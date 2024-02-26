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974 منشأة مخالفة بأسواق النفع العام

2/26/2024 10:01:45 PM
(MENAFN- Al Watan) مع اقتراب شهر رمضان، وخلال 5 أيام منذ بداية شهر شعبان الجاري، نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة 5738 جولة رقابية وتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ، لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح، والاشتراطات الصحية والفنية.
إجراءات نظامية
أوضحت الوزارة أن الفرق الفنية الميدانية نفّذت خلال الأيام الخمسة جولات تفتيشية ورقابية في معظم مدن ومحافظات المملكة المختلفة، بلغت 5738 جولة رقابية، ورصدت خلالها 235 مخالفةً، وأصدرت 739 إنذارًا، بإجمالي 974 منشأة، مؤكدةً إحالة المخالفين للجهات ذات العلاقة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأشارت إلى أن منطقة الشرقية تصدرت عدد الجولات بـ1183 جولة، تلتها القصيم بـ819 جولة، ثم مكة المكرمة بـ801 جولة، ثم منطقة عسير بـ630 جولة، فالمدينة المنورة التي شملتها 528 جولة، ثم جازان بـ479 جولة، ثم العاصمة الرياض بـ461، تلتها الجوف بـ380 جولة، ثم تبوك بـ185 جولة، بعدها نجران والحدود الشمالية بـ161 و111 جولة على الترتيب.
منتجات مغشوشة
أكدت البيئة والمياه والزراعة أن أبرز المخالفات تمثلت في رصد منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتجات مغشوشة، وتدني مستوى النظافة في بعض المنشآت، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالزي الرسمي للعاملين في الأسواق والمسالخ، وعرض المنتجات خارج حدود المحال المقررة لها حسب الضوابط، وعرض الأسماك دون أن تحفظ مبردة، وعدم وجود الشهادة الصحية أو عدم تجديدها، وعدم التقيد بالأنظمة والتعليمات لأنشطة الأسواق والمسالخ، وعدم المحافظة على نظافة أماكن البيع في بعض المواقع وتراكم النفايات.
وفرة السلع
بيّنت الوزارة أن الفروع والمكاتب التابعة لها في جميع المناطق تواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية بصورة مستمرة؛ لتعزيز الدور الحيوي في الرقابة على الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، والإشراف على عدد من الأنشطة، منها أسواق النفع العام مثل: الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف والمسالخ وغيرها؛ للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، وامتثال المنشآت بالأنظمة واللوائح، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة وفق ما نص عليه نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
جولات بالمناطق
- الشرقية
1183
- القصيم
819
- مكة المكرمة
801
- عسير
630
- المدينة المنورة
528
- جازان
479
- الرياض
461
- الجوف
380
- تبوك
185
- نجران
161
الحدود الشمالية
111

MENAFN26022024000089011017ID1107902798

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