الطائي يدرس إقالة مدربه

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة نادي الطائي تفكر جديا في إقالة المدرب الروماني ريجيكامب، بسبب النتائج السلبية للفريق في الجولات الأخيرة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وأشارت إلى أن إدارة النادي تدرس عدة ملفات لتعيين بديل ممن خاضوا تجارب سابقة في الدوري السعودي.
ومن أبرزهم المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، الذي درّب أندية الفيحاء والرائد وضمك.
وأكدت أن بن زكري يتواجد حاليا في المملكة، وربما يكون ذلك لإنهاء المفاوضات مع إدارة النادي.
MENAFN26022024000089011017ID1107902794
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.