(MENAFN
- Al Watan) أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، عن فتح بوابات سد وادي رابغ بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة، والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة، لتصريف 10 ملايين م3 من المياه، لمدة 15 يومًا، بمعدل تصريف 8 أمتار مكعبة بالثانية؛ بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار على مجرى الوادي.
وباشرت لجنة فتح بوابات سد وادي رابغ والمكونة من عدة جهات حكومية أعمال المسح وتمشيط الوادي، للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو تعدٍّ يغير مجرى الماء؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، داعيةً المواطنين والمقيمين الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.
وسد وادي رابغ هو سد خرساني، افتتح عام 1430، ويبلغ طوله 380م، وبارتفاع 80.5م، وتبلغ طاقته الاستيعابية 220.250.000م3.
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