انخفاض على درجات الحرارة وزخات عشوائية من الأمطار

انخفاض على درجات الحرارة وزخات عشوائية من الأمطار
التاريخ
2/26/2024 10:10:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتتأثر المملكة تدريجياً خلال النهار بحالة
من عدم الاستقرار الجوي، وتتكاثر السحب تدريجياً وتهطل زخات عشوائية من
الأمطار بمناطق متفرقة من المملكة، تكون مصحوبة بحدوث الرعد أحياناً، بحسب موقع طقس العرب.
وأضاف، أنه في ساعات الليل تضعف فرص الأمطار في مختلف المناطق مع بقاء
الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار في أقصى شرق المملكة، وتكون الرياح
شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
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