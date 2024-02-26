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عجلون: الاختلاف حول استثمار صحن المدينة ينتهي بإنشاء حديقة عامة

2/26/2024 10:09:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- في مساحة لا تتجاوز بضع مئات من الأمتار المربعة، وربما تكون هي الوحيدة الفارغة والمتاحة في صحن مدينة عجلون، تعتزم بلدية عجلون الكبرى استثمار هذه المساحة مقابل مسجد عجلون الكبير، لتكون حديقة ومتنفسا للسكان في وسط المدينة الذي يعاني من محدودية المساحة وضيق الطرق وانتشار البسطات والاختناقات المرورية.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرار قضائي صدر قبل 5 أعوام، وقضى بإزالة استراحة خاصة كانت مستأجرة من البلدية التي لجأت للقضاء لإنهاء العقد وإزالتها لاستثمارها لصالحها.
وحينها، اختلفت آراء السكان بين مؤيد لقرار إزالة الاستراحة الخاصة، ورافض للقرار، باعتبار أن تلك الاستراحة تعد أحد معالم وسط المدينة ويستدعي الحفاظ عليها، ورأي آخر يطالب بأن يستثمر الموقع بعمل مجمع تجاري، بحيث يستغل الطابق الأرضي منه كموقف للمركبات، سيما وأن المنطقة تعاني من ندرة المواقف.
وفي النهاية، ووفق معنيين، فقد جاء قرار البلدية بعمل الحديقة، بداعي أن وسط المدينة يخلو من أي استراحة عامة تستوعب السكان وزوار المنطقة، وتكون متنفسا لهم، وهي تأتي في إطار خطة البلدية لإنشاء الحدائق والمتنزهات في أرجاء المدينة، مؤكدين أن البلدية باشرت مؤخرا بتنفيذ أعمال العطاء لإنشاء الحديقة العامة وسط مدينة عجلون.
يقول الناشط المجتمعي علي القضاة، إن إنجاز الحديقة بصورة مميزة، سيشكل متنفسا لأبناء المدينة والزوار، ومحطة لانتظار المراجعين للدوائر الحكومية، داعيا إلى توظيف كادر من قبل البلدية للإشراف عليها والحفاظ على قضايا النظافة، وضمان أن لا تشكل الحديقة نقطة ازدحام وتوقف للمركبات بمحيطها، سيما وأنها تقع وسط المدينة وبمنطقة ضيقة ولا تتوفر فيها مواقف للمركبات.
بينما المواطن عبدالله الزغول يرى بأن إنجاز مجمع تجاري في موقع الاستراحة التي تمت إزالتها قد يكون توجها مناسبا، مقترحا أن يخصص الطابق الأول ليكون موقفا للمركبات في وسط المدينة التي تفتقر لأي منها، ما سيخفف من الوقوف العشوائي والاختناقات المرورية.
بدوره، قال رئيس البلدية حمزة الزغول إن الحديقة تقع وسط مدينة عجلون حيث تبلغ كلفة تنفيذها زهاء 54 ألف دينار، مبينا أن الحديقة تحاط بشوارع من جميع الاتجاهات، وتعتبر استراحة ومتنفسا لأهالي المحافظة بحكم موقعها الذي يتوسط وسط مدينة عجلون، كما أنها ستكون نقطة مهمة، على مسار حركة السُيّاح بالمحافظة؛ لوقوعها مقابل مسجد عجلون التاريخي.
وأشار الزغول إلى أن الحديقة تشتمل على التشطيبات المعمارية والمدنية بأفضل الطرق مراعية أعمال تصريف مياه الأمطار وأعمال الري والأعمال الكهربائية لإنارة الحديقة ليلا، كما ويحيط بالحديقة أسوار خارجية من حجر عجلون لينسجم مع طبيعة عجلون وجمالها، وتحاط بدرابزين من المعدن لحماية الحديقة وحماية مرتاديها.
وأوضح أن الحديقة وحسب التصميم، ستحتوي على أدراج داخلية حجرية وممر خاص لاستخدامات ذوي الإعاقة، وستكون محاطة بمساحة خضراء على محيطها كاملة من الداخل وتحتوي على أشجار وأحواض زراعية داخلية ومحاطة من الخارج برصيف من بلاط "الإنترلوك".
وأكد الزغول، أنه يتوقع الانتهاء من الأعمال حسب عقد العطاء بعد أقل من 70 يوما من تاريخ البدء، مبينا أن المشروع يأتي كواحد من المشاريع التي تقوم البلدية بتنفيذها لتحسين وتجميل وسط المدينة، مشيرا إلى أن هناك مشروعا حضريا لتحسين شارع الحسبة، وهو ممول من إحدى الجهات المانحة، بحيث سيساهم بإلغاء العشوائيات وربط شارع الحسبة بوسط المدينة كمركز تجاري يعكس الوجه السياحي للمدينة.
وأكد الزغول أن المسيرة مستمرة والإنجاز متواصل، وستبقى عجلون قلب الأردن النابض وسنواصل العمل بروح جديدة لنصل بمحافظتنا إلى مصاف المدن الحضرية المميزة.
يشار إلى أن بلدية عجلون الكبرى كانت قد أنشأت متنزه عجلون البيئي الذي يقع على مساحة 40 دونما تم تفويضها لها من وزارة الزراعة وموافقة من مجلس الوزراء.
ويقع المتنزه بين مدينتي عنجرة وعين جنا/ منطقة الشكاير ومطل على قلعة عجلون التاريخية، وجاء ضمن أعمال تحسين البنية التحتية الخضراء في الأردن من خلال إجراءات العمالة المكثفة، وتم تنفيذه من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وGIZ بالتعاون مع وزارة البيئة الأردنية، والممول من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي (BMZ).
وأكد الزغول أن مشروع المتنزه الذي تبلغ نسبة الحراج فيه زهاء 90 % يساهم بلا شك في الحفاظ على هذه الثروة من الاعتداء وحماية المناطق المحيطة بالمتنزه أيضا، كما يشكل قيمة مضافة للسياحة البيئية والحد من التنزه العشوائي الذي يضر بالبيئة، مؤكدا أن لدى البلدية خطة إستراتيجية لإنشاء عدد من الحدائق في مناطقها كمتنفسات للمواطنين تتوفر فيها عناصر الترفيه وبنفس الوقت يساعد في نشر الوعي البيئي.
واشتمل المشروع على 25 جلسة للتنزه ومدرج حجري وممر للمشي بطول 1 كيلومتر وبناء تراس خشبي مطل على مدينة عنجرة وقلعة عجلون التاريخية.

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