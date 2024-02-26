الكشف عن بنود الاتفاق الأولي لوقف النار في غزة وتبادل الأسرى - تفاصيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت مصادر مطلعة عن بنود الإطار الأولي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، الذي وافق عليه الاحتلال في باريس مؤخرا، بحسب قناة الجزيرة، ويتضمن:
- الموافقة على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية، مقابل الإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا من النساء وكبار السن.
- الاحتلال اشترط عودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع، باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية.
الموافقة على طلب حماس، وهو زيادة دخول المساعدات والمنازل المؤقتة للقطاع، وإدخال آليات ومعدات ثقيلة.
- الاحتلال طرح إعادة تموضع قواته خارج المناطق المكتظة ووقف الاستطلاع الجوي 8 ساعات يوميا.
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