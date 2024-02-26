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الرائد يصحح أخطاءه قبل الفيحاء

2/26/2024 10:01:45 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع مدرب الرائد، الكرواتي إيجور جوفيشفيو، وتيرة تحضيرات فريقه لمواجهة الفيحاء، بعد غد، لحساب الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين. وركز جوفيشفيو على النواحي الفنية، وطبق عددا من الجمل التكتيكية، وأخضع لاعبيه لمناورة فنية، أوقفها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه.
وطالب المدرب الكرواتي لاعبيه بنسيان مواجهة الرياض الماضية، وتفادي الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المواجهة التي حسمها التعادل الإيجابي 1/1.
ويسعى رائد التحدي إلى تأمين موقفه بعيدا عن الوقوع في خطر صراع الهبوط، والعودة للانتفاضة السابقة قبل السقوط أمام الهلال والتعثر أمام الرياض.

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