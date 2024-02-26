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5 مناطق تخلو من استشاريي الأورام

2/26/2024 10:01:45 PM
(MENAFN- Al Watan) خلت 5 مناطق ممثلة في الشرقية، وحفر الباطن، وبيشة، والحدود الشمالية، والقريات من استشاريي الأورام في مستشفيات وزارة الصحة، مقابل خلو 13 منطقة من أطباء مقيمين، و4 مناطق من أطباء نائب طبيب، في وقت تصدرت منطقة الرياض استشاريي الأورام بـ52%، وتصدر نائب طبيب إجمالي أطباء الأورام بـ50%.
272 طبيبا
كشف تقرير وزارة الصحة لعام 2022، أطباء الأورام بمستشفيات وزارة الصحة، حيث بلغ إجمالي الأطباء 272 طبيبا، منهم 136 نائب طبيب بـ50%، و109 أطباء استشاريين بـ40%، و30 طبيبا مقيما بـ11%، وبلغ إجمالي الأطباء في القطاع الخاص 33 طبيبا، منهم 20 طبيبا استشاريا بـ61%، و12 نائب طبيب بـ36%، وطبيبا مقيما وحيدا بـ3%.
الأكثر أطباء
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من إجمالي أطباء الأورام في المملكة، حيث بلغ إجمالي الأطباء 105 أطباء بـ39%، وحلت العاصمة المقدسة ثانيا، بإجمالي 47 طبييا بـ17%، والقصيم ثالثا، بإجمالي 40 طبيبا بـ15%، وحائل رابعا، بإجمالي 14 طبيبا بـ5%، وجازان خامسا، بإجمالي 10 أطباء بـ4%.
%52 استشاريون
سيطرت الرياض على الأطباء الاستشاريين للأورام، حيث بلغ إجمالي الاستشاريين 57 استشاريا بـ52%، وحلت العاصمة المقدسة ثانيا، بإجمالي 21 استشاريا بـ19%، والقصيم ثالثا، بإجمالي 6 استشاريين بـ6%، وتساوت الطائف وحائل رابعا، بإجمالي 4 استشاريين بـ4%، وجازان والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 3 استشاريين بـ3%.
غياب الأطباء
خلت مناطق بيشة، والحدود الشمالية، والقريات من أطباء الأورام الاستشاريين ونائب طبيب وطبيب مقيم، وحصدت (صفر) أطباء، وغاب نائب طبيب في كل من الشرقية، وبيشة، والقريات، والقنفذة، وخلت مناطق جدة، والطائف، والمدينة المنورة، والأحساء، وحفر الباطن، وعسير، وبيشة، والحدود الشمالية، وجازان، والباحة، والجوف، والقريات، والقنفذة من أطباء الأورام المقيمين، وغياب الشرقية، وحفر الباطن، وبيشة، والحدود الشمالية، والقريات من أطباء الأورام الاستشاريين.
272 طبيبا للأورام في المملكة
33 طبيبا للأورام في القطاع الخاص
%50 نائب طبيب أورام
%40 استشاريين أورام
%11 أطباء مقيمين
5 مناطق تخلو من الاستشاريين
4 مناطق دون نائب طبيب
13 منطقة تخلو من الأطباء المقيمين للأورام
الأكثر أطباء أورام:
الرياض: 39%
العاصمة المقدسة: 17%
القصيم: 15%
حائل: 5%
جازان: 4%
الأكثر استشاريين أورام:
الرياض: 52%
العاصمة المقدسة: 19%
القصيم: 6%
الطائف وحائل: 4%
جازان والمدينة: 3%

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