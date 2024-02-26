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مطالب بتكثيف الرقابة لاستقرار الأسعار

2/26/2024 10:01:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد المحلات التجارية هذه الأيام ازدحاما كبيرا، لكسب العروض الموسمية، والتسوق قبل دخول شهر رمضان، وسط تنافس على شراء السلع مبكرا، وهو ما يقابله ارتفاع أسعار الفواكه والخضار في الأسواق المحلية، ومطالب بتكثيف الرقابة اليومية، لاستقرار الأسعار، ومنع تلاعب العمالة بها.
وأكدت وزارة التجارة بدء موسم تخفيضات رمضان والعيد للمستهلكين، الذي سيستمر إلى الخامس من شهر شوال، وذلك لتحفيز التسوق المبكر.
وقد بلغ إجمالي المنتجات المشمولة بالتخفيضات 5 ملايين منتج مخفض، وإجمالي التراخيص الصادرة للمنشآت والمتاجر 3331 ترخيصا.
وتبارت المحلات التجارية بمختلف مناطق المملكة على كسب المستهلكين من خلال إعلانات العروض الموسمية، وتصدرت 5 منتجات، ممثلة في: الأزياء والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية والمواد الغذائية والعطور، المنتجات المخفضة.
منتجات وتراخيص
5 ملايين منتج مخفض
3331 تراخيص صادرة
تنافس تجاري لنشر العروض الموسمية
ارتفاع أسعار الفواكه والخضار
أكثر المنتجات المخفضة
الأزياء
الأدوات المنزلية
الأجهزة الإلكترونية
المواد الغذائية
العطور

MENAFN26022024000089011017ID1107902799

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