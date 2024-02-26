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الحزم يستعد للنصر صباحا

2/26/2024 10:01:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب الحزم، الأوروجواياني دانيال كارينيو لاعبيه لتدريبات صباحية، ركز خلالها على الجانب الفني، وطبق عددا من الجمل الفنية المختلفة، استعدادا لمواجهة النصر، بعد غد، لحساب الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وعمد كارينيو إلى تكثيف المناطق الخلفية، مع تضييق المساحات أمام لاعبي المنافس، ومن ثم التحول السريع إلى الحالة الهجومية.
وأخضع كارينيو لاعبيه لتدريبات خاصة لكيفية التعامل مع الكرات الثابتة سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي.

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