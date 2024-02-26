22 % من واردات المملكة من الصين

واصلت الواردات الصينية للمملكة نموها وتصدرها كأعلى دولة في قيمة الوارادت للمملكة، وذلك بعد أن بلغت قيمة واردات الصين للمملكة 44.2 مليار ريال وبنسبة نمو سنوي بلغت 4.6% مرتفعة من 42.3 مليار ريال في الربع الرابع 2022.

وأظهرت بيانات حديثة للهيئة العامة للأحصاء أن الواردات الصينية تعادل واردات 3 دول من أكبر الدول الموردة للمملكة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تبلغ قيمة وارداتها 19.3 مليار ريال، والإمارات التي تبلغ قيمة وارداتها 14.3 مليار ريال، والهند التي تبلغ قيمة وارداتها 10.9 مليارات ريال، وتمثل نسبة الواردات الصينية من إجمالي واردات المملكة 22%.

النمو السنوي

وسجلت الوردات للمملكة نموا سنويا بنسبة 2.8% مرتفعة من 195.9 مليار ريال إلى 201.4 مليار ريال خلال الربعين الرابع 2022 وحتى الربع الرابع 2023، أما على المستوى الربعي فانخفضت الواردات بنسبة 1% بين الربعين الثالث والرابع 2023 منخفضة من 203.2 مليارات ريال إلى 201.4 مليار ريال.

أعلى 10 دول

ومثلت الصين أكبر الدول الموردة للمملكة بأكثر من 44.2 مليار ريال، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 19.3 مليار ريال، والإمارات 14.3 مليار ريال، ثم الهند 10.9 مليارات ريال، وألمانيا 8.2 مليارات ريال، واليابان 7.6 مليارات ريال، ثم سويسرا بقيمة 6.1 مليارات ريال، ثم مصر بقيمة 5.6 مليارات ريال، وإيطاليا 5.5 مليارات ريال، والمملكة المتحدة 5.2 مليارات ريال.

الأكثر ارتفاعا

وسجلت الوردات من سويسرا أعلى نسبة ارتفاع سنوي بنسبة 37.9 مليار ريال مرتفعة من 4.4 مليارات ريال إلى 6.1 مليارات ريال، في حين ارتفعت نسبة الوردات من الإمارات بنسبة 22.2% مرتفعة من 11.7 مليار ريال إلى 14.3 مليار ريال، تلتها المملكة المتحدة بنسبة ارتفاع 21.5% مرتفعة من 4.2 مليارات ريال إلى 5.2 مليارات ريال، تلتها إيطاليا بنسبة ارتفاع 11.5% مرتفعة من 5 مليارات ريال إلى 5.5 مليارات ريال، ثم الهند مرتفعة بنسبة 10.4% مرتفعة من 9.9 مليارات ريال إلى 10.9 مليارات ريال، ثم الصين بنسبة 4.6% والولايات المتحدة الأمريكية الأقل نموا بنسبة 2.3%.

المنخفضة

وسجلت عدد من أكبر الدول الموردة للمملكة انخفاضا حيث انخفضت الوردات الألمانية بنسبة 4.8% منخفضة من 8.6 مليارات ريال إلى 8.2 مليارات ريال، في حين انخفضت واردات اليابان بنسبة 2.6% منخفضة من 7.8 مليارات ريال إلى 7.6 مليارات ريال، كما انخفضت الواردات المصرية بنسبة 9.3% منخفضة من 6.2 مليارات ريال إلى 5.6 مليارات ريال.

asf:

أعلى 10 دول تستورد منها المملكة خلال 2023 ونسبة النمو ((بالمليون ريال)):

الصين= 4.6%

الربع الرابع 2022= 42.315.4

الربع الرابع 2023= 44.264.3

الولايات المتحدة الأمريكية= 2.3%

الربع الرابع 2022= 18.917.3

الربع الرابع 2023= 19.346.3

الإمارات العربية المتحدة= 22.2%

الربع الرابع 2022= 11.759.2

الربع الرابع 2023= 14.375.1

الهند= 10.4%

الربع الرابع 2022= 9.905.5

الربع الرابع 2023= 10.936.3

ألمانيا= - 4.8%

الربع الرابع 2022= 8.669.8

الربع الرابع 2023= 8.255.3

اليابان= - 2.6%

الربع الرابع 2022= 7.845.1

الربع الرابع 2023= 7.641.8

سويسرا= 37.9%

الربع الرابع 2022= 4.488.6

الربع الرابع 2023= 6.189.1

مصر= - 9.3%

الربع الرابع 2022= 6.224.1

الربع الرابع 2023= 5.642.5

إيطاليا= 11.5%

الربع الرابع 2022= 5.000.2

الربع الرابع 2023= 5.577.6

المملكة المتحدة= 21.5%

الربع الرابع 2022= 4.285.2

الربع الرابع 2023= 5.205.7

المجموع:

على المستوى السنوي= 2.8%

الربع الرابع 2022= 195.968.2

الربع الرابع 2023= 201.407.5

على المستوى الربعي= - 1%

الربع الثالث 2023= 203.287.2

الربع الرابع 2023= 201.407.5