العالمية" أن "مستشفى ناصر" في خان يونس؛ أكبر مدينة في جنوب قطاع غزة، حيث ما يزال القتال يدور بعنف شديد، لم يعد يعمل. وتشير دراسة صدرت في اليوم التالي إلى أنه حتى لو أمكن الاتفاق على وقف إطلاق النار، فإن الأضرار التي لحقت بالنظام الصحي في غزة كبيرة للغاية بحيث أن العديد من الوفيات الإضافية ستأتي، حتى عندما يتوقف القتال.
منذ أن بدأ الهجوم البري الإسرائيلي في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، أصبحت المرافق الطبية ساحة رئيسية للمعارك. وقد لجأ عشرات الآلاف من سكان غزة إلى مجمعات المستشفيات التي تعرَّض العديد منها لهجمات القوات الإسرائيلية التي تزعم أن نشطاء حماس يحتمون بها. ووفقًا لـ"منظمة الصحة العالمية"، فإن 85 في المائة من ما يقرب من 800 من العاملين في مجال الصحة ومرضى المستشفيات الذين قتلوا في الصراعات في جميع أنحاء العالم في العام الماضي لقوا حتفهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعظمهم في قطاع غزة الذي يبلغ عرضه عشرة أميال. كما وقع نحو 60 في المائة من 1.500 هجوم شُنت على مرافق الرعاية الصحية في جميع مناطق النزاع في العالم هناك أيضًا.
بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على بدء الحرب، لا يعمل الآن سوى ربع مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى، وأقل من ثلث العيادات الصحية البالغ عددها 72 عيادة -وتعمل هذه المرافق بشكل جزئي فقط. وفي 18 شباط (فبراير)، انتهى الحصار الذي فرضته القوات الإسرائيلية واستمر أسبوعًا كاملًا على "مستشفى ناصر"؛ المستشفى الأكبر الذي ما يزال يعمل في غزة، بدخول القوات إلى المستشفى واعتقال العديد من الأطباء، بمن فيهم مديره. وما يزال هناك حوالي 130 مريضًا و15 مسعفًا على الأقل في المبنى الذي لا تتوفر فيه كهرباء ولا مياه جارية.
الآن، تقوم إسرائيل بتدمير النظام الصحي في غزة من جذوره. العاملون الصحيون مرهقون ومصدومون؛ وسيارات الإسعاف تم تحطيمها؛ والمستشفيات التي ما تزال قائمة ربما تكون غير مستقرة من الناحية الهيكلية. وحتى عندما لم تتعرض المستشفيات لضربات مباشرة، تسببت موجات الصدمة الناجمة عن القنابل في إتلاف الأنابيب الداخلية مثل خطوط الغاز، وتركت إمدادات الأكسجين محطمة.
حتى الآن، قتل أكثر من 29.000 شخص في الحرب التي تدور في غزة. لكن أبحاثًا جديدة تشير إلى أن الوفيات ستستمر في الارتفاع لفترة طويلة بعد توقف القتال. وتشير دراسة نشرتها في 19 شباط (فبراير) "كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة" في ماريلاند، و"كلية لندن للصحة والطب الاستوائي"، إلى أن الوفيات الإضافية -أي عدد الوفيات التي تتجاوز تلك المتوقعة في أي عام عادي، ستزيد بمقدار 6.550 حالة خلال الأشهر الستة المقبلة، حتى لو كان هناك وقف فوري لإطلاق النار. وإذا استمر القتال عند مستواه الحالي، فقد يصل هذا الرقم إلى أكثر من 58.000 وفاة خلال نفس الفترة. ويرجع ذلك في جزء منه إلى الأمراض المعدية، وفي جزء آخر إلى الإصابات المؤلمة التي أصبحت المستشفيات القليلة المتبقية أقل قدرة على علاجها. ويتوقع متخصصون آخرون أن يؤدي الافتقار إلى الرعاية الصحية المناسبة إلى إصابة نحو 280.000 شخص بإصابات أو أمراض مغيِّرة للحياة.
أصبحت المستشفيات، التي تتمتع بحماية خاصة بموجب قوانين الحرب، ساحة معركة في العديد من الصراعات الحضرية الأخيرة. وقد تم تدمير حوالي 60 في المائة من النظام الصحي في سورية في الأعوام الأربعة التي تلت اندلاع الحرب الأهلية هناك في العام 2011، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة. كما تم تدمير ربع الخدمات الصحية في اليمن في السنة الأولى من الحرب الأهلية في العام 2014. وفي العام 2022، بعد غزو روسيا لأوكرانيا، تم تدمير 37 مستشفى من أصل 1.600 مستشفى في ذلك البلد.
ومع ذلك، تقول إسرائيل إن مستشفيات غزة هي أهداف مشروعة. وقد نشرت أدلة تقول إنها تظهر أن مقاتلي حماس اختبأوا بين المرضى وقاموا بتخزين الأسلحة في عدد قليل من المستشفيات على الأقل. وتقول أيضًا إن حماس احتفظت بنفق أسفل أكبر مستشفى في القطاع، "مستشفى الشفاء"، في مدينة غزة، والذي كان متصلاً بشبكة الأنفاق الأكبر التابعة له، حسب زعمها. وإذا تم استخدام المستشفى لأغراض عسكرية، فإنه يفقد وضعه الخاص. لكن إسرائيل لم تسمح لمحققين مستقلين بالوصول إلى المستشفيات في القطاع للتحقق من هذه المزاعم. وبعد سيطرتها على "مستشفى الشفاء" في تشرين الثاني (نوفمبر)، تراجعت عن ادعائها بأنها كشفت عن أدلة على وجود مركز رئيسي للقيادة والسيطرة فيه.
يقول العديد من الفلسطينيين إن لدى إسرائيل نية أوسع: إضعاف "قدرة مجتمع غزة على الوجود"، على حد تعبير منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان". أما إذا كان هذا صحيحًا أم لا، فشيء قابل للنقاش. لكن الأمر غير القابل للنقاش هو أن الحرب جعلت بالفعل جزءًا كبيرًا من قطاع غزة غير صالح للسكن. وسيؤدي انهيار النظام الصحي إلى زيادة صعوبة عكس ذلك الاتجاه.

*نشر هذا التقرير تحت عنوان: The wrecking of Gaza's health system goes beyond its hospitals

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