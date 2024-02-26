تنظيم مبكر للتسجيل في الابتدائي ورياض الأطفال

(MENAFN
- Al Watan) وضعت وزارة التعليم تنظيمًا لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2024/2025م، الذي يبدأ الأحد 18 أغسطس، الموافق 14 صفر المقبل. واشتمل التسجيل بمرحلة رياض الأطفال على 3 مستويات، ويقتصر القبول بالأول الابتدائي على الطلاب الذين أكملوا 6 سنوات أو أقل من ذلك وحتى 90 يومًا من موعد بدء العام الدراسي (من كان تاريخ ميلاده في 17 نوفمبر 2018م الموافق 9 ربيع أول 1440هـ أو قبل ذلك). وكذلك الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات إلى 180 يومًا كحد أعلى (من كان تاريخ ميلاده خلال الفترة من 18 نوفمبر 2018م الموافق 10 ربيع أول 1440هـ إلى 15 فبراير 2019م الموافق 10 جمادى الآخرة 1440هـ) بشرط الالتحاق سنة دراسية بمرحلة رياض الأطفال.
يأتي ذلك لأهمية التهيئة والاستعداد المبكر للتسجيل، وتيسيرًا لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم، ويشمل التنظيم كافة الروضات ومدارس الطفولة المبكرة والمدارس الابتدائية الحكومية والأهلية (تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد التربية الخاصة)، والمدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية.
رياض الأطفال
- من أكمل 3 سنوات في موعد بدء العام الدراسي
- المستحقون للتسجيل في كل مستوى من مرحلة رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد كالتالي:
- المستوى الأول "الروضات الأهلية والعالمية فقط) من 20 أغسطس 2020م الموافق 1 محرم 1442هـ، إلى 19 أغسطس 2021م الموافق 11 محرم 1443هـ.
- المستوى الثاني: من 20 أغسطس 2019م الموافق 19 ذي الحجة 1440هـ، إلى 19 أغسطس 2020م الموافق 29 ذي الحجة 1441هـ.
- المستوى الثالث: من 20 أغسطس 2018م الموافق 9 ذي الحجة 1439هـ، إلى 19 أغسطس 2019م الموافق 18 ذي الحجة 1440هـ.
الخطة الزمنية للتسجيل
- التسجيل للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم 25 مارس 2024م،حتى 2 مايو 2024م، والمدارس الأهلية والعالمية يستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي.
- إجراء المفاضلة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم من 5 مايو 2024م، إلى 16 مايو 2024م.
- التسجيل في نظام نور لمن لم يتمكن من التسجيل الالكتروني من 2 يونيو ومستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي من حساب ولي الأمر، ويستمر من خلال المدرسة وإدارات التعليم ومكاتبها ويتوقف قبل نهاية العام الدراسي بشهر.
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