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انخفاض على درجات الحرارة وزخات عشوائية من الأمطار

2/26/2024 10:10:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتتأثر المملكة تدريجياً خلال النهار بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتتكاثر السحب تدريجياً وتهطل زخات عشوائية من الأمطار بمناطق متفرقة من المملكة، تكون مصحوبة بحدوث الرعد أحياناً، بحسب موقع طقس العرب.

وأضاف، أنه في ساعات الليل تضعف فرص الأمطار في مختلف المناطق مع بقاء الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار في أقصى شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

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