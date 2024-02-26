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أسباب صمود هايلي أمام ترمب رغم فشلها

2/26/2024 10:01:44 PM
(MENAFN- Al Watan) رغم فشلها الذريع في الانتخابات التمهيدية التي جرت في ولاية كارولينا الجنوبية التي حكمتها من 2011 إلى 2017، إلا أن نيكي هايلي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، ترفض مغادرة السباق وترك المجال واسعا أمام دونالد ترمب. هذا الأخير عزز حظوظه بتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمام الديمقراطي جو بايدن في نهاية هذا العام.
وتتفق غالبية المحللين بأنه من الصعب لنيكي هايلي قلب الطاولة على ترمب. لذا السؤال المطروح لماذا تصر على خوض غمار الانتخابات التمهيدية؟
السبب الأول هو أن نيكي هايلي لديها الإمكانات المالية التي تمكنها من البقاء في المسابقة في الانتخابات التمهيدية، فلقد جمعت حوالي 11 مليون دولار في بداية السنة الحالية، إضافة إلى 12 مليون دولار أخرى تم جمعها من قبل اللجنة المشرفة على تنظيم الحملة الانتخابية لصالحها. وبعض الداعمين يرون بأن هايلي يمكن أن تكون الحل البديل في حال توفي دونالد ترمب أو حكم القضاء الأمريكي عليه بالسجن بسبب الكم الهائل من التهم التي يواجهها (91 تهمة). أما الداعمون الآخرون، فيرون بأنه من الضروري مساندة نيكي هايلي كونها الأقدر لخلافة دونالد ترمب بعد 2028، وبالتالي من الضروري تهيئة الأرضية من الآن لتحقيق هذا المبتغى.

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