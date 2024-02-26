6 عقوبات وغرامات لمخالفي السلامة البحرية

(MENAFN
- Al Watan) تعتزم الهيئة العامة للموانئ تطبيق 6 عقوبات وغرامات على مخالفي السلامة البحرية، أبرزها المعاقبة على تركيب مساعدة ملاحية دون ترخيص بـ5 آلاف ريال، بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عن فقدان مساعدة ملاحية بغرامة 5 آلاف، فضلا عن سوء صيانة المساعدة الملاحية بـ3 آلاف ريال.
جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم عبر منصة ((استطلاع))، لتوفيرالملاحة الآمنة، وضمان سلامة الملاحة والبيئة البحرية على طول سواحل المملكة، ورفع كفاءة سلامة المرور الملاحي من وإلى مداخل وممرات الموانئ، بالإضافة إلى متابعة ومراقبة جميع أعمال الصيانة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية، ووضع برنامج متكامل لأعمال تركيب وصيانة المساعدات الملاحية.
إشارات ضوئية
حددت الهيئة مدة ترخيص مزاولة النشاط بـ12 شهرا ميلاديا من تاريخ إصداره، ويمارس العمل بموجبه في جميع المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة. ويصدر الترخيص بمبلغ مالي قدره 10 آلاف ريال، إلى جانب مراعاة تطبيق الأحكام العامة للتراخيص والتصاريح الواردة في اللائح. كما يجب إبلاغ الهيئة عند القيام بتثبيت أو نقل أو إزالة الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية) في المياه الإقليمية للمملكة.
موافقة مسبقة
أوضحت هيئة الموانئ أن الموافقة لا تعد إعفاءً من الحصول على أي ترخيص أو موافقات أخرى لازمة من الجهات الأخرى، أو الالتزام بأحكام أي أنظمة أو لوائح أخرى ذات علاقة. وعلى المرخص له الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل دون علمها المسبق.
عقوبات وغرامات
1- تركيب مساعدة ملاحية دون ترخيص: 5 آلاف ريال
2- عدم الإبلاغ عن فقدان مساعدة ملاحية: 5 آلاف
3- سوء صيانة المساعدة الملاحية: 3 آلاف
4- تعطل إضاءة المساعدة الملاحية: 3 آلاف
5- تعطل جهاز التتبع الأوتوماتيكي (AIS) الخاص بالمساعدة الملاحية (إن وجد): 3 آلاف
6- عدم تركيب مساعدة ملاحية بديلة للمساعدة الملاحية المفقودة في الوقت المحدد: 3 آلاف
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