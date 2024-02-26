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التاريخ للعميد

2/26/2024 10:06:55 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح الاتحاد في قلب الطاولة في وجه ضيفه الوحدة، وحول تأخره إلى انتصار مثير 1/2، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في ختام الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل للعميد عبدالرزاق حمدالله ((84 ضربة جزاء، 90+4))، وأهدر كريم بنزيما ركلة جزاء تصدى لها حارس الوحدة منير المحمدي ((45+11))، وسجل لفرسان مكة أوديون إيجالو ((35))، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة خامسًا، وظل فرسان مكة على 26 نقطة تاسعًا.

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