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مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

2/26/2024 10:10:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بيّنت لنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أشبعتنا تقارير وتصريحات حول امتلاك العراق للأسلحة المحظورة دولياً قبل عقديْن وأكثر من الزمن، وأعطت ذريعة لاجتياح العراق واحتلاله وتقسيمه وإعادته لعقود من الزمن في نهاية المطاف أن تلك الوكالة لم تكن مصيبة في تقاريرها وجولات البحث التي امتدت لسنوات، فيما لا يملك العراق أي برنامج أو أسلحة نووية محظورة دولياً.
بعد الملف العراقي توجهت الأنظار إلى الملف الإيراني الذي لا تنكره طهران، بل على العكس في كل فترة تهدد بأنها ستتقدم به، وفي العام 2015 تم توقيع الاتفاق النووي بين“مجموعة 5 + 1” الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي: الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا وإيران حول البرنامج النووي الذي وافقت بموجبه إيران على قبول القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم وتخزينه وإغلاق أو تعديل منشآت في عدة مواقع نووية، والسماح أيضاً بزيارات المفتشين الدوليين لها لغايات التقليل من مظاهر انتشار السلاح النووي، إلا أن الإدارة الأميركية السابقة قامت بالانسحاب عام 2018 من هذا الاتفاق، لعدة أسباب منها: الضغط الإسرائيلي، والضوابط المرنة والمدة الطويلة بحسب زعمها، وأن بنود الاتفاق لا تلبي الغاية منه، لهذا وعلى الفور قامت إيران - كرد على هذا الانسحاب - بإعادة تخصيب اليورانيوم وفق المستويات المسموح بها بموجب الاتفاق، وقللت التعاون مع المفتشين الدوليين.
وبالعودة إلى الوكالة الذرية التي أعلنت بعد فشل الاتفاق وإعلان إيران تخصيبها لليورانيوم أن الأخيرة تقترب من القنبلة النووية ولا تحتاج إلا لأشهر بسيطة، وخلال هذه المدة كانت هناك تقارير بل وتصريحات تفيد بأن إيران ما زالت تعمل بكل طاقتها لإنتاج القنبلة النووية، وعادت الوكالة في العام 2021 لتقول إن إيران اقتربت فعلاً من إنتاج القنبلة النووية.
إن استمرار انقطاع التشاور بشأن العودة للاتفاق له أسباب منها: كورونا والحرب الأوكرانية الروسية وغيرها من الأحداث، بالإضافة لعدم رغبة الولايات المتحدة بالعودة لبنود الاتفاق ذاتها.
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آذار الماضي أن جزيئات اليورانيوم المخصبة وصلت إلى درجة نقاء تبلغ %83 وهي قريبة من مستويات التخصيب التي يجب أن تصل إلى %90 اللازمة لصنع قنبلة نووية وأن إيران أمامها أيام قليلة للوصول إلى القنبلة.
وهنا يتبادر في ذهن المتابع السؤال التالي: هل الوكالة صادقة في تقاريرها خاصة بعد حادثة العراق؟ وبذات الوقت بعد عام من هذه التصريحات هل فعلاً ما زالت إيران تعمل ولم تنتج القنبلة؟ وما دام برنامجها في تطور مستمر وتعمل عليه منذ وقت الاتفاق منذ ما يزيد على سبع سنوات، فهل يُعقل أنها لم تصل إلى درجة تخصيب اليورانيوم التي تعطيها القدرة على إنتاج القنبلة النووية؟.
أسئلة عديدة تتبادر إلى الأذهان تدل على أن هناك حلقة مفقودة في ملف إيران النووي.

MENAFN26022024000072011014ID1107902836

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