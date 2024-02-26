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الحوثي يشترط التصريح لإقامة الصلاة في رمضان

2/26/2024 10:01:44 PM
(MENAFN- Al Watan) كعادة الحوثيين في استغلالهم المناسبات الدينية والأعياد وغيرها، وقبل بداية شهر رمضان المبارك، قامت عصابات الحوثيين الإجرامية باستغلال هذه المناسبة كعادتهم كل عام، إلا أن الجديد هذا العام كما وصفه مصدر في العاصمة صنعاء يكمن في التكسب العلني في العبادات.
فرض التصاريح
وأكد المصدر لـ((الوطن)): أنه في كل عام يمارس الحوثيون طرقا ملتوية لكسب مزيد من الأموال، واستغلال ظروف الناس وعباداتهم في هذا الشهر الكريم، ولكن ما حدث قبل دخول شهر رمضان من إجراءات وتوجيهات واستدعاءات للخطباء والمؤذنين والأئمة، وإجبارهم على عدد من الشروط التي لم ينزل الله بها من سلطان، تصب جميعها في هدف واحد وهو دفع الناس لشراء المساجد والصلوات المفروضة للسماح لهم بفتح المساجد ومنح التصاريح اللازمة تحت مسمى ((الأنصار في رمضان)).
قرارات ضد المعترضين
وأضاف المصدر أن الكثير رفضوا التوقيع إلا بعد العودة لجماعة المسجد وعرض الأمر عليهم وأخذ آرائهم، وهو الأمر الذي رفضته قيادات الحوثيين بالهيئة العامة للأوقاف واتخاذ قرارات مباشرة بحق كل من رفض التوقيع بالاستلام والعلم والعمل على ذلك قبل وبعد التسليم قبل 20 شعبان. فصل 87 إماما وخطيبا
وأكد المصدر أن قرابة 87 إماما وخطيبا تم فسخ عقودهم وفصلهم من مواقعهم كخطباء وأئمة في وقت حرج جدا، إذ يتسبب ذلك في عدم إقامة الصلوات والعبادات في مواقيتها، مشيرا إلى أن من بين الشروط الحوثية التي تم وضعها على الأئمة والخطباء: تسجيل عدد المصلين في كل مسجد، وتزمين وقت البقاء بالمساجد لكافة الصلوات، وتحديد عدد للمصاحف في كل مساجد، وتعهد المصلين بدعم المجهود الحربي.
إغلاق المساجد
وبين المصدر أن الحوثيين قاموا بإغلاق عدد من المساجد في العاصمة صنعاء بحجج مختلفة من بينها عدم وجود تصاريح رسمية من الهيئة العامة للأوقاف، مع أخذ تعهدات على الأئمة والمؤذنين بعدم فتح المساجد، وعند أي مخالفة سيتم إيقاع أشد العقوبات المالية والنظامية.
وأوضح أن عددا كبيرا من المواطنين غادروا العاصمة صنعاء قبل شهر رمضان إلى محافظات أخرى تقام فيها الصلوات وتفتح فيها المساجد ويرفع فيها صوت الآذان دون تصاريح حوثية أو غرامات مالية، مبينين أن معاناتهم مع الحوثيين في شهر رمضان تتزايد عاما بعد آخر بسبب الإجراءات والاشتراطات والتهديدات وعدم احترام الناس واحترام العبادات، وتهديد الأئمة والمؤذنين وفصلهم وطردهم، خصوصا أن الجميع يفطرون في شهر رمضان الكريم على صوت الآذان الذي أوقفه الحوثي في كثير من المحافظات والمديريات في العاصمة صنعاء بحثا عن المال وطمعا في نهب مزيد من جيوب المواطنين.
اشتراطات الحوثي لفتح المساجد في رمضان
- الحصول على تصاريح من هيئة الأوقاف
- تسجيل عدد المصلين في كل مسجد
- تزمين وقت البقاء بالمساجد
- دعم المجهود الحربي

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