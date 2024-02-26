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تحرك لدراسة الآثار السلبية لإيقاف الخدمات على الشركات

2/26/2024 10:01:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تعمل وزارة التجارة على وضع حلول للآثار السلبية لإيقاف الخدمات على الشركات، حيث علمت ((الوطن)) أن وزارة التجارة تدرس حاليا الآثار السلبية الناجمة عن إيقاف الخدمات على الشركات، تمهيدا لرفع نتائج ما تنتهي إليه الدراسة من توصيات إلى الجهات المعنية.
وتتناول الدراسة، في إطارها العام، دراسة الإشكال المتعلق بما يصدر من الجهات الأمنية والرقابية أو النيابة العامة أو القضاء في حق الشركاء أو المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مديري الشركات جراء إيقاف الخدمات أو المنع من السفر أو القبض أو منع الجهات الحكومية من التعامل بسبب مطالبات ضد الشركة، مالية أو عمالية أو غيرها، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على المستثمرين.
وتهدف الدراسة إلى الوقوف على مختلف الإجراءات المتخذة في حق الفئات المذكورة، ودراسة هذه الإجراءات، والرفع بما يتم التوصل إليه إلى الجهات المعنية، لاتخاذ ما يلزم حيالها، نظرا لما قد يكون لهذه الإجراءات من تأثير سلبي على القطاع.
وقد نشأت فكرة إيقاف الخدمات من وحي العقوبات التهديدية التي لا تكون الغاية منها إحداث أثر جزائي في الشخص المعاقب نفسه، بل دفعه للإسراع في تنفيذ التزاماته والوفاء بالحقوق. غير أن هذا الأسلوب المنتج آثارا إيجابية على الصعيد المدني ربما لا يكون في كثير من الأحيان ناجحا على الصعيد التجاري وفقا لآراء مختصين في القطاع الخاص، باعتبار أن قطاع الأعمال التجارية لا يحتمل التأخير والبطء في المعاملات بسبب حركة التجارة المستمرة، وتغير الأسعار، وتقلبات ظروف السوق، وهو ما تنتهي معه تلك الآراء إلى المطالبة بأن يكون هناك تناغم من حيث آثار الأنظمة والقرارات، خصوصا التي تمس البيئة التجارية، مع مراعاة أن تكون هناك استثناءات خاصة بالهوية التجارية حصانةً للتوازن المالي لمشاريع الأعمال، التي تعد جزءا من الاقتصاد الوطني. الشركات والمؤسسات في السعودية وفقا لآخر إحصائية عدد الشركات والمؤسسات القائمة بلغ 1.13 مليون شركة ومؤسسة تتصدر منطقة الرياض عدد الشركات والمؤسسات بأكثر من 330 ألف شركة ومؤسسة، ما يمثل 29% من إجمالي الشركات والمؤسسات في السعودية

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