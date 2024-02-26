الحزم يستعد للنصر صباحا

(MENAFN
- Al Watan) أخضع مدرب الحزم، الأوروجواياني دانيال كارينيو لاعبيه لتدريبات صباحية، ركز خلالها على الجانب الفني، وطبق عددا من الجمل الفنية المختلفة، استعدادا لمواجهة النصر، بعد غد، لحساب الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وعمد كارينيو إلى تكثيف المناطق الخلفية، مع تضييق المساحات أمام لاعبي المنافس، ومن ثم التحول السريع إلى الحالة الهجومية.
وأخضع كارينيو لاعبيه لتدريبات خاصة لكيفية التعامل مع الكرات الثابتة سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي.
MENAFN26022024000089011017ID1107902793
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.