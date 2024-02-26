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الأغوار الوسطى.. معضلة الدعم تلاحق استعدادات جهات خيرية لاستقبال رمضان

2/26/2024 10:09:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان الاغوار الوسطى – رغم أن العمل الخيري في مناطق الأغوار باعتبارها المناطق الأشد فقرا، يعتبر من أهم الإجراءات التي تسهم في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال والنساء والأرامل والأيتام، خاصة في شهر رمضان المبارك، إلا أن الجهود التي تبذلها جهات معنية، ما تزال تصطدم بمعضلة تراجع الدعم سواء المادي أو العيني.
تقول رئيسة جمعية التعاون الخيرية كوثر العدوان إن الجمعيات تقوم بجهود جبارة هذه الأيام لمحاربة الفقر وتأمين لقمة العيش للفقراء والمحتاجين، خاصة ممن لا يستطيعون العمل والتكسب، مشيرة الى أن ما تتمتع به الجمعيات الخيرية من صلاحيات واسعة ومرونة في الحركة داخل المجتمع، مكنها من الاطلاع بشكل أشمل على أوضاع الكثير من الأسر التي التحقت بقائمة الأسر المحتاجة.
وتضيف، أن الجمعية تحرص كل عام على تجهيز مجموعة من البرامج والفعاليات التي يتم تنفيذها في الشهر الفضيل كتوزيع المواد العينية والمساعدات المادية والملابس وإقامة موائد الإفطار، مبينة أن نجاح الاستعدادات يتطلب توفير الدعم اللازم من الجهات الممولة سواء كانوا محسنين أو هيئات خيرية أو مؤسسات مجتمع مدني.
وتؤكد العدوان أن جهودهم لم تفلح إلى الآن بالحصول على المساعدات الكافية من المحسنين والجهات الداعمة بخلاف المواسم الماضية، مشيرة إلى أن التعاون الذي لمسناه من الجهات المعنية كان جيدا، لكنه لا يرقى إلى الحجم المطلوب، خاصة وأن عمل الجمعيات يرتكز بشكل شبه كلي على المساعدات لعدم وجود مصادر دخل ذاتية.
وتوضح أن الجمعية أنهت استعداداتها اللازمة لاستقبال الشهر الفضيل، إذ جرى عمل مسح ميداني للأسر الفقيرة والمحتاجة وإعداد كشوفات بأسمائهم وعناوينهم لتسهيل مهمة إيصال المساعدات وضمان وصولها للجميع، مبينة أن الجمعيات الخيرية تعد الجهة الأقرب للفئات المحتاجة ما يضعها أمام تحد كبير بحمل عبء المسؤولية الملقاة على عاتقها أمام هذه الفئات.
ورغم أن المتبرعين والداعمين للجمعيات بشكل عام ينشطون خلال شهر رمضان المبارك وخاصة في الثلث الأخير منه، إلا أن ارتفاع أعداد المحتاجين يزيد من حاجة الجمعيات إلى الدعم، بحسب رئيس تكية الكرامة فايز الرقيدي، الذي أكد أن غالبية الأسر المحتاجة تنتظر هذا الشهر بفارغ الصبر لما يوفره لهم من مساعدات تسد جوعهم وتوفر لهم الكسوة اللازمة، ما يزيد من العبء على الجمعيات الخيرية والجهات الخيرية العاملة في المنطقة.
ويبين أن هناك تراجعا ملحوظا في الدعم المقدم من الشركات أو المحسنين للجهات العاملة في المجال الخيري، ما يحد من قدرتها على مد يد العون للفقراء والمساكين خاصة خلال الشهر الفضيل، موضحا أن غالبية هذه الجهات لا يوجد لها مصدر دخل ثابت وتعتمد بشكل كلي على المحسنين والشركات الوطنية في توفير المساعدات للأسر المحتاجة.
ويقول "العام الماضي تمكنا من توفير إفطار ستة أيام قبل بدء الشهر الفضيل، في حين أننا لم نستطع إلى الآن توفير ثمن وجبة واحدة ما يضعنا في مجابهة الأسر المحتاجة التي تنتظر من التكية توفير وجبات الإفطار طيلة أيام الشهر"، عازيا تراجع الدعم إلى الأوضاع الأمنية في المنطقة والتي انعكست على الوضع الاقتصادي بشكل عام وعلى قدرة المحسنين والجهات الداعمة على الإسهام في التبرع بالمساعدات النقدية والعينية، إضافة إلى ارتفاع أعداد المحتاجين نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية في منطقة الأغوار وارتفاع نسب الفقر والبطالة.
وتبين الناشطة الاجتماعية روشكا تيم أن ما يزيد على 2000 طلب مساعدة تم تسجيله في كشوفات الجمعيات إلى الآن، رغم أنها لم تتلقَ أي مساعدات من الجهات الداعمة ما يسبب حرجا للعاملين في هذه الجمعيات، لافتة إلى أن غالبية هذه الأسر تنتظر الشهر الفضيل للحصول على السلع الرئيسة كالسكر والأرز والزيت وما إلى ذلك من المتطلبات الضرورية.
وتوضح أن الجمعيات الخيرية عادة ما تنشط خلال شهر رمضان المبارك في تقديم العون للفقراء والمحتاجين، إلا أن ذلك يبقى رهن توفر الإمكانات المادية أو المساعدات العينية، لافتة إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة أثرت بشكل كبير على عمل الجمعيات والجهات العاملة في المجال الخيري مع تراجع قيمة المساعدات العينية والنقدية حتى بات معظمها عاجزا عن القيام بالدور المنوط بها خاصة في مثل الظروف الحالية التي يجد فيها أبناء المجتمع صعوبة في تأمين متطلبات الحياة الرئيسة.
ويقدر عدد الجمعيات الخيرية في الاغوار الوسطى بنحو 60 جمعية، قلة منها من يستطيع القيام بالدور المطلوب منها وبالحد الأدنى.
من جانبه أشار مصدر من وزارة التنمية الاجتماعية أن عمل الجمعيات الخيرية يعتمد بشكل شبه كلي على العمل الخيري، والمساعدات التي تقدم لها من المؤسسات والأفراد، والتي تنشط خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أن الوزارة من خلال مديرياتها تقوم بمساعدة هذه الجمعيات من خلال توزيع الطرود والمساعدات التي ترد من الشركات عليها، إلا أن الدور الأكبر يقع على عاتق الجمعيات نفسها من خلال التركيز على العلاقات الاجتماعية للحصول على الدعم سواء من الأفراد أو الشركات.

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