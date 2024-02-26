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بايدن: آمل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بحلول الأسبوع المقبل

2/26/2024 10:10:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يأمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحلول الأسبوع المقبل.

وأضاف بايدن خلال زيارة إلى نيويورك، أنه يأمل في تطبيق وقف إطلاق النار بحلول يوم الإثنين المقبل الرابع من مارس.

وأوضح الرئيس الأميركي: "مستشار الأمن القومي أخبرني أننا قريبون من الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة، لكن لم ننته بعد من العمل عليه".

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