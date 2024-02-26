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فتح بوابات سد وادي رابغ

2/26/2024 10:01:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، عن فتح بوابات سد وادي رابغ بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة، والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة، لتصريف 10 ملايين م3 من المياه، لمدة 15 يومًا، بمعدل تصريف 8 أمتار مكعبة بالثانية؛ بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار على مجرى الوادي.
وباشرت لجنة فتح بوابات سد وادي رابغ والمكونة من عدة جهات حكومية أعمال المسح وتمشيط الوادي، للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو تعدٍّ يغير مجرى الماء؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، داعيةً المواطنين والمقيمين الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.
وسد وادي رابغ هو سد خرساني، افتتح عام 1430، ويبلغ طوله 380م، وبارتفاع 80.5م، وتبلغ طاقته الاستيعابية 220.250.000م3.

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