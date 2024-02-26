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أرقام المخطوطات تختلف جغرافيًا وتاريخيًا

2/26/2024 10:01:45 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما اختتمت الجمعية التاريخية السعودية معرض ((المخطوطات والوثائق الأحسائية الأول)) في قلعة أمانة الأحساء، أكد رئيس قسم المخطوطات في مكتبة الملك فهد الوطنية، إبراهيم اليحيى، أن الأرقام في المخطوطات تختلف باختلاف الجغرافيا والتاريخ، موضحًا أن الترقيم عند المغاربة يختلف عن المشارقة، وعند الهنود وبعض ديار العجم يختلف عنه في ديار العرب، ولافتًا إلى أن الأزمان المتقدمة لها تقاليد معينة، وكذلك الأزمان المتأخرة لها ما يخصها من التقاليد.
قلب التاريخ
قال اليحيى: ((من الأرقام ما يسمى ((القلم الفاسي)) نسبة إلى بلد فاس بالمغرب، حيث إن له رسمًا خاصًا به، وعلى من يفهرس ويشتغل بالمخطوطات المغاربية أن يكون على إطلاع بهذا الأمر، فضلًا عن معرفته بخطوط الغرب الإسلامي عمومًا))، مشيرًا إلى أن ((المخطوطات المغاربية بعضها عسير حتى على المتمرس عليها، لذلك لا بد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في سؤال خبير مخطوطات من أهل تلك البلاد)).
وأوضح أن من بين تقاليد المخطوطات في تعمية التواريخ قلب التاريخ، سواء تاريخ نسخ أو قيد، مستشهدًا في ذلك بمخطوط كتب سنة 764 هجري في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، وجاء فيه قيد تملك مؤرخ بشكل مقلوب، حيث كتب هكذا ((سنة 578))، وهذا لا يستقيم أن يكون تاريخ التملك قبل تاريخ النسخ، ثم فسّر تحته هكذا ((875))، فزال الإشكال بمعرفة القلب، وزادت الطمأنينة لذلك بتفسيره بالقلم نفسه أو قريبًا منه.
يحسبها طلسم
شدد اليحيى على أن أهمية صحة قراءة التواريخ والأرقام تكمن في معرفة تاريخ النسخ، وأحيانًا معرفة تاريخ التأليف كأهمية ثانوية، حيث إن التاريخ يوجد في قيد ختام المخطوط ((حرد المتن))، وحتى تواريخ القيود إذا كانت قريبة من قرن النسخ، فإنها تفيد في تأريخ النسخة، وهناك التأريخ بحساب الجمل، سواء المشرقي أو المغربي، وهناك تواريخ مرموزة، بحيث تختصر حروف القرن وكأنها توقيع، فيشاهدها غير المختص فلا يعرفها، وربما يهملها وهي مهمة، وقد يحسبها بعضهم أنها طلسم من الطلاسم، لكن مَن طالع نماذج لهذه القرون المرموزة سهل عليه أمرها غالبًا، وهذه المعرفة تأتي بحسب التتبع والسبر في الملاحظة، ومطالعة ما كتب في الموضوع، وسؤال من هو أخبر منه، فهناك تواريخ كتبت بالحروف الواضحة، وهناك تواريخ كتبت بالحروف المتداخلة أو المكتوبة على عجل.
صبيحة وعصرية وعشية
أوضح أنه بحسب التتبع والسبر والملاحظة، فإن النساخ هم من أكثر الناس بذلًا للجهد في تدوين المخطوطات، وهم أقل الناس عناية بها، بل إن بعض النسخ الخطية كتّابها لا يدونون أسماءهم في ذيل النسخ كما جرت العادة، ربما ذلك لأنهم يكتبون بأجرة كما يفعل النساخ والمصححون في دور النشر اليوم، وعدم معرفتنا بتراجم لهم ربما يعود إلى أنهم ليسوا ممن لهم مؤلفات، وعليه فهم لا يعدون من العلماء عند أصحاب التراجم، أو الورع عند بعض النساخ، مبينا أنه من العبارات التي يفضل أن يعتني بها من له اشتغال بالمخطوطات عبارات ((أوقات النسخ)) مثل: صبيحة، وضحى، وبين الظهر والعصر، وعصرية، وعشية.

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