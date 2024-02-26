بايدن: آمل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بحلول الأسبوع المقبل

بايدن: آمل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بحلول الأسبوع المقبل
التاريخ
2/26/2024 10:10:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يأمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحلول الأسبوع المقبل.
وأضاف بايدن خلال زيارة إلى نيويورك، أنه يأمل في تطبيق وقف إطلاق النار بحلول يوم الإثنين المقبل الرابع من مارس.
وأوضح الرئيس الأميركي: "مستشار الأمن القومي أخبرني أننا قريبون من الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة، لكن لم ننته بعد من العمل عليه".
MENAFN26022024000072011014ID1107902842
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.