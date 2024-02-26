التاريخ للعميد
التاريخ
2/26/2024 10:06:55 PM
(MENAFN
- Al Watan) نجح الاتحاد في قلب الطاولة في وجه ضيفه الوحدة، وحول تأخره إلى انتصار مثير 1/2، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في ختام الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل للعميد عبدالرزاق حمدالله ((84 ضربة جزاء، 90+4))، وأهدر كريم بنزيما ركلة جزاء تصدى لها حارس الوحدة منير المحمدي ((45+11))، وسجل لفرسان مكة أوديون إيجالو ((35))، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة خامسًا، وظل فرسان مكة على 26 نقطة تاسعًا.
MENAFN26022024000089011017ID1107902810
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.