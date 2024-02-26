Tuesday, 27 February 2024 06:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صدارة القادسية أمام تطور الفيصلي

2/26/2024 10:06:55 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح القادسية للابتعاد بصدارة دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، عندما يستقبل نظيره الفيصلي الساعي إلى مواصلة زحفه نحو القمة ومراكز الصعود، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، لحساب الجولة الـ23 للدوري.
ويتصدر فارس الشرقية الدوري برصيد 47 نقطة، فيما يملك العنابي 38 نقطة نقطة.
وعلى ملعب نادي الباطن يلتقي القيصومة الأخير برصيد 14 نقطة والعدالة صاحب النقاط الـ37.
ويتواجه البكيرية الذي يملك 26 نقطة والترجي قبل الأخير برصيد 17 نقطة على ملعب الأول.

MENAFN26022024000089011017ID1107902812

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث