مطالب بتكثيف الرقابة لاستقرار الأسعار

(MENAFN
- Al Watan) تشهد المحلات التجارية هذه الأيام ازدحاما كبيرا، لكسب العروض الموسمية، والتسوق قبل دخول شهر رمضان، وسط تنافس على شراء السلع مبكرا، وهو ما يقابله ارتفاع أسعار الفواكه والخضار في الأسواق المحلية، ومطالب بتكثيف الرقابة اليومية، لاستقرار الأسعار، ومنع تلاعب العمالة بها.
وأكدت وزارة التجارة بدء موسم تخفيضات رمضان والعيد للمستهلكين، الذي سيستمر إلى الخامس من شهر شوال، وذلك لتحفيز التسوق المبكر.
وقد بلغ إجمالي المنتجات المشمولة بالتخفيضات 5 ملايين منتج مخفض، وإجمالي التراخيص الصادرة للمنشآت والمتاجر 3331 ترخيصا.
وتبارت المحلات التجارية بمختلف مناطق المملكة على كسب المستهلكين من خلال إعلانات العروض الموسمية، وتصدرت 5 منتجات، ممثلة في: الأزياء والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية والمواد الغذائية والعطور، المنتجات المخفضة.
منتجات وتراخيص
5 ملايين منتج مخفض
3331 تراخيص صادرة
تنافس تجاري لنشر العروض الموسمية
ارتفاع أسعار الفواكه والخضار
أكثر المنتجات المخفضة
الأزياء
الأدوات المنزلية
الأجهزة الإلكترونية
المواد الغذائية
العطور
MENAFN26022024000089011017ID1107902799
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.