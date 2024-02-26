الكشف عن بنود الاتفاق الأولي لوقف النار في غزة وتبادل الأسرى - تفاصيل

- الموافقة على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية، مقابل الإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا من النساء وكبار السن.

- الاحتلال اشترط عودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع، باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية.



الموافقة على طلب حماس، وهو زيادة دخول المساعدات والمنازل المؤقتة للقطاع، وإدخال آليات ومعدات ثقيلة.



- الاحتلال طرح إعادة تموضع قواته خارج المناطق المكتظة ووقف الاستطلاع الجوي 8 ساعات يوميا.