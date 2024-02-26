5 مناطق تخلو من استشاريي الأورام

(MENAFN
- Al Watan) خلت 5 مناطق ممثلة في الشرقية، وحفر الباطن، وبيشة، والحدود الشمالية، والقريات من استشاريي الأورام في مستشفيات وزارة الصحة، مقابل خلو 13 منطقة من أطباء مقيمين، و4 مناطق من أطباء نائب طبيب، في وقت تصدرت منطقة الرياض استشاريي الأورام بـ52%، وتصدر نائب طبيب إجمالي أطباء الأورام بـ50%.
272 طبيبا
كشف تقرير وزارة الصحة لعام 2022، أطباء الأورام بمستشفيات وزارة الصحة، حيث بلغ إجمالي الأطباء 272 طبيبا، منهم 136 نائب طبيب بـ50%، و109 أطباء استشاريين بـ40%، و30 طبيبا مقيما بـ11%، وبلغ إجمالي الأطباء في القطاع الخاص 33 طبيبا، منهم 20 طبيبا استشاريا بـ61%، و12 نائب طبيب بـ36%، وطبيبا مقيما وحيدا بـ3%.
الأكثر أطباء
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من إجمالي أطباء الأورام في المملكة، حيث بلغ إجمالي الأطباء 105 أطباء بـ39%، وحلت العاصمة المقدسة ثانيا، بإجمالي 47 طبييا بـ17%، والقصيم ثالثا، بإجمالي 40 طبيبا بـ15%، وحائل رابعا، بإجمالي 14 طبيبا بـ5%، وجازان خامسا، بإجمالي 10 أطباء بـ4%.
%52 استشاريون
سيطرت الرياض على الأطباء الاستشاريين للأورام، حيث بلغ إجمالي الاستشاريين 57 استشاريا بـ52%، وحلت العاصمة المقدسة ثانيا، بإجمالي 21 استشاريا بـ19%، والقصيم ثالثا، بإجمالي 6 استشاريين بـ6%، وتساوت الطائف وحائل رابعا، بإجمالي 4 استشاريين بـ4%، وجازان والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 3 استشاريين بـ3%.
غياب الأطباء
خلت مناطق بيشة، والحدود الشمالية، والقريات من أطباء الأورام الاستشاريين ونائب طبيب وطبيب مقيم، وحصدت (صفر) أطباء، وغاب نائب طبيب في كل من الشرقية، وبيشة، والقريات، والقنفذة، وخلت مناطق جدة، والطائف، والمدينة المنورة، والأحساء، وحفر الباطن، وعسير، وبيشة، والحدود الشمالية، وجازان، والباحة، والجوف، والقريات، والقنفذة من أطباء الأورام المقيمين، وغياب الشرقية، وحفر الباطن، وبيشة، والحدود الشمالية، والقريات من أطباء الأورام الاستشاريين.
272 طبيبا للأورام في المملكة
33 طبيبا للأورام في القطاع الخاص
%50 نائب طبيب أورام
%40 استشاريين أورام
%11 أطباء مقيمين
5 مناطق تخلو من الاستشاريين
4 مناطق دون نائب طبيب
13 منطقة تخلو من الأطباء المقيمين للأورام
الأكثر أطباء أورام:
الرياض: 39%
العاصمة المقدسة: 17%
القصيم: 15%
حائل: 5%
جازان: 4%
الأكثر استشاريين أورام:
الرياض: 52%
العاصمة المقدسة: 19%
القصيم: 6%
الطائف وحائل: 4%
جازان والمدينة: 3%
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