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الرؤية في عامين

2/26/2024 10:10:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حتى اللحظة، أعلنت الحكومة عن تقدم ملحوظ في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي المستهدفة، بحسب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ناصر الشريدة، فإن نسبة الإنجاز بلغت 82 %، مشيرًا إلى إنجاز 78 أولوية من أصل 97 كانت مخططة للعام الماضي، بينما تأخرت 19 أولوية.
الأرقام المعلنة تشير إلى إنجاز ملحوظ من جانب الحكومة لتحقيق "مستقبل أفضل" من خلال تسريع النمو الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، مع التركيز على الاستدامة كجزء لا يتجزأ من هذه الرؤية، فالتوسع في الأولويات ليصل إلى 514 أولوية للفترة ما بين 2023 و2025 يعكس التزام الحكومة بدفع عجلة التقدم والتطور.
على الرغم من الإنجازات، هناك اعتراف بوجود تحديات، مثل تأخير تنفيذ 19 أولوية، هذه التأخيرات تشير إلى التحديات اللوجستية، وتحديات التنفيذ، وربما الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة، في حين تمت الإشارة إلى أن الحكومة تعمل على تعديل الأولويات وإضافة مشاريع جديدة لتسريع وتيرة التنفيذ.
هذه الأولويات تغطي مجالات متنوعة تشمل التشريعات البيئية، وتحسين البنية التحتية الاقتصادية، وتعزيز التجارة الإلكترونية، مثل هذه الإنجازات تعكس جهود الحكومة الجادة نحو تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ومن زاوية أخرى، الإعلان عن إضافة 72 أولوية جديدة للفترة بين عامي 2023 و2025 يسلط الضوء على المسار الحكومي في دفع عجلة التقدم الاقتصادي، هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بمواصلة جهوده نحو تحقيق رؤية "مستقبل أفضل"، من خلال النمو المتسارع وتحسين نوعية الحياة.
بينما تظهر الأرقام والتصريحات الرسمية تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، يبقى السؤال حول مدى تحقيق الأهداف موضع تقييم مستمر، فالأردن يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق "مستقبل أفضل"، لكن الطريق ما زال يتطلب جهودًا مكثفة، وتعاونًا واسعًا بين مختلف الجهات الفاعلة، وتكيفًا مستمرًا مع التحديات الجديدة.
إذا، هل حققنا الهدف؟ الإجابة تكمن في التقدم الملموس المعلن، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات القائمة والجهود المبذولة للتغلب عليها.
يمكن القول إن الأردن على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤيته الاقتصادية، لكن مع ضرورة المتابعة والتقييم المستمر لضمان استمرارية التقدم وتحقيق الأهداف المستقبلية.

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