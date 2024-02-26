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كيف نحمي مليون شجرة جديدة في إربد؟

2/26/2024 10:09:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد - في وقت تطلق فيه بلدية إربد الكبرى مبادرة المليون شجرة، التي تشمل زراعة الأشجار في الساحات والجزر الوسطية والمؤسسات وحتى حدائق منازل المواطنين، بهدف زيادة الرقعة الخضراء، تبرز تحديات الحفاظ على هذه الأشجار، وضمان استدامتها، خاصة خلال أول أربع سنوات من زراعتها.
وتدرك البلدية وشركاؤها في المبادرة، هذه التحديات، فيما تعول على المواطنين بأن يكون لهم دور فاعل في إنجاح المبادرة التي سيتم تنفيذها خلال خمس سنوات قادمة، لتكون بمثابة رئة إربد الجديدة، وفق ما هو مخطط له.
يقول رئيس البلدية المهندس نبيل الكوفحي في هذا الخصوص، إن المبادرة التي اطلقتها البلدية تهدف إلى تحسين التنوع النباتي وزيادة المساحات الخضراء، بعد أن أصبحت مدينة إربد كتلة إسمنتية بسبب الزيادة العمرانية على حساب الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن الأشجار تعطي منظرا جماليا، وتحسن المناخ بخفض درجات الحرارة والحد من تلوث الهواء.
وأضاف أن زراعة الأشجار ستشمل جميع أراضي مدينة إربد وشوارعها والجزر الوسطية فيها، والمساحات الفارغة وحدائق بيوت المواطنين، متوقعا أن يشهد هذا العام زراعة 200 ألف شجرة ضمن مبادرات مجتمعية ونشاطات مختلفة تقوم بها البلدية يوميا.
وأضاف أن البلدية وشركاؤها يسعون لخدمة الناس كما يأملون، مشيراً إلى أن قطعة الأرض التي أطلقت المبادرة منها جرى تخصيصها منذ قرابة 25 عاما لإنشاء حديقة، وأن البلدية عازمة على إنشاء حديقة فيها بالتشارك مع مجلس محافظة إربد الذي خصص من موازنته مبالغ مالية لهذه الغاية.
وقال الكوفحي، إن المبادرة ذات أهمية ثقافية وحيوية لما لها أثر في تثقيف المجتمع للمحافظة على النباتات وأهمية زراعة الأشجار، مؤكدا أن المبادرة هي شراكة ما بين جميع القطاعات في المحافظة، وأن تنفيذها يتطلب تعاون الجميع ولا يمكن للبلدية وكوادرها تنفيذها دون أن يكون هناك شراكة حقيقة مع المجتمع المحلي من خلال زراعتها من جهة والمحافظة عليها من جهة أخرى.
وقبل العام 2030 سيكون هناك مليون شجرة جديدة في إربد، يتم زراعتها بموجب مبادرة "زراعتي مسؤوليتي"، بالتعاون مع مديرية زراعة إربد ومؤسسات حكومية وخاصة ومجتمع مدني.
وقال مدير زراعة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي إن الهدف من المبادرة زيادة الرقعة الخضراء في محافظة إربد وتعزيز التنوع البيولوجي، وتحسين جودة الهواء، وتقليل أثر انبعاث الغازات.
وأشار إلى أن الأشجار متوفرة وتنتجها مشاتل عقربا في إربد، وهي أشجار حرجية بالإضافة إلى أشجار الزيتون التي قامت مديرية الزراعة بتوزيعها على المدارس والمؤسسات المختلفة والجمعيات وغيرها من الجهات من أجل المباشرة بزراعتها.
وأكد أبو عرابي أن أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه المشروع يتمثل بري تلك الأشجار لحين نموها وقدرتها على الاعتماد على نفسها، والتحدي الآخر يتمثل بحمايتها من الرعي الجائر والتعدي عليها من قبل البعض بقطعها أو حرقها، الأمر الذي يتطلب من المواطنين ضرورة الحفاظ على هذه الأشجار لما تشكله من قيمة جمالية وأيضا ستزيد من الغطاء النباتي في المحافظة.
ولفت إلى أن الأشجار ستزرع في الحدائق العامة وجوانب الطرق والمراكز الشبابية والمدارس والجامعات وأيضا في مشاريع التحريج في محافظة إربد، لافتا إلى أن هناك مشروعا كبيرا للتحريج في منطقة كفرابيل في لواء الكورة لزراعة 5 آلاف دونم سيتم من خلاله زراعة ما يقارب 55 ألف شجرة عن طريق تقنية الشرنقة.
وقال الخبير الزراعي والبيئي الدكتور أحمد جبر الشريدة إن المحافظة بحاجة إلى مبادرات مجتمعية وحكومية لزيادة الغطاء الغابي الأخضر في المحافظة، مؤكدا أن زراعة الغابات المستدامة تتطلب وجود سلك شائك لحماية الأشجار من الرعي الجائر، كما تحتاج الأشجار عند زراعتها إلى سقاية لمدة 4 سنوات متتالية، وخاصة في فصل الصيف، لأن التغير المناخي له تأثير على التربة والهواء ودرجات الحرارة وكميات وموعد تساقط الأمطار.
وأشار إلى أنه في فصل الصيف، تزداد حوادث الحرائق، وبالتالي يجب حماية تلك الأشجار من الحرائق المفتعلة وغيرها من خلال عمليات التعشيب، والحفاظ عليها من الرعي الجائر حتى تكبر وتحمي نفسها، مؤكدا أن عملية زراعة الأشجار ونجاحها، تغيرت عن السابق، وخاصة في ظل التغير المناخي والهطولات المطرية القليلة.
ولفت الشريدة إلى أحد أهم المشاريع الناجحة في محافظة إربد ضمن المبادرات المجتمعية، وهو مبادرة "بنورة" في منطقة دير يوسف، وهي مبادرة مجتمعية لزراعة الأشجار، إضافة إلى مشروع آخر وهو مشروع التحريج في سد زقلاب شرحبيل بن حسنة، حيث تقوم وزارة الزراعة بري الأشجار الحرجية خلال فصل الصيف من سد زقلاب، إضافة إلى وجود سلك شائك لحمايتها من الرعي الجائر.
وأشار إلى أهم الأشجار التي يمكن أن تزرع في محافظة إربد وتعطي منظرا جماليا وتضمن نموها وهي البلوط والملول والسنديان والأبهر والشوح والقيقب والسدر، إضافة إلى أشجار الأردن الأصيلة كالزيتون.
وطالب الشريدة، أن تكون الأشجار ذات مقاومة عالية للإصابة بالآفات الزراعية، وأن تكون سريعة وكثيفة النمو وذات تفرع غزير، ودائمة الخضرة، وأن يتناسب طبيعة نموها وشكل تاجها وارتفاعها مع المكان الذي تزرع فيه والغرض من زراعتها.
وتتعرض غابات الأردن كل عام تقريبا لحرائق تنتج غالبا عن ارتفاع الحرارة صيفا، أو بسبب إهمال المتنزهين الذين يشعلون النار أو يلقون أعقاب سجائرهم.
وتشكل الغابات أقل من 1 % من مساحة الأردن البالغة 89 ألفا و342 كيلومترا مربعا. كما تضم المملكة 23 مليون شجرة مثمرة، نصفها تقريبا من أشجار الزيتون.
وتتركز أكبر الغابات في الأردن في مناطق لواء الكورة جرش وعجلون والبلقاء.

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