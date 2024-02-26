3 شهداء و3 جرحى برصاص الاحتلال في طوباس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في مدينة طوباس، ومخيم الفارعة جنوب المدينة.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، باستشهاد الشاب أحمد دراغمة من طوباس، وأسامة جبر الزلط، ومحمد سميح بيادسة، من مخيم الفارعة، الى جانب اصابة ثلاثة آخرين بعد إصابتهم برصاص الاحتلال في المخيم.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق ، مخيم الفارعة برفقة عدة جرافات، ونشرت قناصتها في أكثر من مكان، وسط اشتباكات وانفجارات سمعت بالمخيم، أدت إلى ارتقاء الشابين الزلط وبيادسة.
وبحسب المصادر، نفذت قوات الاحتلال عمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية في أحياء المخيم، بالتزامن مع اقتحام العديد من منازل الفلسطينيين وتفتيشها والاعتداء على قاطنيها.
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