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الجيش الأميركي يعلن تدمير أسلحة حوثية مُعدّة للإطلاق

2/26/2024 10:10:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الأميركي أنه دمر 3 سفن مسيّرة وصاروخين كروز مضادين للسفن، كانت معدة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر، من مناطق الحوثيين باليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية في منشور على منصة "إكس"، أنها دمرت طائرة مسيّرة فوق البحر الأحمر.


وأضافت أن جميع الأسلحة "تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية ولسفن البحرية الأميركية بالمنطقة".

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