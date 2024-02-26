صدارة القادسية أمام تطور الفيصلي

(MENAFN
- Al Watan) يطمح القادسية للابتعاد بصدارة دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، عندما يستقبل نظيره الفيصلي الساعي إلى مواصلة زحفه نحو القمة ومراكز الصعود، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، لحساب الجولة الـ23 للدوري.
ويتصدر فارس الشرقية الدوري برصيد 47 نقطة، فيما يملك العنابي 38 نقطة نقطة.
وعلى ملعب نادي الباطن يلتقي القيصومة الأخير برصيد 14 نقطة والعدالة صاحب النقاط الـ37.
ويتواجه البكيرية الذي يملك 26 نقطة والترجي قبل الأخير برصيد 17 نقطة على ملعب الأول.
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