الإيقاف ينتظر رونالدو

(MENAFN
- Al Watan) فتحت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي تحقيقا بشأن السلوك المشين الذي ارتكبه لاعب النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبات مهددا بالإيقاف مباراتين مع تغريمه ماليا. ويُنتظر أن تصدر اللجنة قرارها خلال يومين قبل أن تنطلق الجولة الـ22 للدوري بعد غد.
خروج عن النص
وسط الندية والإثارة التي صاحبت مباراة النصر والشباب في قمة الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين، انفعل رونالدو عقب تسجيل زميله تاليسكا الهدف الثالث للعالمي، واتجه صوب أنصار الليوث بإشارات غير أخلاقية، ثم كرر الأمر بعد إطلاق صافرة النهاية. وجاء تصرف كريستيانو ردًا على جمهور الشباب الذي كان يهتف في المدرجات باسم ليونيل ميسي، المنافس التاريخي لرونالدو.
تحقيق ودراسة
بيّنت مصادر أن لجنة الانضباط والأخلاق فتحت تحقيقا بالفعل في واقعة رونالدو، وتدرس الآن جميع الأدلة المتاحة قبل اتخاذ قرار بشأن ما حدث. وأشارت إلى أن القرار قد يصدر خلال 48 ساعة بسبب حرص لجنة الانضباط على اتخاذ رد فعل سريع، بعد صدمة الوسط الرياضي بخيبة أمل وغضب من تصرفات رونالدو.
وأوضحت المصادر أنه إذا ثبتت إدانة رونالدو، فإن اللاعب مهدد بعقوبة الإيقاف مباراتين على أقل تقدير، وبالتالي سيغيب عن مواجهتي الحزم والرائد.
حادثة سابقة
سبق أن أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق لاعب ضمك، المصري طارق حامد، مباراتين وغرمته 20 ألف ريال نظير حركة مشينة وجهها للاعب الخليج، المصري محمد شريف، خلال لقاء الفريقين في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وفق المادة ((39-4)) من اللائحة.
ويجوز للجنة اتخاذ قرار أشد بحسب حيثيات الواقعة.
-لجنة الانضباط فتحت تحقيقا في حادثة ((الدون))
-رونالدو كرر خروجه عن النص بحركة لاأخلاقية
-الإيقاف مباراتين أو أكثر ينتظر قائد النصر
-لجنة الانضباط سبق أن أوقفت لاعب ضمك طارق حامد
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