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3 شهداء و3 جرحى برصاص الاحتلال في طوباس

2/26/2024 10:09:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في مدينة طوباس، ومخيم الفارعة جنوب المدينة.


وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، باستشهاد الشاب أحمد دراغمة من طوباس، وأسامة جبر الزلط، ومحمد سميح بيادسة، من مخيم الفارعة، الى جانب اصابة ثلاثة آخرين بعد إصابتهم برصاص الاحتلال في المخيم.


وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق ، مخيم الفارعة برفقة عدة جرافات، ونشرت قناصتها في أكثر من مكان، وسط اشتباكات وانفجارات سمعت بالمخيم، أدت إلى ارتقاء الشابين الزلط وبيادسة.


وبحسب المصادر، نفذت قوات الاحتلال عمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية في أحياء المخيم، بالتزامن مع اقتحام العديد من منازل الفلسطينيين وتفتيشها والاعتداء على قاطنيها.


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