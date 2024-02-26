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من أين جاءت كلمة فلسفة

2/26/2024 10:01:45 PM
(MENAFN- Al Watan) في إطار البحث عن جذور ونشأة الفلسفة لا بد من الوقوف أولا عند اشتقاق كلمة ((فلسفة)) من أين أتت؟ خصوصا وهي موجودة بنفس اللفظ تقريبا في جميع اللغات، فهي فلسفة في العربية، وPhilosophy في الإنجليزية، Filosofia في الإسباني و Philosophi في الفرنسية.
إذن من أين جاءت كلمة فلسفة؟
الإجابة عن هذا السؤال من داخل قيود الإطار الفكري السائد ليست صعبة وشبه بديهية، فتيار مؤرخي الفلسفة المعاصرين في عشرات المصادر ومئات المراجع يكررون ويؤكدون دون أي تردُد أنها كلمة يونانية تعني: حب الحكمة، وهي مكونة من مقطعين فيلو: حب، وسوفيا: حكمة.
ولكن إذا أرجعنا البصر كرتين، متحررين من سطوة ألقاب أرباب هذا الإطار الفكري فسوف تبدو هذه الإجابة ناقصة ومبتورة، وبشهادة تستغرب من عدم الالتفات لها من قبل جمهور مؤرخي الفلسفة، وهي شهادة شيخ فلاسفة اليونان أفلاطون بنفسه إذ يقول في محاورة كراتيلوس، التي أجراها على لسان أستاذه سقراط، في حوار مع كراتيلوس وهيرموجينيس عندما سُئِلَ عن كلمة سوفيا
قال: (كلمة ((سوفيا/ حكمة)) غامضة جدا، وتبدو أنها ليست من أصل محلي)، وأشار أفلاطون إلى أن الكلمة أتت من (البرابرة).
إذن فالكلمة وإن أخذتها جميع اللغات التي ذكرنا من اليونانية إلا أن اليونانية أخذتها من حضارة أخرى وأصولها بحسب أفلاطون ليست محلية ((وغامضة جدا)) حد وصفه.
هناك آراء قليلة وثمينة لبعض المفكرين برغم أنهم لم يتطرقوا لهذه المسألة إلا في سياق نقاشهم لموضوعات أخرى أو موضوعات أشمل، وتطرقوا للمسألة هذه فقط في بضعة أسطر مثل جورج طرابيشي في كتابه نظرية العقل، الذي يرى أن أصل الكلمة بابلي، وأن البابليين كانوا يقولون للحكيم الشافي (Ashipou)، ويقول إن الحكماء = الأطباء البابليين كانوا يستقدمون إلى بلاطات الملوك في أنحاء المعمورة لما يحظون به من شهرة وتقدم في العلم، وهذا قد يكون سبب انتشار اسم (الشافي) ثم إنَّ سفر القضاة (الحكماء) في التوراة يعرف باسم ((شوفتيم))، وأيضا كان يقال للحكام = الحكماء في قرطاج ((شفاة))، و يعتقد أن كلمة الشافي هي التي دخلت اليونانية على شكل ((sophos)) ثم عادت للعربية على شكل ((الصوفي)).
أما المؤرخ الأمريكي مارتن برنال المتوفى في 2013 فيرى في كتابه أثيناء السوداء أن كلمة ((سوفيا)) مشتقة من كلمة مصرية ((SB3)) بمعنى يعلم/ تعليم، وإذا عرفنا أن الحرف المصري القديم ((B)) يُقلب أحيانا في اليونانية ليصبح ((ph)) لأدركنا أن الأصل اللغوي للكلمة اليونانية يتطابق تماما مع ((Sophia)).
إن محاولات تعقب كلمة (سوفيا /الحكمة) التي أرجعها جورج طرابيشي لكلمة ((الشافي)) البابلية، أو محاولة مارتن التي يرى أن أصل الكلمة مصري بمعنى((يتعلم)) قد يكون أحد الرأيَين هو الصحيح وقد يكون هناك أصل جامع للكلمتين انحدرتا منه، وقد تكون الكلمتان هما طرف خيط يقود إلى الإجابة الصحيحة.
وهاتان المحاولتان وإن كانتا مختصرتين، وذُكرتا على هامش حديث في موضوعات أخرى إلا أنهما تفتحان الأبواب لدراسة أصل هذا المصطلح دراسة مستفيضة، تحيط بالمسألة من جميع جوانبها، وتخلص إلى نتيجة نهائية، ثم إنَّ هذه المحاولات تفتح أيضا شهية الباحثين وعشاق الحقيقة غير المعلبة، وتثير الفضول المعرفي لديهم، وهي كذلك دعوة لطلاب الشهادات العليا لبحث موضوع تأسيسي ومهم وغامض تعصّى كشفه على أفلاطون وظل إلى اليوم غامضا ومُهملا، وإذا وُفِّق أحد الباحثين في كشف هذا الغموض - وهو أمر ممكن في ظل المعطيات والإمكانيات الحالية - فسوف يقدم خدمة كبيرة للحقيقة والمعرفة، ويحقق إنجازا كبيرا للعلم وله شخصيا.

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