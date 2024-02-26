200 متحدث بمؤتمر القدرات البشرية

(MENAFN
- Al Watan) أعلن مؤتمر ((مبادرة القدرات البشرية))، الذي تنطلق أعماله تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وينعقد مؤتمر مبادرة القدرات البشرية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، ويستضيف المؤتمر خلال يومي انعقاده أكثر من 200 متحدث، وأكثر من 13 ألف مشارك من صناع السياسات والمنظمات الدولية، ورؤساء الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، ورؤساء المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية، وقادة القطاع غير الربحي ومراكز البحث والفكر.
ويتضمن برنامج المؤتمر أكثر من 100 جلسة متنوعة حول تنمية القدرات البشرية، تشمل جلسات نقاش، وورش عمل تفاعلية، وعروضا تقديمية، لتعزيز الجاهزية للمستقبل، والقدرة على التكيف والمرونة. فيما ستتناول الجلسات المتنوِّعة، موضوعات مختلفة، مثل تطوير المهارات، والتقنية، والابتكار، والاستدامة، والتنمية، والتعليم والتدريب، وتطوير السياسات ذات العلاقة، والحوكمة.
ومن خلال الجلسات المخصصة للتدريب وتطوير المهارات، ستُقام جلسة ((التعليم من أجل الوصول لمُستقبل مرن)) و((تطوير المهارات في العصر الرقمي))؛ بهدف تعزيز جاهزية القوى العاملة؛ لمستقبل العمل المتغير، وضرورة الحفاظ على التعلم المستمر مدى الحياة.
أما في مجال التكنولوجيا والابتكار، فستكون هناك عدّة جلسات مُتميزة، مثل: ((تعزيز الابتكار والإبداع من أجل التغيير الاجتماعي)) و((مستقبل العمل القائم على التقنية))، لاستكشاف الكيفية التي يُمكن أن يُساعد بها التقدّم التقني المتطوّر في تمكين الأفراد والمجتمعات، فضلًا عن تعزيز بيئة الابتكار لتحقيق النمو الشامل.
كما ستتصدر ((سبل الاستدامة والتنمية))، أجندة أعمال المؤتمر، للتركيز على خلق مُستقبل شامل ومرن للجميع، فيما تهدف جلسات ((المهارات الخضراء لمستقبل مُستدام)) و((بناء مجتمعات قادرة على مواجهة المتغيرات التقنية))، إلى التأكيد على أهمية المُمارسات المُستدامة، والاستراتيجيات التنموية التي تضمن تحقيق الرخاء على المدى الطويل.
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