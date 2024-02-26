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إدامة الأردن ليس خيانة لدم الفلسطينيين

2/26/2024 10:10:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غالبية الدول العربية والاسلامية تواصل حياتها كالمعتاد ولم تتأثر بما يجري في غزة والضفة الغربية والقدس، وربما يمثل الأردن نموذجاً مختلفا يستحق التحليل مقارنة ببقية هذه الدول.
في أسباب التأثر كلام معروف، من القرب، والتاريخ والجغرافيا، والتداخل الاجتماعي والمخاوف من تمدد الحرب، والتركيز على سيناريوهات التهجير، وغير ذلك، كما أن التأثر المعنوي والوطني يبلغ مداه الاعلى مقارنة ببقية الدول العربية والاسلامية في دليل على طهارة معدن الناس في هذا البلد، وهم الذين يتعلقون بكل قضاياهم في العراق وسورية وفلسطين وغير ذلك.
بالمقابل حين تجالس زوارا قادمين من الضفة الغربية والقدس، يتحدثون لك بطريقة مختلفة، وهم الاقرب الى غزة، عن ضرورة ان يبقى الأردن حيوياً ومستقراً، وألا تتوقف اشكال الحياة فيه، لأن للأردن ايضا حياته وشعبه واولوياته ومصالحه، دون ان يفرط بموقعه ووجوده وسط هذا الاقليم الى جانب جواره العربي في هذه المحن، ويضرب هؤلاء امثلة عن استمرار الحياة بشكل طبيعي قدر الامكان حتى في الضفة الغربية والقدس ومناطق فلسطين المحتلة عام 1948، في سياقات اشاراتهم الى ان الحياة لم تتوقف حتى داخل فلسطين، ولا حتى داخل قطاع غزة المبتلى بالذبح والجرائم والدم، لكن التجارة مثلا ما تزال قائمة، والناس يكافحون حتى يبقوا على قيد الحياة، ويعرفون بالفطرة ان الاستسلام لليأس والركود والخوف امر تريده اسرائيل اولا.
ابتكار معادلة تسترد الحياة في الأردن بشكل طبيعي قدر الامكان، دون ادارة الظهر لقطاع غزة، عملية ممكنة، فلا احد يريد ان يتضرر الأردن ايضا، خصوصا، إن أي ضرر على الأردن على الصعيد الداخلي يصب لصالح مخططات اسرائيل الاستراتيجية، التي تريد ان تبقى شعوب جوار فلسطين هشة ضعيفة بلا مستقبل، ولا حاضر، وان نبقى بلا خطط لمواجهة كثير من التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها كل هذه المنطقة، منذ سنوات طويلة اصلا.
الذي يتابع شؤون الدول العربية والاسلامية يكتشف اصلا ان ملف قطاع غزة خارج تغطية اغلب هذه الدول وشعوبها، والتعاطف شكلي، فيما شؤون الحياة المختلفة تسير بشكل طبيعي، والسؤال هنا في الأردن يرتبط بالحد الفاصل بين شعور الانسان انه يدافع ايضا عن وجوده واستمراره، وبين كونه لا يأبه بأهل غزة، ولا أوجاعهم، وهذا الحد الفاصل دقيق جدا، ويختلط الامر على كثيرين، بحيث تبدو استعادة الحياة في الأردن، وكأنها خيانة لدم الفلسطينيين، مثلا، وهذا توهم، لأن الفلسطينيين ذاتهم يريدون ان يبقى الأردن قويا، طبيعيا، حيويا، لنفسه ولشعبه ولجواره ايضا، فماذا سيستفيد الفلسطينيون اذا شاهدوا الأردن يتضرر داخليا، خصوصا، ان المطلوب محدد وواضح، اي ان يتضرر الاحتلال وحده، ويدفع الثمن، وليس ابناء هذه الأمة.
في تصرفات كثيرة يبلور الأردنيون موقفا مهما مما يجري في قطاع غزة من المسيرات الى المقاطعة وغير ذلك من إصرار على قطع كل العلاقات مع اسرائيل، ويتجنبون الكثير من الاحتفاليات حتى على المستوى الشخصي، وهناك ادلة كثيرة على أن قضية فلسطين هي قضية أردنية مباشرة، لكن المؤشرات الاعمق التي يتم رصدها تؤشر إلى ما هو اخطر من كل هذا، اي التراجعات الاقتصادية، والمناخات المعنوية السيئة، والشعور بعدم اليقين بشأن المستقبل، وحالة الترقب التي تجمد كل شيء، وعلينا ان ننتبه هنا الى ان هذا كل ما تريده اسرائيل اصلا، اي معاقبة الشعوب العربية التي تناصر فلسطين، بوسائل داخلية، سببها عدم التمييز، أحيانا، بين الموقف المنتج لصالح فلسطين، والموقف الذي يتسبب بضرر داخل الأردن، وكأننا نعاقب انفسنا، في سلوك يعتبره الفلسطينيون داخل الضفة الغربية والقدس، غير مفيد اساسا لأحد.
المطلوب هنا ليس ادارة الظهر لغزة، فلا عاش من يدير ظهره لها، ولكن المطلوب ان تكون اعيننا مفتوحة على الأردن، حتى يبقى، وهذا جهد شعبي، لا بد من ارفاقه بتدخل رسمي عميق لتحريك الداخل الأردني معنويا بشكل منطقي وعاقل، وتحفيزه اقتصاديا وسياسيا وحياتيا، دون ان نبقى اسرى لعقدة اتهامنا بكوننا ندير ظهرنا لغزة ولفلسطين، فلا احد اقرب منا في هذه الدنيا، لفلسطين واهلها وتاريخها.

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