Tuesday, 27 February 2024 06:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحاجة لخطة استجابة اقتصادية لتداعيات العدوان على غزة

2/26/2024 10:10:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي سيدخل شهره السادس بعد أيام، فإن التداعيات على الأردن والآثار الاقتصادية لهذه الحرب مرشحة للتوسع، ومن شأنها أن تزيد بشكل مباشر وغير مباشر من التحديات والضغوط التي يواجهها الاقتصاد الأردني.
فقد شهد الاقتصاد الأردني، الذي يعتمد بشكل كبير على ركائز الخدمات والتجارة والسياحة والمطاعم والنقل، تباطؤا ملحوظا في النمو بسبب الآثار السلبية لاستمرار الحرب. وهو ما يستدعي، وبإلحاح، إجراء تقييم شامل للتداعيات الاقتصادية واستكشاف الاستراتيجيات الكفيلة بتخفيف حدة هذه الآثار.
وتحمل الاقتصاد الأردني العبء الأكبر، وبخاصة قطاعي السياحة والخدمات، ويمكن أن يعزى جزء كبير من حالة التراجع الاقتصادي إلى التأثير النفسي والاجتماعي على المستهلكين، الذين اختاروا، وسط حالة عدم اليقين المتزايدة، نهجا أكثر تحفظا في الإنفاق.
تراجع أداء العديد من الأنشطة الاقتصادية سيؤدي بالضرورة إلى انخفاض في الإيرادات الضريبية للحكومة، ما يشكل ضغوطا إضافية على عجز موازنة الدولة، ويضطر الحكومة إلى مزيد من التوجه نحو الاقتراض الداخلي والخارجي، ويضغط بصورة أكبر على المالية العامة، ويفاقم مشكلة الدين، الذي دخل منذ سنوات مرحلة الخطر؛ حيث يقارب نحو 115 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وخمس موازنة الدولة يذهب لسداد فوائده وحدها.
تشير التوقعات إلى تأثير ملموس على الاقتصاد الأردني، وبخاصة في الربع الأخير من العام الماضي، إذ تشعر مجموعة واسعة من القطاعات بتداعيات الحرب على غزة بشكل مباشر أو غير مباشر. ويشكل تعطيل سلاسل التوريد وتعثر مناخ الاستثمار عقبات إضافية أمام الاستقرار الاقتصادي في المملكة.
تأثيرات هذا التراجع الملموس في العديد من الأنشطة الاقتصادية بدت واضحة، من حيث استمرار معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة، التي سجلت في الربع الثالث من العام الماضي 22.4 بالمائة، إن لم يؤد إلى ارتفاعها -بانتظار المؤشرات ذات العلاقة من دائرة الإحصاءات العامة- وهو ما يضع عقبات إضافية أمام الجهود الرسمية لتخفيضها، وسيسهم في استمرار تزايد معدلات الفقر، التي وصلت 24 بالمائة حسب مصادر حكومية في منتصف العام الماضي باختصار، فإن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وإلى جانب الخسائر البشرية والإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع، له آثار كبيرة على الاقتصاد الوطني.
في ضوء تجاربنا مع الأزمات السابقة، وفي ضوء المؤشرات السياسية التي تؤكد أن دولة الاحتلال مستمرة في عدوانها، ليس فقط على قطاع غزة، بل تتجه إلى توسيع نطاقها أكثر في الضفة الغربية ولبنان.
فالمطلوب تطوير خطة استجابة اقتصادية شاملة ومتنوعة، ترتكز على تقديم حوافز للقطاعات الاقتصادية حسب درجة تضررها، للتخفيف من الأضرار التي تتعرض لها هذه القطاعات والعاملون فيها، وتعزيز صمودها.
إن الحاجة ملحة للمباشرة، ومن دون إبطاء، في تطوير وتنفيذ خطة للاستجابة لتداعيات الحرب على المستوى الاقتصادي. والخطة المرجوة، تتطلب، إلى جانب تقديم الحوافز المذكورة أعلاه، إجراء إصلاحات في السياسة الضريبية، وتخفيض أسعار الفائدة، وتحسين مستويات الدخل (الأجور) بهدف تحفيز الطلب المحلي، إذ إن الوضع الاقتصادي العام لا يحتمل الانتظار أكثر.

MENAFN26022024000072011014ID1107902834

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث