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الكشف عن بنود الاتفاق الأولي لوقف النار في غزة وتبادل الأسرى - تفاصيل

2/26/2024 10:10:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت مصادر مطلعة عن بنود الإطار الأولي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، الذي وافق عليه الاحتلال في باريس مؤخرا، بحسب قناة الجزيرة، ويتضمن:

- الموافقة على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية، مقابل الإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا من النساء وكبار السن.

- الاحتلال اشترط عودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع، باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية.


الموافقة على طلب حماس، وهو زيادة دخول المساعدات والمنازل المؤقتة للقطاع، وإدخال آليات ومعدات ثقيلة.


- الاحتلال طرح إعادة تموضع قواته خارج المناطق المكتظة ووقف الاستطلاع الجوي 8 ساعات يوميا.

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