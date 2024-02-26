22 % من واردات المملكة من الصين
التاريخ
2/26/2024 10:01:43 PM
|
| واصلت الواردات الصينية للمملكة نموها وتصدرها كأعلى دولة في قيمة الوارادت للمملكة، وذلك بعد أن بلغت قيمة واردات الصين للمملكة 44.2 مليار ريال وبنسبة نمو سنوي بلغت 4.6% مرتفعة من 42.3 مليار ريال في الربع الرابع 2022.
وأظهرت بيانات حديثة للهيئة العامة للأحصاء أن الواردات الصينية تعادل واردات 3 دول من أكبر الدول الموردة للمملكة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تبلغ قيمة وارداتها 19.3 مليار ريال، والإمارات التي تبلغ قيمة وارداتها 14.3 مليار ريال، والهند التي تبلغ قيمة وارداتها 10.9 مليارات ريال، وتمثل نسبة الواردات الصينية من إجمالي واردات المملكة 22%.
النمو السنوي
وسجلت الوردات للمملكة نموا سنويا بنسبة 2.8% مرتفعة من 195.9 مليار ريال إلى 201.4 مليار ريال خلال الربعين الرابع 2022 وحتى الربع الرابع 2023، أما على المستوى الربعي فانخفضت الواردات بنسبة 1% بين الربعين الثالث والرابع 2023 منخفضة من 203.2 مليارات ريال إلى 201.4 مليار ريال.
أعلى 10 دول
ومثلت الصين أكبر الدول الموردة للمملكة بأكثر من 44.2 مليار ريال، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 19.3 مليار ريال، والإمارات 14.3 مليار ريال، ثم الهند 10.9 مليارات ريال، وألمانيا 8.2 مليارات ريال، واليابان 7.6 مليارات ريال، ثم سويسرا بقيمة 6.1 مليارات ريال، ثم مصر بقيمة 5.6 مليارات ريال، وإيطاليا 5.5 مليارات ريال، والمملكة المتحدة 5.2 مليارات ريال.
الأكثر ارتفاعا
وسجلت الوردات من سويسرا أعلى نسبة ارتفاع سنوي بنسبة 37.9 مليار ريال مرتفعة من 4.4 مليارات ريال إلى 6.1 مليارات ريال، في حين ارتفعت نسبة الوردات من الإمارات بنسبة 22.2% مرتفعة من 11.7 مليار ريال إلى 14.3 مليار ريال، تلتها المملكة المتحدة بنسبة ارتفاع 21.5% مرتفعة من 4.2 مليارات ريال إلى 5.2 مليارات ريال، تلتها إيطاليا بنسبة ارتفاع 11.5% مرتفعة من 5 مليارات ريال إلى 5.5 مليارات ريال، ثم الهند مرتفعة بنسبة 10.4% مرتفعة من 9.9 مليارات ريال إلى 10.9 مليارات ريال، ثم الصين بنسبة 4.6% والولايات المتحدة الأمريكية الأقل نموا بنسبة 2.3%.
المنخفضة
وسجلت عدد من أكبر الدول الموردة للمملكة انخفاضا حيث انخفضت الوردات الألمانية بنسبة 4.8% منخفضة من 8.6 مليارات ريال إلى 8.2 مليارات ريال، في حين انخفضت واردات اليابان بنسبة 2.6% منخفضة من 7.8 مليارات ريال إلى 7.6 مليارات ريال، كما انخفضت الواردات المصرية بنسبة 9.3% منخفضة من 6.2 مليارات ريال إلى 5.6 مليارات ريال.
asf:
أعلى 10 دول تستورد منها المملكة خلال 2023 ونسبة النمو ((بالمليون ريال)):
الصين= 4.6%
الربع الرابع 2022= 42.315.4
الربع الرابع 2023= 44.264.3
الولايات المتحدة الأمريكية= 2.3%
الربع الرابع 2022= 18.917.3
الربع الرابع 2023= 19.346.3
الإمارات العربية المتحدة= 22.2%
الربع الرابع 2022= 11.759.2
الربع الرابع 2023= 14.375.1
الهند= 10.4%
الربع الرابع 2022= 9.905.5
الربع الرابع 2023= 10.936.3
ألمانيا= - 4.8%
الربع الرابع 2022= 8.669.8
الربع الرابع 2023= 8.255.3
اليابان= - 2.6%
الربع الرابع 2022= 7.845.1
الربع الرابع 2023= 7.641.8
سويسرا= 37.9%
الربع الرابع 2022= 4.488.6
الربع الرابع 2023= 6.189.1
مصر= - 9.3%
الربع الرابع 2022= 6.224.1
الربع الرابع 2023= 5.642.5
إيطاليا= 11.5%
الربع الرابع 2022= 5.000.2
الربع الرابع 2023= 5.577.6
المملكة المتحدة= 21.5%
الربع الرابع 2022= 4.285.2
الربع الرابع 2023= 5.205.7
المجموع:
على المستوى السنوي= 2.8%
الربع الرابع 2022= 195.968.2
الربع الرابع 2023= 201.407.5
على المستوى الربعي= - 1%
الربع الثالث 2023= 203.287.2
الربع الرابع 2023= 201.407.5
MENAFN26022024000089011017ID1107902787
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.