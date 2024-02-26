الرائد يصحح أخطاءه قبل الفيحاء

(MENAFN
- Al Watan) رفع مدرب الرائد، الكرواتي إيجور جوفيشفيو، وتيرة تحضيرات فريقه لمواجهة الفيحاء، بعد غد، لحساب الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين. وركز جوفيشفيو على النواحي الفنية، وطبق عددا من الجمل التكتيكية، وأخضع لاعبيه لمناورة فنية، أوقفها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه.
وطالب المدرب الكرواتي لاعبيه بنسيان مواجهة الرياض الماضية، وتفادي الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المواجهة التي حسمها التعادل الإيجابي 1/1.
ويسعى رائد التحدي إلى تأمين موقفه بعيدا عن الوقوع في خطر صراع الهبوط، والعودة للانتفاضة السابقة قبل السقوط أمام الهلال والتعثر أمام الرياض.
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