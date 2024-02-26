الجيش الأميركي يعلن تدمير أسلحة حوثية مُعدّة للإطلاق

الجيش الأميركي يعلن تدمير أسلحة حوثية مُعدّة للإطلاق
التاريخ
2/26/2024 10:10:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الأميركي أنه دمر 3 سفن مسيّرة وصاروخين كروز مضادين
للسفن، كانت معدة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر، من مناطق الحوثيين باليمن.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية في منشور على منصة "إكس"، أنها دمرت طائرة مسيّرة فوق البحر الأحمر.
وأضافت أن جميع الأسلحة "تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية ولسفن البحرية الأميركية بالمنطقة".
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