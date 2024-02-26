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تنظيم مبكر للتسجيل في الابتدائي ورياض الأطفال

2/26/2024 10:01:43 PM
(MENAFN- Al Watan) وضعت وزارة التعليم تنظيمًا لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2024/2025م، الذي يبدأ الأحد 18 أغسطس، الموافق 14 صفر المقبل. واشتمل التسجيل بمرحلة رياض الأطفال على 3 مستويات، ويقتصر القبول بالأول الابتدائي على الطلاب الذين أكملوا 6 سنوات أو أقل من ذلك وحتى 90 يومًا من موعد بدء العام الدراسي (من كان تاريخ ميلاده في 17 نوفمبر 2018م الموافق 9 ربيع أول 1440هـ أو قبل ذلك). وكذلك الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات إلى 180 يومًا كحد أعلى (من كان تاريخ ميلاده خلال الفترة من 18 نوفمبر 2018م الموافق 10 ربيع أول 1440هـ إلى 15 فبراير 2019م الموافق 10 جمادى الآخرة 1440هـ) بشرط الالتحاق سنة دراسية بمرحلة رياض الأطفال.
يأتي ذلك لأهمية التهيئة والاستعداد المبكر للتسجيل، وتيسيرًا لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم، ويشمل التنظيم كافة الروضات ومدارس الطفولة المبكرة والمدارس الابتدائية الحكومية والأهلية (تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد التربية الخاصة)، والمدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية.
رياض الأطفال
- من أكمل 3 سنوات في موعد بدء العام الدراسي
- المستحقون للتسجيل في كل مستوى من مرحلة رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد كالتالي:
- المستوى الأول "الروضات الأهلية والعالمية فقط) من 20 أغسطس 2020م الموافق 1 محرم 1442هـ، إلى 19 أغسطس 2021م الموافق 11 محرم 1443هـ.
- المستوى الثاني: من 20 أغسطس 2019م الموافق 19 ذي الحجة 1440هـ، إلى 19 أغسطس 2020م الموافق 29 ذي الحجة 1441هـ.
- المستوى الثالث: من 20 أغسطس 2018م الموافق 9 ذي الحجة 1439هـ، إلى 19 أغسطس 2019م الموافق 18 ذي الحجة 1440هـ.
الخطة الزمنية للتسجيل
- التسجيل للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم 25 مارس 2024م،حتى 2 مايو 2024م، والمدارس الأهلية والعالمية يستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي.
- إجراء المفاضلة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم من 5 مايو 2024م، إلى 16 مايو 2024م.
- التسجيل في نظام نور لمن لم يتمكن من التسجيل الالكتروني من 2 يونيو ومستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي من حساب ولي الأمر، ويستمر من خلال المدرسة وإدارات التعليم ومكاتبها ويتوقف قبل نهاية العام الدراسي بشهر.

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