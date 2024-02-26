Tuesday, 27 February 2024 06:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


200 متحدث بمؤتمر القدرات البشرية

2/26/2024 10:01:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مؤتمر ((مبادرة القدرات البشرية))، الذي تنطلق أعماله تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وينعقد مؤتمر مبادرة القدرات البشرية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، ويستضيف المؤتمر خلال يومي انعقاده أكثر من 200 متحدث، وأكثر من 13 ألف مشارك من صناع السياسات والمنظمات الدولية، ورؤساء الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، ورؤساء المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية، وقادة القطاع غير الربحي ومراكز البحث والفكر.
ويتضمن برنامج المؤتمر أكثر من 100 جلسة متنوعة حول تنمية القدرات البشرية، تشمل جلسات نقاش، وورش عمل تفاعلية، وعروضا تقديمية، لتعزيز الجاهزية للمستقبل، والقدرة على التكيف والمرونة. فيما ستتناول الجلسات المتنوِّعة، موضوعات مختلفة، مثل تطوير المهارات، والتقنية، والابتكار، والاستدامة، والتنمية، والتعليم والتدريب، وتطوير السياسات ذات العلاقة، والحوكمة.
ومن خلال الجلسات المخصصة للتدريب وتطوير المهارات، ستُقام جلسة ((التعليم من أجل الوصول لمُستقبل مرن)) و((تطوير المهارات في العصر الرقمي))؛ بهدف تعزيز جاهزية القوى العاملة؛ لمستقبل العمل المتغير، وضرورة الحفاظ على التعلم المستمر مدى الحياة.
أما في مجال التكنولوجيا والابتكار، فستكون هناك عدّة جلسات مُتميزة، مثل: ((تعزيز الابتكار والإبداع من أجل التغيير الاجتماعي)) و((مستقبل العمل القائم على التقنية))، لاستكشاف الكيفية التي يُمكن أن يُساعد بها التقدّم التقني المتطوّر في تمكين الأفراد والمجتمعات، فضلًا عن تعزيز بيئة الابتكار لتحقيق النمو الشامل.
كما ستتصدر ((سبل الاستدامة والتنمية))، أجندة أعمال المؤتمر، للتركيز على خلق مُستقبل شامل ومرن للجميع، فيما تهدف جلسات ((المهارات الخضراء لمستقبل مُستدام)) و((بناء مجتمعات قادرة على مواجهة المتغيرات التقنية))، إلى التأكيد على أهمية المُمارسات المُستدامة، والاستراتيجيات التنموية التي تضمن تحقيق الرخاء على المدى الطويل.

MENAFN26022024000089011017ID1107902785

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث