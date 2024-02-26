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خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (6-6)

2/26/2024 10:10:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. خليف أحمد الخوالدة

في البدايات لم تكن المهن الحرة مشمولة بالضمان، لهذا ولغيره من الدوافع والأسباب عملت النقابات على إنشاء صناديق للتقاعد للأعضاء، إضافة إلى صناديق الاستثمار والادخار. حاليا الضمان الاجتماعي بديل لجميع أنواع التقاعد وصناديق التقاعد بما في ذلك، صناديق التقاعد في النقابات. لذا أرى وقف الاشتراك الجديد بصناديق التقاعد في النقابات للحد من استخدامها لأغراض انتخابية خصوصا وهي قيد الإفلاس ولما لذلك من آثار اجتماعية ووطنية، والإبقاء على صناديق الاستثمار التي تحتمل الربح والخسارة ونجاحها، يعتمد على الإنجاز. ولا تصح إلزامية الاشتراك بهذه الصناديق التقاعدية للأعضاء الجدد وزيادة قيمة الاشتراك عليهم، بهدف توفير قيمة الرواتب التقاعدية للأعضاء المتقاعدين على حساب الأعضاء الجدد. والحل الصحيح هو إعادة النظر بهذه الرواتب التقاعدية وضبطها والتوجيه لمصادر أخرى كالاستثمار لتوفير تمويل مستدام لها. للحكومات أدوار لا يصح التخلي أو التغاضي عن أي منها. عليها متابعة كل ما يجري في الساحة من أحداث ومعطيات وضبط أي ممارسات أو توجهات في إطار المصلحة الوطنية العليا، فعمل المؤسسات والشركات والنقابات وغيرها، خاضع لمتابعتها ذلك لضمان انسجامه مع الصالح العام.
ينظم قانون الأحزاب السياسية عمل الأحزاب ولكل منها نظام، بينما لكل نقابة قانون خاص بها. وأرى أن تكون القوانين للمهنة وليس النقابة مثلا، قانون المحاماة والطب والصيدلة والتمريض وغيرها، وهذا معمول به في كثير من دول العالم والعربية منها، وليس كما في الأردن، "قانون نقابة المحامين" وأن تكون قوانين المهن أُطرا تشريعية تنظم هذه المهن بينما، يكون هناك قانونا لتنظيم العمل النقابي يكون مرجعية تشريعية موحدة ينبثق عنه أنظمة داخلية أو أساسية للنقابات وبالتالي، تكون مرجعية الالتزام بتنفيذ هذه القوانين، (كما تنص المادة الأخيرة من أي قانون) رئيس الوزراء والوزراء "الحكومة". وتعد نقابة المحامين الأردنيين أولى النقابات المهنية في الأردن، حيث تأسست سنة 1950 وصدور قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950، كان بمثابة سابقة دفع بها أصحاب الاختصاص من خلال دورهم في إعداد التشريعات والمشاركة في إقرارها وتم القياس عليها بالنسبة لبقية النقابات. أرى أن تعمل النقابات بموجب أنظمة انسجاما من نص الفقرة 2 من المادة 16 من الدستور والتي تنص، على أن "للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية، وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور".
القيادات التنفيذية في الجهاز الحكومي، يجب أن تخلو من الحزبيين لضمان عدالة الخدمات والوظائف للجميع.
الانتساب للأحزاب حق للأردنيين والانتخاب حق والترشح حق لهم، سواء من خلال الأحزاب أو غيرها، وهذا يعزز عدم اشتراط الانتساب للأحزاب للترشح لأي مقاعد نيابية. وبالتالي، تستطيع الأحزاب انتزاع مقاعدها ما دام متاحا لها الترشح إلى مقاعد وطنية أو محلية، وهذا ينفي مبرر تخصيص مقاعد حصرا لها. وما يرجح هذا الطرح، أن الحراك الحزبي ما يزال برأيي حراك أشخاص أسسوا لهم أحزابا بتجميع عدد من الناس حولهم مع الإبقاء على النهج نفسه والأهداف نفسها، وبالتالي هي أحزاب أشخاص، حيث لم يتجاوز عدد المنتسبين للأحزاب جميعها 36 ألف مواطن. فكيف لنا أن نخصص لهم 41 مقعدا من مقاعد مجلس النواب وبإمكانهم أيضا الترشح إلى المقاعد المحلية في المحافظات. أرى أن هذا لا يخدم الحياة السياسية والديمقراطية ولا يدفعها إلى الأمام. هل ستتحقق الغاية من التحديث السياسي إذا لم يتغير نمط تفكير القيادات الرئيسية في بعض الأحزاب ونظرتها للعمل الحزبي.
الدافع وطني خالص، والحالة الوطنية تتطلب التضحية من الجميع. تدرك الكافة، أن مصلحة الوطن ومستقبل أجياله تسمو على أي اعتبارات أو اهتمامات فئوية أو شخصية. لندرك جميعا أن مقارعة التحديات والتصدي لها أولا بأول وتعزيز المنعة الوطنية والاعتماد على الذات هي خيارنا، بل سبيلنا الوحيد الذي لا يخيب.

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