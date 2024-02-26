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الإيقاف ينتظر رونالدو

2/26/2024 10:01:44 PM
(MENAFN- Al Watan) فتحت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي تحقيقا بشأن السلوك المشين الذي ارتكبه لاعب النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبات مهددا بالإيقاف مباراتين مع تغريمه ماليا. ويُنتظر أن تصدر اللجنة قرارها خلال يومين قبل أن تنطلق الجولة الـ22 للدوري بعد غد.
خروج عن النص
وسط الندية والإثارة التي صاحبت مباراة النصر والشباب في قمة الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين، انفعل رونالدو عقب تسجيل زميله تاليسكا الهدف الثالث للعالمي، واتجه صوب أنصار الليوث بإشارات غير أخلاقية، ثم كرر الأمر بعد إطلاق صافرة النهاية. وجاء تصرف كريستيانو ردًا على جمهور الشباب الذي كان يهتف في المدرجات باسم ليونيل ميسي، المنافس التاريخي لرونالدو.
تحقيق ودراسة
بيّنت مصادر أن لجنة الانضباط والأخلاق فتحت تحقيقا بالفعل في واقعة رونالدو، وتدرس الآن جميع الأدلة المتاحة قبل اتخاذ قرار بشأن ما حدث. وأشارت إلى أن القرار قد يصدر خلال 48 ساعة بسبب حرص لجنة الانضباط على اتخاذ رد فعل سريع، بعد صدمة الوسط الرياضي بخيبة أمل وغضب من تصرفات رونالدو.
وأوضحت المصادر أنه إذا ثبتت إدانة رونالدو، فإن اللاعب مهدد بعقوبة الإيقاف مباراتين على أقل تقدير، وبالتالي سيغيب عن مواجهتي الحزم والرائد.
حادثة سابقة
سبق أن أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق لاعب ضمك، المصري طارق حامد، مباراتين وغرمته 20 ألف ريال نظير حركة مشينة وجهها للاعب الخليج، المصري محمد شريف، خلال لقاء الفريقين في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وفق المادة ((39-4)) من اللائحة.
ويجوز للجنة اتخاذ قرار أشد بحسب حيثيات الواقعة.
-لجنة الانضباط فتحت تحقيقا في حادثة ((الدون))
-رونالدو كرر خروجه عن النص بحركة لاأخلاقية
-الإيقاف مباراتين أو أكثر ينتظر قائد النصر
-لجنة الانضباط سبق أن أوقفت لاعب ضمك طارق حامد

MENAFN26022024000089011017ID1107902792

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