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الغش في مضخات الوقود والحلول الغائبة

2/26/2024 10:01:45 PM
(MENAFN- Al Watan) نشرت الصحف المحلية قبل أيام أنه بإشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، ضبطت وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عددًا من محطات الوقود، والتابعة لأحد الكيانات التجارية، تركب أجهزة تغير كميات الوقود المباعة. حيث توجهت الجهات المعنية إلى تلك المحطات، بعد عملية الرصد والتتبع لمواقع المحطات، وإغلاق جميع المضخات، بعد التأكد من عدم مطابقتها للاشتراطات المتعلقة بنظام القياس والمعايرة ونظام مكافحة الغش التجاري، إذ تبين وجود أجهزة تغير كميات الوقود المباعة. مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت مع الخبر البعض منهم يطالب بالتشهير بأسماء الكيانات التجارية كنوع من العقاب والبعض الآخر يطالب بشطب السجل التجاري لهذه المحطات ومنعها من ممارسة النشاط لمدة خمس سنوات. في نظري أن التلاعب في قراءة عدادات مضخات الوقود لا يعد بالأمر الصعب، وبالتالي أعتقد أن هناك كثيرًا من محطات الوقود تقوم بعمليات التزوير كونه من الأمور السهلة. السؤال المطروح: هل تنفيذ حملات التفتيش الدورية التي تقوم بها وزارة الطاقة ووزارة التجار وهيئة المواصفات والمقاييس كافية لضمان الامتثال للمعايير والجودة؟ هل مثل هذه التدابير تحد من الغش التجاري؟ هل هذا النوع من المراقبة يقلل من هذه الممارسة غير الأخلاقية من قبل بعض محطات الوقود؟ الحل في اعتقادي يكمن في استحداث تدابير وإجراءات جديدة مثل استخدام التكنولوجيا الرقمية التي تقوم بعملية المراقبة وهي تقنيات تستخدمها بعض الدول المتقدمة لمكافحة تلك الممارسات، فمثلا في اليابان يوجد نظام Sekken أو ما يسمى بــــــ ((كباح الوقود)) وهو نظام متقدم تم تطويره في اليابان لمتابعة ومراقبة تدفق الوقود في محطات الوقود بهدف الحد من التلاعب أو التزوير في كميات الوقود بحيث يتم ربطه بالأجهزة الحكومية المعنية. نظام كباح الوقود يهدف إلى زيادة الشفافية والنزاهة في صناعة الوقود وضمان قياسات دقيقة لكميات الوقود المباعة في المحطات. أما عن كيفية عمل الجهاز يتم تركيب أجهزة تقنية متطورة في أنابيب الوقود تقيس وتراقب تدفق الوقود بدقة عالية وتربط هذه الأجهزة بشبكة إلكترونية ترسل البيانات إلى مركز مراقبة يمكن من خلاله تتبع كميات الوقود والتحقق من صحة القياسات. يساعد هذا النظام في تقليل حالات التزوير والغش في كميات الوقود ويحد من الاحتيال في صناعة توزيع الوقود، ويزيد من الثقة بين المستهلكين والموردين ويضمن تقديم خدمة عادلة ونزيهة. هذا النظام حقق نجاحات كبيرة في اليابان في تحسين نوعية الخدمات المقدمة في محطات الوقود. يمكن دراسة هذه التجربة الرقمية في المملكة وتطبيقها حتى لا نسمع ما بين كل فترة وأخرى أخبارا من هذا النوع، ويمكن التعاون مع بعض الشركات الرقمية لاستحداث هذا الربط الإلكتروني بين محطات الوقود والأجهزة الحكومية وهي الطريقة المثلى في تقليص انتشار هذه الممارسات وضمان نزاهة وشفافية عملية في بيع الوقود.

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