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خذلان أميركي جديد

2/26/2024 10:10:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خذلان اميركا لحلفائها في المنطقة العربية يتكرر بين حين وآخر، والقصة ليست مفاجئة فأميركا تبحث عن مصالحها وأولوياتها، لكن حتى تلك المصالح فهي في مستويات وأولويات يغيب العرب عن أهميتها أحيانا كثيرة.
العدوان الصهيوني على غزة محطة جديدة من محطات الخذلان الاميركي لحلفائها في الإقليم، ولم يكن متوقعا ألا تكون اميركا منحازة لإسرائيل لأن هذا الامر من حقائق الكون وليس فقط من بديهيات السياسة الاميركية، لكن حالة الذوبان لأميركا في العدوان العسكري الاسرائيلي والمشروع السياسي لهذا العدوان وصلابة التأييد السياسي والتفويض الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل كان مختلفا عن كل ما سبق، وخاصة من إدارة بايدن التي كانت تظهر تباينات مع نتنياهو إلى ما قبل العدوان بأسابيع.
وحتى الدول العربية التي تختلف مع حماس ولديها تباينات سياسية معها، فإن استمرار العدوان لهذه الأشهر الطويلة بكل خسائره البشرية والقتل والموت والنزوح الداخلي والجوع ونقص الامدادات المعيشية يشكل ضررا لها سياسيا وانسانيا، كما ان استمرار العدوان كما تسعى له اسرائيل سيذهب بالقضية الفلسطينية الى تصفية وكل الاذى سيلحق بالشعب الفلسطيني الذي يقدم الشهداء والجرحى ويتعرض لأوضاع انسانية خطيرة، إضافة إلى آثار هذا العدوان على استقرار المنطقة اقتصاديا وسياسيا. كذلك فإن الدول التي تؤمن بالسلام وتدعمه فإنها اليوم الأكثر تضررا مما يجري في غزة، فمصر والأردن والسلطة الفلسطينية تتعامل مع خطر التهجير الذي لا تخفي اسرائيل نواياها ولا خطواتها العملية في اتمامه في غزة وايضا خطره في الضفة الغربية، وهما دولتان من الدول الاقرب الى واشنطن بل وهناك شراكات في ملفات كبرى في الإقليم مثل الارهاب والتطرف وملفات مهمة اخرى.
في ذاكرة حلفاء اميركا ما جرى في فترة ما يسمى الربيع العربي حيث ذهبت الادارة الاميركية الى تفاهمات كان ضحيتها بعض الانظمة السياسية الاقرب لواشنطن، اضافة الى التعامل الاميركي مع ايران الذي كان متخما بالتهديدات منذ مجيء الخميني وحتى اليوم لكن كل سياسات واشنطن كانت بوابة إيجابية لإيران لتوسيع نفوذها في المنطقة وفق الخريطة التي نراها اليوم والتي يدفع ثمنها الدول وشعوب عربية.
ليست حالة مفاجئة مكانة إسرائيل لدى أميركا، لكن سياسة واشنطن فيما يتعلق بالعدوان على غزة فلم يكن في معادلتها الا اسرائيل دون مراعاة مصالح حلفائها في الإقليم الذين يشعر بعضهم بالخذلان مرة أخرى من واشنطن...

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