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الخلافات الإدارية تعصف بأبها

2/26/2024 10:01:44 PM
(MENAFN- Al Watan) عصفت الخلافات الإدارية الحاصلة بين أعضاء مجلس إدارة نادي أبها بزعيم الجنوب، ورمت به في المركز قبل الأخير في دوري روشن السعودي للمحترفين. وجاءت الخلافات الأبهاوية متزامنة مع التعاقدات السيئة لزعيم الجنوب، سواء خلال الانتقالات الصيفية أو الشتوية الماضيتين.
خلافات عاصفة
بيّنت مصادر أن هناك خلافات إدارية قوية بين أعضاء إدارة أبها، تكمن في صراع قوي بين أعضاء الإدارة على الإشراف على كرة القدم، الذي كان مكلفا به نائب الرئيس فهد آل مفرح، قبل أن يُبعد، ويتولى رئيس النادي أحمد الحديثي هذه المهمة، موضحة أن تلك الخلافات أدت إلى انقسام بين أعضاء الإدارة الأبهاوية، ما أدى إلى عدم الاهتمام بأحوال الفريق الأول لكرة القدم في النادي الذي يعاني حاليا وقوعه في المركز قبل الأخير في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، وبات موقفه صعبا للغاية، ويحتاج إلى تكاتف وعمل متواصل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلا أن ذلك لن يحدث في ظل الصراع العاصف بأحلام وطموحات الأبهاويين.
أخطاء تعاقدية
وقعت إدارة النادي في عدة أخطاء تعاقدية، سواء خلال فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية، حيث تعاقدت مع لاعبين لم يقدموا الإضافة الجديدة لزعيم الجنوب، بينما كان التفريط في اللاعبين المميزين سمة أبهاوية واضحة، إذ فرط الأبهاويون في الواعد نواف الصعدي، والجناح المميز صالح العمري، وأخيرا في هداف الفريق الكاميروني إيكامبي، الذي انتقل إلى الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وتم التعاقد مع المهاجم المونتينيجري لوكا دورديفيتش، الذي كان منقطعا عن اللعب منذ فترة طويلة، ولم يقدم خلال المباراتين اللتين خاضهما بقميص أبها حتى الآن أي مردود فني يوحي بقدرته على تقديم الحلول الهجومية لناديه.
- الإشراف على كرة القدم أشعل خلافات أبها
- انقسام أبهاوي واضح داخل إدارة النادي
- التفريط في النجوم عادة أبهاوية
- تعاقدات الفريق الشتوية أثارت الدهشة
- خروج إيكامبي كان آخر التقليعات الأبهاوية

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