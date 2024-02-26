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6 عقوبات وغرامات لمخالفي السلامة البحرية

2/26/2024 10:01:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم الهيئة العامة للموانئ تطبيق 6 عقوبات وغرامات على مخالفي السلامة البحرية، أبرزها المعاقبة على تركيب مساعدة ملاحية دون ترخيص بـ5 آلاف ريال، بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عن فقدان مساعدة ملاحية بغرامة 5 آلاف، فضلا عن سوء صيانة المساعدة الملاحية بـ3 آلاف ريال.
جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم عبر منصة ((استطلاع))، لتوفيرالملاحة الآمنة، وضمان سلامة الملاحة والبيئة البحرية على طول سواحل المملكة، ورفع كفاءة سلامة المرور الملاحي من وإلى مداخل وممرات الموانئ، بالإضافة إلى متابعة ومراقبة جميع أعمال الصيانة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية، ووضع برنامج متكامل لأعمال تركيب وصيانة المساعدات الملاحية.
إشارات ضوئية
حددت الهيئة مدة ترخيص مزاولة النشاط بـ12 شهرا ميلاديا من تاريخ إصداره، ويمارس العمل بموجبه في جميع المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة. ويصدر الترخيص بمبلغ مالي قدره 10 آلاف ريال، إلى جانب مراعاة تطبيق الأحكام العامة للتراخيص والتصاريح الواردة في اللائح. كما يجب إبلاغ الهيئة عند القيام بتثبيت أو نقل أو إزالة الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية) في المياه الإقليمية للمملكة.
موافقة مسبقة
أوضحت هيئة الموانئ أن الموافقة لا تعد إعفاءً من الحصول على أي ترخيص أو موافقات أخرى لازمة من الجهات الأخرى، أو الالتزام بأحكام أي أنظمة أو لوائح أخرى ذات علاقة. وعلى المرخص له الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل دون علمها المسبق.
عقوبات وغرامات
1- تركيب مساعدة ملاحية دون ترخيص: 5 آلاف ريال
2- عدم الإبلاغ عن فقدان مساعدة ملاحية: 5 آلاف
3- سوء صيانة المساعدة الملاحية: 3 آلاف
4- تعطل إضاءة المساعدة الملاحية: 3 آلاف
5- تعطل جهاز التتبع الأوتوماتيكي (AIS) الخاص بالمساعدة الملاحية (إن وجد): 3 آلاف
6- عدم تركيب مساعدة ملاحية بديلة للمساعدة الملاحية المفقودة في الوقت المحدد: 3 آلاف

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