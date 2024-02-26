رغم الانتصار النصر يخسر أمام الشباب

(MENAFN
- Al Watan) رغم الانتصار المثير الذي سجله النصر على حساب الشباب، مواصلا التحدي ومطاردة الهلال، فإن العالمي سجل رقما سلبيا للمرة الأولى له هذا الموسم تحت قيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، كما استمرت معاناة فارس نجد على المستوى الدفاعي، فيما نجح قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو في كسر تخطي رقم لاعب الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي سجله في صدارة الهدافين الموسم الماضي بتسجيله الهدف الـ22 في الدوري.
خسارة الاستحواذ
سجل النصر رقما سلبيا لأول مرة في الدوري السعودي للمحترفين، هذا الموسم، رغم تحقيقه الفوز على مضيفه الشباب3/ 2، فللمرة الأولى، يخسر العالمي تحت قيادة مدربه البرتغالي كاسترو، الاستحواذ في مباراة ضمن دوري روشن خلال الموسم الجاري، إذ تفوق الليث في الاستحواذ خلال اللقاء إذ بلغت نسبة استحواذ الليوث على الكرة خلال الديربي 54 %، مقابل 46 % للعالمي.
معاناة دفاعية
يعيش فارس نجد حالة من الاستقرار الفني تحت قيادة كاسترو، وواصل ظهوره المميز بتحقيق الانتصار على الشباب، ورغم الانتصار المثير، استمرت معاناة النصر على مستوى الدفاع، حيث اهتزت شباك الحارس وليد عبدالله بهدفين عن طريق كاراسكو من ركلة جزاء وكارلوس جونيور.
وبات العالمي عاجزا عن الخروج بشباك نظيفة خلال آخر 7 مواجهات خاضها أمام الهلال والرياض والاتفاق والاتحاد والتعاون والفتح والشباب. وتعود المرة الأخيرة التي حافظ خلالها النصر على شباكه نظيفة إلى الـ24 من نوفمبر الماضي، عندما انتصر على الأخدود 3/ صفر، في الجولة 14 للدوري.
تخطي حمدالله
نجح قائد النصر، كريستيانو رونالدو، في تخطي رقم لاعب الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي سجله الموسم الماضي عندما حقق لقب هداف دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 21 هدفا، متفوقا بفارق هدف واحد عن لاعب النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا.
ونجح رونالدو في تجاوز رقم حمدالله، حيث سجل هدفا، خلال مواجهة الشباب، ليرفع رصيده إلى 22 هدفا.
-النصر رغم الانتصار خسر الاستحواذ
-للمرة الأولى يفقد العالمي الاستحواذ على الكرة
-46 % فقط تحكم خلالها فارس نجد بالكرة
-54 % من مجريات القمة كانت لمصلحة الليث
-للمرة الـ7 تواليا النصر يفشل في الخروج بشباك نظيفة
-الجولة الـ14 شهدت آخر خروج للنصر بشباك نظيفة
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