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الطائي يدرس إقالة مدربه

2/26/2024 10:01:44 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة نادي الطائي تفكر جديا في إقالة المدرب الروماني ريجيكامب، بسبب النتائج السلبية للفريق في الجولات الأخيرة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وأشارت إلى أن إدارة النادي تدرس عدة ملفات لتعيين بديل ممن خاضوا تجارب سابقة في الدوري السعودي.
ومن أبرزهم المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، الذي درّب أندية الفيحاء والرائد وضمك.
وأكدت أن بن زكري يتواجد حاليا في المملكة، وربما يكون ذلك لإنهاء المفاوضات مع إدارة النادي.

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